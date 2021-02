FC Bayern München - Kingsley Coman: Das hat der FCB allen Top-Klubs voraus

Kingsley Coman hat in einem Interview mit dem französischen Fußballmagazin Onze Mondial die beim FC Bayern München gelebte Siegermentalität in höchsten Tönen gelobt. Diese sei noch größer als bei allen anderen großen Klubs in Europa.

"Bevor ich hier unterschrieben habe wusste ich, dass der FC Bayern ein großartiger Klub mit einer Gewinnerkultur ist. Erst danach wurde mir klar, wie sehr sie hier gelebt wird. Hier wird sie einem eingeimpft. Alle großen Klubs wollen immer gewinnen und haben diese Siegermentalität. Aber bei Bayern ist das nochmal größer", sagte Coman und gab als Beispiel das 8:2 im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona oder das 3:0 im Halbfinale gegen Olympique Lyon in der vergangenen Saison an.

"Selbst wenn wir 2:0 oder 3:0 führen spielen wir so, als stünde es 0:0", führte Coman aus. Bei Bayern laufe es so: "Solange das Spiel nicht vorbei ist, können wir Tore erzielen. Also bleibt jeder fokussiert, vom Anfang bis zum Ende." Diese Mentalität gehe auch über ein Spielende hinaus. So habe man sich zwar über die Triumphe gegen Barca oder Lyon gefreut, "aber mehr auch nicht", wie der 24-Jährige es formulierte: "Jeder hatte sofort das Finale im Kopf. Wir haben nur an eines gedacht: den Pokal in die Höhe zu stemmen."

Dies gelang dem deutschen Rekordmeister am Ende durch einen 1:0-Sieg im Finale über Paris Saint-Germain. Siegtorschütze: Ausgerechnet Coman, der bei PSG in der Jugend ausgebildet wurde und in der französischen Hauptstadt seine ersten Profispiele absolvierte.

Sein Tor im Finale gegen den Ex-Klub bezeichnete Coman als "größte Errungenschaft" seiner bisherigen Laufbahn. "Dieses Tor habe ich als eine Art Startschuss wahrgenommen. Ich wollte immer ein seh, sehr guter Spieler werden. Ein Weltklassespieler. Und seit diesem Tor werde ich mehr respektiert."

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler gegen Lazio Rom © getty 1/16 Der FC Bayern München steht mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League! Der Titelverteidiger gewann im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom mit 4:1. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Musste ein ums andere Mal eingreifen, flog sehenswert, um Correas Schlenzer zu entschärfen (53.), nachdem der Argentinier ihn kurz zuvor überwunden hatte (49.). Note: 3. © getty 3/16 NIKLAS SÜLE: Der gestrige Pflegetag wirkte offenbar. Süle präsentierte sich deutlich stärker als in Frankfurt, gewann 67 Prozent seiner Zweikämpfe und mischte auch in der Offensive mitunter munter mit. Note: 2,5. © getty 4/16 JEROME BOATENG: Hielt den Laden hinten weitestgehend zusammen, hatte aber Glück, dass beim Stand von 1:0 nicht auf Elfer für Lazio entschieden wurde (18.). Sah beim Zustandekommen des 4:1 nicht sonderlich glücklich aus. Note: 3. © getty 5/16 DAVID ALABA: Auch Alaba machte einen konzentrierten Eindruck, verbuchte die meisten klärenden Aktionen aufseiten der Bayern (4). Auch er ließ sich von Correa beim 4:1 etwas übertölpeln. Note: 3. © getty 6/16 ALPHSONSO DAVIES: Ein Spiel mit Seltenheitswert: Davies bekam es mit einem Kontrahenten zutun, der über ähnliche Roadrunner-Qualitäten verfügte wie er. Lazzari lief ihm manchmal weg, machte aber nichts draus. Note: 3. © getty 7/16 JOSHUA KIMMICH: Stark im Pressing, verbuchte Kimmich die meisten Balleroberungen aller Bayern-Spieler (6). Eine insgesamt sehr nüchterne, ordentliche Vorstellung des Nationalspielers. Note: 3. © getty 8/16 LEON GORETZKA: Tat dem Mittelfeld der Bayern mit seiner Präsenz und Wucht gut. War überall zu finden und fing die meisten gegnerischen Pässe ab (5). Hatte nach rund einer Stunde Feierabend. Note: 3. © getty 9/16 LEROY SANE: Präsentierte sich in bestechender Form und spielte die Römer Hintermannschaft mitunter schwindelig. Staubte zum 3:0 ab und bereitete das 4:0 in herausragender Manier vor. Einer seiner besten Auftritte im Bayern-Dress. Note: 2. © getty 10/16 JAMAL MUSIALA: Rückte in die Startelf und nutzte seine Chance. Avancierte mit seinem Treffer zum jüngsten Champions-League-Torschützen einer deutschen Mannschaft und wusste mit Spielfreude zu gefallen. Note: 2. © getty 11/16 KINGSLEY COMAN: Ist derzeit nur schwer zu stoppen. Suchte viele Eins-gegen-Eins-Situationen, die meisten löste er sehenswert zu seinen Gunsten auf. Bereitete das 3:0 vor, indem er zunächst allen davoneilte und dann Patric eindrehte. Note: 2,5. © getty 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: War wach, als Musacchio schlief und schlug Kapital aus dessen Rückpass. Ist mit 72 Toren nun alleiniger Drittplatzierter in der All-Time-CL-Torjägerliste. Note: 2,5. © getty 13/16 JAVI MARTINEZ: Fiel nicht groß auf, musste er allerdings auch nicht. Als er kam, war die Partie längst entschieden. Note: 3,5. © getty 14/16 LUCAS HERNANDEZ: Ersetzte Coman in der Schlussviertelstunde und hatte keine Probleme. Ohne Bewertung. © getty 15/16 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam immerhin auf drei Ballaktionen. Ohne Bewertung. © getty 16/16 BOUNA SARR: Durfte auch noch ein paar Sekunden mitmischen. Ohne Bewertung.

Coman: Karriereende beim FC Bayern "nicht unmöglich"

Coman, der seit Jahren bei den Bayern immer wieder zumeist inmitten eines Formhochs von teils schweren Sprunggelenk- und Muskelverletzungen zurückgeworfen wurde und gar schon ans Karrieende dachte, hat den Schwung aus dem Champions-League-Finale mit in die neue Saison genommen. Der Linksaußen ist vor Serge Gnabry und Königstransfer Leroy Sane aktuell der konstanteste Außenspieler der Bayern.

Dies hob auch Trainer Hansi Flick bereits Ende Dezember hervor. Der sagte, dass Coman topfit sei, in der Defensive viel mitarbeite. "Das ist das, was man von einem Außenstürmer sehen möchte", schlussfolgerte Flick. In 26 Pflichtspielen kommt der französische Nationalspieler bis dato außerdem auf 18 Torbeteiligungen (6 Tore, 12 Vorlagen). Mannschaftsinterner Bestwert hinter Thomas Müller (24) und Robert Lewandowski (40).

Dass er sich aktuell beim FC Bayern wohlfühle, bestätigte Coman bereits im Januar in einem Gespräch mit dem französischen TV-Sender Telefoot. Dort verriet er auch, dass er im Sommer mit dem Gedanken gespielt habe, den FC Bayern zu verlassen. Das habe sich aber geändert, erklärte der Franzose: "Die aktuelle Situation aber ist eine ganz andere. Ich fühle mich sehr gut, ich spiele viel und ich verstehe mich gut mit dem Trainer", sagte Coman damals.

Mittlerweile schließt er auch ein Karriereende in München nicht aus. "Das ist nicht unmöglich, aber es ist noch viel zu früh, darüber zu sprechen. Ich bin 24 Jahre jung und habe bestimmt noch acht Jahre auf höchstem Niveau", sagte er bei Onze Mondial.

