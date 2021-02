FC Bayern: Kingsley Coman dachte im Sommer über Abschied nach

Kingsley Coman (24) hat verraten, dass er im vergangenen Sommer mit dem Gedanken gespielt hat, den FC Bayern München zu verlassen. Wenige Monate später gilt ein Wechsel als nahezu ausgeschlossen.

"Im vergangenen Sommer habe ich mir schon solche Fragen gestellt", sagte Coman beim französischen Pay-TV-Sender Telefoot. Das habe sich aber geändert, erklärte der Franzose: "Die aktuelle Situation aber ist eine ganz andere. Ich fühle mich sehr gut, ich spiele viel und ich verstehe mich gut mit dem Trainer."

Aktuell ist Coman im Gegensatz zu seinen Konkurrenten auf den Außen (Serge Gnabry, Leroy Sane und Douglas Costa) unter FCB-Coach Hansi Flick gesetzt und rechtfertig das in ihn gesetzte Vertrauen des 55-Jährigen seit mehreren Monaten mit beständigen Leistungen. Von allen Flügelspielern ist Coman aktuell derjenige mit den konstantesten Leistungen und kommt aktuell auf 17 Torbeteiligungen in 21 Saisonspielen. Gegen Hertha BSC am Freitag war er mit seinem Treffer zum 1:0 der Matchwinner.

Einen Abschied aus München zu einem späteren Zeitpunkt wollte der 24-Jährige allerdings trotz der aktuell guten Phase nicht ausschließen. "Eines Tages habe ich vielleicht Lust, noch etwas anderes zu entdecken", sagte er.

Ein baldiger Transfer sei derzeit aber nicht geplant. Obwohl es noch keine Gespräche über eine Ausdehnung des noch bis 2023 laufenden Arbeitspapiers gegeben habe, freut sich Coman auf die Zukunft mit dem FC Bayern: "Ich habe hier noch zwei Jahre Vertrag und ich denke, dass wir im Moment die beste Mannschaft Europas haben, also ist alles dafür bereit, dass ich bleibe."

Kinsgley Coman: Leistungsdaten in der Saison 2020/21