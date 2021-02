FC Bayern München, News und Gerüchte: Rummenigge bestätigt Hoeneß-Gespräche mit Klopp

Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat Gespräche zwischen Uli Hoeneß und Jürgen Klopp im Sommer 2008 bestätigt. Sein Klub hat am Samstag bei Eintracht Frankfurt verloren. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Rummenigge bestätigt Hoeneß-Gesprächen mit Klopp

Karl-Heinz Rummenigge hat Gespräche zwischen Uli Hoeneß und Jürgen Klopp im Sommer 2008 bestätigt und die stattdessen vorgenommene Einstellung von Jürgen Klinsmann als schlechteste Entscheidung seiner Funktionärs-Laufbahn beim FC Bayern München bezeichnet.

"Ich war mitverantwortlich dafür, Jürgen Klinsmann als Trainer zu holen. Das hat leider nicht funktioniert. Das lag auch am FC Bayern, aber es hat einfach nicht funktioniert. Das tut mir sehr leid. Es war keine gute Entscheidung für beide Parteien", sagte Rummenigge am Samstag im aktuellen Sportstudio.

Als Alternativkandidat war der damalige Trainer des FSV Mainz 05 Klopp im Gespräch, der letztlich zu Borussia Dortmund wechselte. "Uli war damals in Gesprächen mit Klopp. Wir mussten eine zügige Entscheidung treffen und haben uns dann darauf verständigt, Jürgen zu holen", sagte Rummenigge.

Außerdem äußerte sich Rummenigge in der Sendung zu Corona, Katar, seinen Impf-Aussagen und der Zukunft von Niklas Süle. Hier gibt es alle Aussagen zum Nachlesen.

Rummenigge laut Politikerin "kein gutes Beispiel"

Karl-Heinz Rummenigge, der seine Maske gerne unter der Nase trägt, ist laut der Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek kein Vorbild. "Ich würde vorschlagen, dass man nochmal mit ihm von Seiten des Hygiene-Verantwortlichen spricht. Es ist jedenfalls kein gutes Beispiel", sagte sie dem Deutschlandfunk.

Vorwürfe der Sonderbehandlung des FC Bayern wies Zurek gleichzeitig zurück: "Wir sind da wirklich sehr strikt. Bei uns gibt es keinerlei Ausnahmen, egal ob jemand in einer Profiliga spielt oder ob es sich um einen Kontakt handelt, der in einem normalen Büro oder in der Familie stattfindet."

FC Bayern München verliert in Frankfurt: Alles zum Spiel

Der FC Bayern hat am Samstag mit 1:2 bei Eintracht Frankfurt verloren.

