FC Bayern - News und Gerüchte: Max Kruse hatte 2019 Kontakt zum FCB

Der FC Bayern tritt am heutigen Samstag bei Eintracht Frankfurt an und kann auf ein paar Rückkehrer hoffen. Derweil kommen angeblich die "wahren" Gründe für David Alabas Abgang ans Licht, während ein früherer Nationalspieler von einem Kontakt zum FCB berichtet. Heute Nachmittag steht das Gastspiel bei Eintracht Frankfurt. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern - News: Max Kruse hatte 2019 Kontakt nach München

Das Thema Backup für Robert Lewandowski gibt es beim FC Bayern schon seit geraumer Zeit. 2019 wäre die Lösung in dieser Sache vielleicht Max Kruse gewesen. Der heutige Stürmer von Union Berlin verriet eben dies im Podcast "Spieltagssiegerbesieger" der Manager-App Kickbase.

"Ich hatte ein Telefonat mit Hasan Salihamidzic", sagte Kruse, fügte aber an: "Oder warte, hat er mir eine Nachricht geschickt? Ich weiß es nicht mehr genau." Kruse erzählte dann, dass sich Claudio Pizarro bei ihm gemeldet und gefragt habe, ob er schon einen neuen Verein habe und soll gesagt haben: "Hey, es kann sein, dass sich etwas entwickelt. Wenn du noch ein paar Tage warten kannst, dann warte."

Danach kam es zum Kontakt mit Salihamidzic, der "sich in der Woche mal melden" wollte. "Hat er natürlich nicht", ergänzte Kruse. Für Kruse aber keine Überraschung, denn "bei den großen Vereinen werden zehn Leute angerufen, um die auf Hold zu haben. Dann wird entschieden, wen sie nehmen". Kruse wechselte schließlich zu Fenerbahce in die Türkei.

FC Bayern - Gerücht: Monetäre Gründe für David Alabas Abschied?

David Alaba hat unter der Woche auch offiziell seinen Abschied vom FC Bayern im Sommer verkündet. Über die Gründe für die Entscheidung sprach er auf der Pressekonferenz zum Thema nur sehr oberflächlich, betonte jedoch, dass es nicht ums Geld gegangen sein soll.

Der Bild-Reporter Christian Falk sieht das jedoch ganz anders. Bei Bild Live nämlich sagte er, dass es "vor allem ums Geld" gegangen sein soll. Er berichtete, dass es in mehreren Treffen mit Alabas Berater Pini Zahavi vor allem diesbezüglich Differenzen gab.

Andere Gründe, die Falk anführte, waren mangelnde Wertschätzung sowie eine aus Sicht der Alaba-Seite "mal zugesagte Mittelfeldposition" für den Österreicher, die er jedoch außer als Lückenfüller nie regelmäßig bekleiden durfte.

Unterm Strich allerdings steht für Falk fest: "Wenn der Preis gezahlt worden wäre, wäre Alaba gern beim FC Bayern geblieben."

FC Bayern - News: FCB droht nach Corona-Fällen Quarantäne

Bislang kam der FC Bayern trotz mehrerer Corona-Fälle - zuletzt wurden Benjamin Pavard, Thomas Müller, Leon Goretzka und Javi Martinez nacheinander positiv getestet - mehr oder minder glimpflich davon und Spiele mussten nicht abgesagt werden. Das könnte sich nun jedoch ändern.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ermittelt nun das Gesundheitsreferat der Stadt München und versucht herauszufinden, wer denn alles nahen Kontakt zu Pavard hatte. Schlimmstenfalls könnte es sogar zu einer Gruppenquarantäne kommen, welche die anstehenden Spiele des Champions-League-Siegers gefährden würde.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der FC Bayern tritt heute (15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Eintracht Frankfurt an und will nach dem 3:3-Remis am Montag gegen Arminia Bielefeld wieder auf die Siegerstraße einbiegen. Fehlen wird dabei unter anderem Corentin Tolisso, der sich am Donnerstag eine Sehne im Oberschenkel gerissen hatte und lange Zeit ausfallen wird.

Somit wird Trainer Hansi Flick, der mit den Rückkehrern Leon Goretzka und Javi Martinez plant, wohl auf diese Elf setzen:

FC Bayern: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Choupo-Moting, Coman - Lewandowski

FC Bayern: Die kommenden Spiele

Nach der Partie gegen die Eintracht steht für die Münchener bereits wenige Tage später das wichtige Achtelfinalhinspiel in der Champions League gegen Lazio Rom an.