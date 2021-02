FC Bayern, News und Gerüchte: Joshua Kimmich nennt Wendepunkt für 6. Titel

Joshua Kimmich hat einen Wendepunkt für den sechsten Titel der vergangenen Saison genannt. Außerdem: Hansi Flick spricht über die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum DFB. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern, News: Joshua Kimmich nennt Wendepunkt für 6. Titel

Der FC Bayern hat mit seinem Sieg bei der Klub-WM in Katar seinen sechsten Titel der zurückliegenden Spielzeit geholt. Doch in der Saison war nicht alles rosig. Der Klub trennte sich in der Vorrunde von Niko Kovac und ersetzte ihn durch Hansi Flick. Bis zum Saisonende kassierten die Bayern dann nur noch zwei Niederlagen (gegen Leverkusen und direkt danach in Gladbach).

Joshua Kimmich hat nun bei Sport1 verraten, wann die Mannschaft merkte, dass in der Saison einiges drin sei: "Das war sicherlich beim Endturnier der Champions League. Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel bei Chelsea standen wir mit einem Bein im Viertelfinale. Dann haben wir das Rückspiel gewonnen und ich dachte mir: 'Beim Endturnier ist alles möglich'. Nachdem wir gegen Barcelona 8:2 gewonnen haben, wusste ich, dass das ein Statement war. Das hat uns sehr viel Vertrauen gegeben. Auch in die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben."

Der Mittelfeldspieler, der einen großen Anteil an den Titeln hatte, erklärte weiter: "Die beiden Supercups haben wir dann relativ zügig nach der Champions League gewonnen. Die waren auch ein Fight. Dieser sechste Titel jetzt war auch ein hartes Stück Arbeit. Wir haben für den Titel hart gefightet." Sowohl im Champions-League-Finale als auch im Endspiel der Klub-WM bereitete er den Siegtreffer vor.

Bezeichnend für Kimmichs Einstellung war die Weltfußballer-Verleihung 2020. Mit Blick auf die fünf Trophäen sagte er zu Robert Lewandowski und Alphonso Davies: "Aber nicht nachlassen jetzt. Einer fehlt noch."

Bundesliga: Die Tabelle am 21. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 20 58:26 32 48 2. RB Leipzig 21 37:18 19 44 3. Wolfsburg 20 32:19 13 38 4. Bayer Leverkusen 21 39:23 16 36 5. Eintracht Frankfurt 20 41:29 12 36 6. Borussia Dortmund 21 41:31 10 33 7. Borussia M'gladbach 20 37:31 6 32 8. SC Freiburg 21 35:33 2 31 9. 1. FC Union Berlin 21 34:25 9 30

FC Bayern: Hansi Flick spricht über DFB-Gerüchte

Hansi Flick hat kein Interesse an einer Rückkehr zum DFB als möglicher Nachfolger von Joachim Löw. "Ich weiß, was es bedeutet, beim FC Bayern zu arbeiten, und sehe keinen Grund, über etwas anderes nachzudenken", sagte der 55-Jährige der Bild am Sonntag.

Er habe eine "tolle Mannschaft", ein "tolles Trainer-Team" und einen "tollen Staff", so Flick, "deswegen macht mir das hier sehr viel Spaß. Ich habe im Moment überhaupt keine Veranlassung, daran irgendetwas zu verändern." Bei den Bayern steht Flick noch bis Sommer 2023 unter Vertrag.

Löw, der bis zur WM 2022 in Katar an den DFB gebunden ist, traut sein früherer Assistent Flick eine erfolgreiche EM zu ("kriegt eine gute Mannschaft hin"). Löw habe "einen tollen Job gemacht, er macht immer noch einen tollen Job. Ich weiß noch aus meiner Zeit, wie alle von der Art und Weise geschwärmt haben, wie wir Fußball gespielt haben, als wir Weltmeister geworden sind. Das war eine Entwicklung, der er federführend voranstand."

Oliver Bierhoff hatte zuletzt bekundet, er wäre "verrückt", wenn er bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger für Löw nicht auch an Flick dächte. Karl-Heinz Rummenigge hingegen gefiel das gar nicht.

Es sei für den FC Bayern "überhaupt kein Thema", Flick im Falle eines Löw-Abschieds aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag zu entlassen, sagte der Vorstandschef bei Sport1. "Wir werden nicht die Probleme des DFB lösen. Und wenn ich ehrlich bin: Wäre ich Trainer und sollte vom Arbeitgeber FC Bayern zum Arbeitgeber DFB wechseln, würde mir das lediglich ein Schmunzeln entlocken."

FC Bayern, Gerücht: Omar Richards wechselt ablösefrei zum FCB

Verpflichtet der FC Bayern binnen weniger Tage den nächsten Spieler? Wie das Online-Portal Football Insider meldet, hat sich Omar Richards vom FC Reading dazu entschieden, das Angebot der Bayern anzunehmen. Der 22-jährige Linksverteidiger steht noch bis Sommer beim englischen Zweitligisten unter Vertrag.

Sollte Richards zu den Bayern wechseln, würde er der Backup von Alphonso Davies werden. Um Richards sollen sich auch zahlreiche Premier-League-Klubs bemüht haben.

FC Bayern 2021 vs. FC Barcelona 2009: Wer würde das Duell der Sextuple-Sieger gewinnen? © getty 1/19 Nur zwei Mannschaften ist es bisher gelungen, alle sechs Titel (Meisterschaft, Pokal, Champions League, nationaler Supercup, europäischer Supercup, Klub-WM) in einer Saison zu gewinnen: dem FC Barcelona im Jahr 2009 und dem FC Bayern 2020/2021. © getty 2/19 Barcas damaliger Coach Guardiola flachste in einer Botschaft an die Bayern, dass die Teams um den siebten Titel spielen müssten. SPOX und Goal nehmen das zum Anlass für ein fiktives Duell: Wer ist besser? Barcas Team von 2009 oder das heutige der Bayern? © getty 3/19 Wichtig dabei: Wir berücksichtigen nur Spieler, die bei allen sechs Titeln dabei waren. So verzichten wir bei Bayern auf Thiago oder Philippe Coutinho, die zwar mit dem FCB die Champions League gewannen, letzten Sommer jedoch den Verein wechselten. © getty 4/19 Bei Barcelona fallen unter diese Kategorie zum Beispiel Zlatan Ibrahimovic (kam im Sommer 2009 nach dem CL-Triumph). Es gibt nicht nur elf Duelle, da die Anfangsformationen immer mal wieder variierten, sondern wir nehmen auch drei wichtige Spieler hinzu. © getty 5/19 TOR | MANUEL NEUER vs. VICTOR VALDES | FC Bayern - FC Barcelona 1:0 | So gut Victor Valdes in seiner besten Zeit bei Barca auch war - an Manuel Neuer kommt er natürlich nicht vorbei. Neuer hatte großen Anteil daran, dass Bayern die Titel holen konnte. © getty 6/19 RECHTSVERTEIDIGER | BENJAMIN PAVARD vs. DANI ALVES | FC Bayern - FC Barcelona 1:1 | Pavard erzielte zwar das entscheidende Tor im Klub-WM-Finale, dieses Duell geht aber an den Brasilianer. Alves war im Team unumstrittener Stammspieler. © getty 7/19 INNENVERTEIDIGER | JEROME BOATENG vs. GERARD PIQUE | FC Bayern - FC Barcelona 1:2 | Zwei der weltbesten Innenverteidiger des letzten Jahrzehnts, die bei den Sextuple-Triumphen ihrer Teams jeweils zur Hochform aufliefen. Knapp geht dieses Duell an Pique. © getty 8/19 INNENVERTEIDIGER | DAVID ALABA vs. CARLES PUYOL | FC Bayern - FC Barcelona 2:2 | Alaba mauserte sich in der Mitte zum unverzichtbaren Anführer. Das war auch Puyol damals - betrachtet man die fußballerische Qualität, geht das Duell aber an Alaba. © getty 9/19 LINKSVERTEIDIGER | ALPHONSO DAVIES vs. ERIC ABIDAL | FC Bayern - FC Barcelona 3:2 | Barca hatte seinerzeit keine konstante Besetzung für die linke Abwehrseite. Davies dagegen glänzte vor allem in den K.o.-Duellen der Champions League. © getty 10/19 MITTELFELD | JOSHUA KIMMICH vs. SERGIO BUSQUETS | FC Bayern - FC Barcelona 4:2 | Busquets war bei Barca seinerzeit zwar noch nicht immer gesetzt, war aber eine wichtige Stütze. Kimmichs Wert ist hinlänglich bekannt. Bayern gewinnt auch dieses Duell. © getty 11/19 MITTELFELD | LEON GORETZKA vs. XAVI | FC Bayern - FC Barcelona 4:3 | Die Entwicklung, die Goretzka bei Bayern hingelegt hat, ist phänomenal. Doch mit den Leistungen Xavis kann Goretzka (noch) nicht mithalten. Barca verkürzt! © getty 12/19 MITTELFELD | THOMAS MÜLLER vs. ANDRES INIESTA | FC Bayern - FC Barcelona 4:4 | Dieses Duell hätte man ohne Bedenken auch mit einem Unentschieden bewerten können, so wichtig wie Müller für Bayern ist. Aber einen ganz kleinen Tick liegt Iniesta vorne. © getty 13/19 ANGRIFF | KINGSLEY COMAN vs. PEDRO | FC Bayern - FC Barcelona 5:4 | Eigentlich müssten für Barca Eto'o oder Ibrahimovic in dieses Duell gehen, doch diese waren entweder bei der Klub-WM oder im CL-Finale nicht dabei. Pedro verliert das Duell gegen Coman. © getty 14/19 ANGRIFF | SERGE GNABRY vs. LIONEL MESSI | FC Bayern - FC Barcelona 5:5 | Serge Gnabry hat eine überragende Saison hinter sich, erzielte neun Tore auf dem Weg zum CL-Sieg. Aber gegen Messi zöge eben wahrscheinlich jeder Spieler der Welt den Kürzeren. © getty 15/19 ANGRIFF | ROBERT LEWANDOWSKI vs. THIERRY HENRY | FC Bayern - FC Barcelona 6:5 | Nur gegen wenige Spieler würde Henry sein Duell verlieren. Aber Lewandowski war im vergangenen Jahr eben so unglaublich gut, dass der Punkt hauchzart an den Polen geht. © getty 16/19 WEITERE WICHTIGE SPIELER | NIKLAS SÜLE vs. RAFAEL MARQUEZ | FC Bayern - FC Barcelona 7:6 | Marquez war bei Barca lange Stammspieler, war dann aber in den wichtigen Spielen verletzt. Süle indes kam von einer langen Verletzung zurück. Unentschieden. © getty 17/19 WEITERE WICHTIGE SPIELER | LUCAS HERNANDEZ vs. YAYA TOURE | FC Bayern - FC Barcelona 7:7 | Toure kämpfte mit Busquets um einen Stammplatz im Mittelfeld, Hernandez war beim CL-Sieg nach langer Verletzung kaum ein Faktor. Vorteil Toure. © getty 18/19 WEITERE WICHTIGE SPIELER | CORENTIN TOLISSO vs. SEYDOU KEITA | FC Bayern - FC Barcelona 7:8 | Zwei ähnliche Spielertypen, die fast immer eingewechselt wurden. Keita durfte aber etwas häufiger von Beginn an ran als Tolisso und holt diesen Punkt knapp. © getty 19/19 FAZIT | Schaut man sich nur die Startelf an, gäbe es in diesem fiktiven Duell einen knappen Sieg für die Bayern. Insgesamt gesehen, also inklusive der drei weiteren wichtigen Spieler, ist aber Barcas Team von 2009 für uns ganz leicht das bessere.

