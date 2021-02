FC Bayern, News und Gerüchte - Thomas Müller meldet sich aus der Quarantäne: "Bin wieder gesund“

Bayern-Star Thomas Müller hat sich aus seiner Corona-Quarantäne gemeldet: Es gehe ihm gut. Kingsley Coman sieht sein langfristiges Ziel wohl in der Premier League und Kevin Trapp schwärmt von dem Duell gegen den FCB. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

Hier gibt es weitere Bayern-News und -Gerüchte.

FC Bayern: Thomas Müller meldet sich aus der Quarantäne

Thomas Müller hat sich nach seiner Corona-Infektion aus der Quarantäne gemeldet und erklärt, dass er wieder gesund sei.

"Ich bin wieder gesund und fühle mich gut", sagte der Offensivmann in einem Video auf Instagram, das ihn zu Hause auf der Couch sitzend zeigt. Neben ihm liegt ein Magazin des FC Bayern sowie mehrere Pferdezeitschriften und diverse Bücher.

"Richtig Spannendes gibt's nicht zu erzählen", führte Müller aus. Er müsse zunächst abwarten "und ein bisschen vorsichtig sein, bevor es in Richtung härteres Training" gehe. Wann er wieder zur Mannschaft zurückkehren könne, sei noch offen.

Nach seinem positiven Test auf das Coronavirus vor dem Finale der Klub-WM in Katar in der vergangenen Woche befindet sich Müller in häuslicher Isolation. Er wurde dafür mittels eigener Maschine nach München geflogen. Gegen Eintracht Frankfurt am Samstag fällt er auf jeden Fall aus.

FC Bayern: Coman sieht langfristiges Ziel wohl in England

Kingsley Coman sieht seine langfristige Zukunft offenbar in der Premier League. Das berichtet Sky Sports.

Demnach würde der Flügelstürmer in diesem Sommer auf jeden Fall beim FC Bayern bleiben wollen, generell als nächsten Karriereschritt aber einen Wechsel nach England anstreben.

Dem Bericht nach hat habe es zudem noch keine Gespräche mit dem FC Bayern bezüglich einer Vertragsverlängerung gegeben. Das deckt sich mit einem Bericht der Sport Bild, wonach die Aussichten auf eine Vertragsverlängerung des Franzosen "komplizierter" seien. Er hat in München noch Vertrag bis 2023.

Zuletzt wurde Coman mit Manchester United sowie Manchester City in Verbindung gebracht und gab auch im Interview mit Telefoot zu, vielleicht eines Tages "noch etwas anderes zu entdecken".

© getty Kingsley Coman steht beim FCB noch bis 2023 unter Vertrag.

FCB - Kevin Trapp vor Bayern-Duell: "Man kann nur gewinnen"

Eintracht Torhüter Kevin Trapp hat vor dem Top-Spiel zwischen der SGE und dem FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) geschwärmt.

"Das ist mit eines der schönsten Spiele im ganzen Jahr. Gegen Bayern kann man ja eigentlich nur gewinnen", sagte Trapp in einem Interview mit der GQ. Die Eintracht liegt nach 21 Spieltagen mit 39 Zählern auf Tabellenplatz drei.

Dabei sind die Emotionen bei den Frankfurtern groß. "Wir haben den Ehrgeiz, das Spiel gewinnen zu wollen, und wir wissen, dass wir dazu in der Lage sind", erklärte er.

ManCity, BVB, Bayern und Co.: So wahrscheinlich ist der CL-Titel für die 16 Achtelfinalisten statistisch gesehen © getty 1/21 Die Nachrichtenwebsite FiveThirtyEight hat die Champions-League-Achtelfinalisten danach gerankt, wie wahrscheinlich ein Titelgewinn am Ende der Saison ist. Überraschung: Ein Barca-Titel ist wahrscheinlicher als die Titelverteidigung der Bayern. © getty 2/21 Infos zum nachfolgenden Ranking: FiveThirtyEight ist eine US-amerikanische Nachrichtenwebsite mit den Schwerpunkten Statistik und Datenjournalismus. Die Faktoren, die beim Ranking der CL-Achtelfinalisten eine Rolle spielten, sind sehr komplex. © getty 3/21 Grundsätzlich spielten Advanced Stats wie "Adjusted Goals", "Shot-based expected goals", "Non-shot expected goals" in der Offensive und die zu erwartenden Gegentreffer in der Defensive eine Rolle, die in der Summe ein SPI-Rating ergaben. © getty 4/21 Dieses spiegelt grob gesagt die Gesamtstärke einer Mannschaft wider. Dort werden auch Werte von OPTA und Transfermarkt einberechnet. Transfermarkt deshalb, weil sich das SPI-Rating aus dem SPI-Rating der Vorsaison … © fivethirtyeight.com 5/21 … und dem SPI-Rating nach Marktwert des aktuellen Kaders berechnet. Wie genau die Gewichtung und Berechnung der Wahrscheinlichkeiten von statten geht, könnt Ihr hier nachlesen. Hier geht es nun weiter mit dem Ranking. © getty 6/21 PLATZ 16: LAZIO ROM – unter 1 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 18 Prozent – Gegner im Achtelfinale: FC Bayern) © getty 7/21 PLATZ 16: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH – unter 1 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 8 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Manchester City) © getty 8/21 PLATZ 16: FC PORTO – unter 1 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 28 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Juventus) © getty 9/21 PLATZ 13: ATALANTA BERGAMO – 2 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 37 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Real Madrid) © getty 10/21 PLATZ 13: FC SEVILLA – 2 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 46 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Borussia Dortmund) © getty 11/21 PLATZ 13: PARIS SAINT-GERMAIN – 2 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 30 Prozent – Gegner im Achtelfinale: FC Barcelona) © getty 12/21 PLATZ 10: RB LEIPZIG – 3 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 38 Prozent – Gegner im Achtelfinale: FC Liverpool) © getty 13/21 PLATZ 10: BORUSSIA DORTMUND – 3 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 54 Prozent – Gegner im Achtelfinale: FC Sevilla) © getty 14/21 PLATZ 10: ATLETICO MADRID – 3 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 43 Prozent – Gegner im Achtelfinale: FC Chelsea) © getty 15/21 PLATZ 7: JUVENTUS – 5 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 72 Prozent – Gegner im Achtelfinale: FC Porto) © getty 16/21 PLATZ 7: FC CHELSEA – 5 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 57 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Atletico Madrid) © getty 17/21 PLATZ 5: REAL MADRID – 6 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 63 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Atalanta Bergamo) © getty 18/21 PLATZ 4: FC LIVERPOOL – 7 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 62 Prozent – Gegner im Achtelfinale: RB Leipzig) © getty 19/21 PLATZ 3: FC BAYERN MÜNCHEN – 11 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 82 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Lazio Rom) © getty 20/21 PLATZ 2: FC BARCELONA – 13 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 70 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Paris Saint-Germain) © getty 21/21 PLATZ 1: MANCHESTER CITY – 37 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 92 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Borussia Mönchengladbach)

FC Bayern: Die kommenden Spiele

Nach der Partie gegen die Eintracht am Wochenende steht für die Münchener bereits wenige Tage später das wichtige Achtelfinalhinspiel in der Champions League gegen Lazio Rom an.