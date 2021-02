FC Bayern München, News und Gerüchte: Gute Aussicht auf Vertragsverlängerung mit Leon Goretzka

Der FC Bayern München will mit seinen Leistungsträgern Leon Goretzka (26), Joshua Kimmich (26) und Kingsley Coman (24) verlängern, am weitesten sind die Verhandlungen einem Medienbericht zufolge bei Goretzka - Sorge gibt es angeblich bei Coman. Benjamin Pavard verrät das Geheimnis hinter dem Sextuple. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

FCB, Gerüchte: Gute Aussicht auf Goretzka-Verlängerung?

Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Kingsley Coman stehen beim FC Bayern noch mindestens bis 2022 unter Vertrag, dennoch möchte der deutsche Rekordmeister das Trio offenbar frühzeitig für weitere Jahre an den Verein binden. "Es ist unser Ziel, diesen Kern aus Spielern, die den Erfolgsweg mit uns gegangen sind, zusammenzuhalten", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic der Sport Bild.

Eine Wiederholung des Falls David Alaba, der den FCB im Sommer ablösefrei verlassen wird, soll möglichst vermieden werden. Dafür habe Salihamidzic dem Bericht zufolge bereits erste Gespräche mit den Spielern geführt, vor allem bei Goretzka stehen die Zeichen wohl auf Verlängerung.

Nach ersten Unterredungen steht einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, offenbar nichts im Wege, Goretzka möchte in München bleiben, die Bayern wollen ihn halten. Konkrete Verhandlungen sollen demnach im Mai folgen. Die FCB-Bosse hoffen zudem auf eine vorzeitige Verlängerung mit Kimmich (Vertrag bis 2023), der sich aber zunächst die Pläne der Vereinsführung und die sportlichen Perspektiven des FCB anhören möchte, bevor er eine Entscheidung trifft.

Die Aussichten auf eine Vertragsverlängerung mit Coman (Vertrag bis 2023) nennt die Sport Bild dagegen "komplizierter". Offenbar soll Manchester United im vergangenen Sommer hinter dem Franzosen her gewesen sein und dem Management von Coman ein Gehalt von acht Millionen Euro netto in Aussicht gestellt haben.

Beim FC Bayern verdient der 24-Jährige angeblich zwölf Millionen Euro brutto, womit er sich teaminternen Gehältervergleich im Mittelfeld befindet. Offenbar wünscht sich Coman mehr finanzielle Wertschätzung vom FCB.

© getty Der FC Bayern München würde gerne möglichst bald mit Joshua Kimmich (l.) und Leon Goretzka verlängern.

FC Bayern, Gerüchte: Verhandlungen mit Aarons laufen

Das Interesse des FC Bayern an Max Aarons (21) von Norwich City ist schon länger bekannt. Angeblich soll der FCB den Rechtsverteidiger bereits seit zwei Jahren scouten, nun hat der Verein laut Sky Sports mithilfe eines Vermittlers Verhandlungen mit dem englischen Zweitligisten über einen Transfer aufgenommen.

Allerdings verlangt Norwich City dem Bericht zufolge eine Ablöse zwischen 34 und 40 Millionen Euro. Aarons steht in England noch bis 2024 unter Vertrag. In der aktuellen Spielzeit kam er in 31 Pflichtspieleinsätzen auf ein Tor und drei Vorlagen.

FCB, News: Pavard verrät "Bayern-Rezept" zum Sextuple

Benjamin Pavard (24) schoss den FC Bayern München mit seinem Treffer im Finale um den Weltpokal gegen Tigres zum sechsten Titel, in der Sport Bild verriet der Franzose nun das Geheimnis des FCB: "Wir haben eine großartige Mannschaft voller toller Einzelkönner, aber wir alle wissen, dass die Erfolge nur durch den unfassbaren Teamgeist zustande kamen, das ist das Bayern-Rezept."

"Wir haben eine historische Reise hinter uns, durch die uns die Bayern-Mentalität getragen hat", führte Pavard weiter aus. Dabei nannte er vor allem die "Terminhatz" in der aktuellen Saison als herausfordernd. Dennoch: "Wir haben damit die letzte Mission des Jahres 2020 abgeschlossen. Das ist großartig!"

ManCity, BVB, Bayern und Co.: So wahrscheinlich ist der CL-Titel für die 16 Achtelfinalisten statistisch gesehen © getty 1/21 Die Nachrichtenwebsite FiveThirtyEight hat die Champions-League-Achtelfinalisten danach gerankt, wie wahrscheinlich ein Titelgewinn am Ende der Saison ist. Überraschung: Ein Barca-Titel ist wahrscheinlicher als die Titelverteidigung der Bayern. © getty 2/21 Infos zum nachfolgenden Ranking: FiveThirtyEight ist eine US-amerikanische Nachrichtenwebsite mit den Schwerpunkten Statistik und Datenjournalismus. Die Faktoren, die beim Ranking der CL-Achtelfinalisten eine Rolle spielten, sind sehr komplex. © getty 3/21 Grundsätzlich spielten Advanced Stats wie "Adjusted Goals", "Shot-based expected goals", "Non-shot expected goals" in der Offensive und die zu erwartenden Gegentreffer in der Defensive eine Rolle, die in der Summe ein SPI-Rating ergaben. © getty 4/21 Dieses spiegelt grob gesagt die Gesamtstärke einer Mannschaft wider. Dort werden auch Werte von OPTA und Transfermarkt einberechnet. Transfermarkt deshalb, weil sich das SPI-Rating aus dem SPI-Rating der Vorsaison … © fivethirtyeight.com 5/21 … und dem SPI-Rating nach Marktwert des aktuellen Kaders berechnet. Wie genau die Gewichtung und Berechnung der Wahrscheinlichkeiten von statten geht, könnt Ihr hier nachlesen. Hier geht es nun weiter mit dem Ranking. © getty 6/21 PLATZ 16: LAZIO ROM – unter 1 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 18 Prozent – Gegner im Achtelfinale: FC Bayern) © getty 7/21 PLATZ 16: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH – unter 1 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 8 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Manchester City) © getty 8/21 PLATZ 16: FC PORTO – unter 1 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 28 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Juventus) © getty 9/21 PLATZ 13: ATALANTA BERGAMO – 2 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 37 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Real Madrid) © getty 10/21 PLATZ 13: FC SEVILLA – 2 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 46 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Borussia Dortmund) © getty 11/21 PLATZ 13: PARIS SAINT-GERMAIN – 2 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 30 Prozent – Gegner im Achtelfinale: FC Barcelona) © getty 12/21 PLATZ 10: RB LEIPZIG – 3 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 38 Prozent – Gegner im Achtelfinale: FC Liverpool) © getty 13/21 PLATZ 10: BORUSSIA DORTMUND – 3 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 54 Prozent – Gegner im Achtelfinale: FC Sevilla) © getty 14/21 PLATZ 10: ATLETICO MADRID – 3 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 43 Prozent – Gegner im Achtelfinale: FC Chelsea) © getty 15/21 PLATZ 7: JUVENTUS – 5 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 72 Prozent – Gegner im Achtelfinale: FC Porto) © getty 16/21 PLATZ 7: FC CHELSEA – 5 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 57 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Atletico Madrid) © getty 17/21 PLATZ 5: REAL MADRID – 6 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 63 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Atalanta Bergamo) © getty 18/21 PLATZ 4: FC LIVERPOOL – 7 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 62 Prozent – Gegner im Achtelfinale: RB Leipzig) © getty 19/21 PLATZ 3: FC BAYERN MÜNCHEN – 11 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 82 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Lazio Rom) © getty 20/21 PLATZ 2: FC BARCELONA – 13 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 70 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Paris Saint-Germain) © getty 21/21 PLATZ 1: MANCHESTER CITY – 37 Prozent (Chancen aufs Viertelfinale: 92 Prozent – Gegner im Achtelfinale: Borussia Mönchengladbach)

FC Bayern, News: Umsatzeinbußen in FCB-Stores

Der FC Bayern beklagt in der Corona-Pandemie nicht nur aufgrund der fehlenden Zuschauereinnahmen finanzielle Verluste. "Wenn wir uns das letzte Geschäftsjahr anschauen und die ersten sechs Monate der laufenden Saison, so haben wir in den Stores - inklusive des Allianz Arena Stores - im Vergleich zum letzten Jahr über 50 Prozent verloren", sagte Vorstand Jörg Wacker im Sponsors-Interview.

Wacker, der unter anderem für die Bereiche Internationalisierung und Strategie beim Triple-Gewinner zuständig ist, erläuterte: "Wir leben davon, dass unsere Läden von den Fans und Touristen frequentiert werden. Spiele ohne Zuschauer tun uns sehr weh. Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Pandemie ist das Ausbleiben von Touristen. Wir haben zwei Stores am Flughafen, und das ist wirklich ein Trauerspiel, wenn man deren Umsätze sieht." Pro Heimspiel gehen den Bayern rund vier Millionen Euro verloren.

