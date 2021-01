Die FIFA will die Klub-Weltmeisterschaft im Februar mit Fans durchziehen. Marc Rocas Berater dementiert Abschiedsgedanken des Spaniers und David Alaba ist sich wohl mit Real Madrid einig. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FC Bayern München findet Ihr hier.

FC Bayern, News und Gerüchte: FIFA-Klub-WM findet mit Zuschauern statt

Die FIFA plant, die Klub-Weltmeisterschaft Anfang Februar mit Fans in den Stadien auszutragen. Wie der Weltverband am Montag bekannt gab, ist der Kartenvorkauf für das Turnier, das vom 1. bis 12. Februar in Katar stattfindet, gestartet worden.

Während in Europa die Stadien leer bleiben, werden von der FIFA "strenge COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Wohlbefindens der Fans getroffen". Zuschauer müssen demnach einen negativen COVID-19-Antigentest, einen positiven COVID-19-Antikörpertest oder einen Ausweis zum Nachweis einer vollständigen COVID-19-Impfung vorweisen.

Insgesamt fünf Partien stehen nach der Absage von Ozeanien-Vertreter Auckland City auf dem Programm. Der FC Bayern ist zusammen mit dem Copa-Libertadores-Sieger für das Halbfinale qualifiziert. Zuvor spielen Al-Duhail, Al-Ahly, Ulsan Hyundai und Tigres UANL die jeweiligen Gegner aus. Die genauen Ansetzungen werden am 19. Januar in Zürich ausgelost.

Spiel Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Viertelfinale 1 4. Februar 15 Uhr Team A Team B Viertelfinale 2 4. Februar 18.30 Uhr Team C Team D Spiel um Platz 5 7. Februar 16 Uhr Verlierer VF 1/2 Verlierer VF 1/2 Halbfinale 1 7. Februar 19 Uhr FC Santos/Palmeiras Sieger VF 1/2 Halbfinale 2 8. Februar 19 Uhr Sieger VF 1/2 FC Bayern München Spiel um Platz 3 11. Februar 16 Uhr Verlierer HF 1/2 Verlierer HF 1/2

FC Bayern: Marc Rocas Berater dementiert Abschiedsgedanken

Marc Rocas Berater hat die Gerüchte über einen möglichen Abschied des Spaniers vom FC Bayern München dementiert. "Fake News. Er spielt für den besten Verein der Welt und benötigt noch etwas Zeit. Es wäre falsch, den Verein jetzt schon zu verlassen", sagte Christian Wein.

Der defensive Mittelfeldspieler wurde zuletzt mit einer Leihe zum FC Valencia in Verbindung gebracht. An diesen Gerüchten ist jedoch nichts dran, wie nach SPOX und Goal aus dem Umfeld Rocas erfuhr.

Der Spanier kam erst im Sommer von Espanyol Barcelona zum FC Bayern. Bislang kommt Roca auf sechs Einsätze für die Münchner.

FC Bayern: David Alaba erzielt wohl Einigung mit Real Madrid

David Alabas Zukunft liegt höchstwahrscheinlich in Madrid. Einem Bericht der Marca zufolge hat sich der Österreicher mit Real geeinigt.

Der Österreicher unterschreibt wohl einen Vertrag bis 2025 bei den Madrilenen, der ihm insgesamt 44 Millionen Euro einbringen soll. Einen Medizincheck wurde dem Bericht zufolge auch schon durchgeführt.

David Alaba: Leistungsdaten für den FC Bayern in der Saison 2020/21