FC Bayern: Marc Roca vor Abschied? Das ist an den Valencia-Gerüchten dran

Verlässt Marc Roca den FC Bayern München nach nur drei Monaten wieder? Der spanische Radiosender Onda Cero berichtet vom Interesse des FC Valencia an dem Mittelfeldspieler. Nach Informationen von SPOX und Goal ist an den Gerüchten jedoch nichts dran.

Es gibt weder Gespräche mit anderen Klubs noch Gedankenspiele bei Roca, dem FCB den Rücken zu kehren. Der 24-Jährige, Anfang Oktober erst für neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona an die Isar gekommen, will sich unter Trainer Hansi Flick durchsetzen. Trotz seiner geringen Einsatzzeiten (324 Minuten in fünf Einsätzen) fühlt er sich gut in die Mannschaft integriert.

"Wer Marc kennt, der weiß, dass er ein unermüdlicher Arbeiter ist, der nicht so einfach aufgibt", sagt eine Person aus Rocas Umfeld zu SPOX und Goal. "Er ist seit gerade einmal 13 Wochen in München, hat im Dezember seine neue Wohnung bezogen. Denken Sie etwa, dass er jetzt schon wieder das Weite suchen will? Keine Chance!"

FC Bayern: Bekommt Roca seine Chance gegen Kiel?

Am Mittwoch könnte Roca wieder einmal die Chance auf einen Einsatz bekommen, wenn die Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Holstein Kiel antreten. Flick bat zuletzt um Geduld mit dem U21-Europameister von 2019 und den anderen Neuzugängen. Auch am Dienstag stellte der Bayern-Coach klar, dass jeder Einzelne sein Bestes gebe und sich empfehlen wolle.

Der abstiegsbedrohte FC Valencia muss sich hingegen nach anderen Alternativen für die Sechser-Position umsehen. Die Meldung von Sky, Schalke-Kapitän Omar Mascarell stehe weit oben auf der Liste der "Fledermäuse", deckt sich mit Informationen von SPOX und Goal. Allerdings gibt es noch keine Verhandlungen zwischen Valencia und S04. Mascarell würde sich ein Angebot anhören, aber nicht auf eine sofortige Rückkehr nach Spanien drängen. Valencia soll sich diversen Medienberichten aus England zufolge auch mit Harry Winks (Tottenham Hotspur) beschäftigen.