FC Bayern, News und Gerüchte: Jogi Löw will Jamal Musiala wohl zum DFB holen

Bundestrainer Joachim Löw will Bayern-Youngster Jamal Musiala wohl zum DFB holen. Die Zukunft von Hansi Flick beim FC Bayern scheint ungewiss und Dayot Upamecano soll "unbedingt" an die Isar wechseln wollen. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern: Jogi Löw will Jamal Musiala wohl zum DFB holen

Jogi Löw will Bayern-Youngster Jamal Musiala wohl zum DFB holen. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach plant die DFB-Riege, den 17-Jährigen zu den Testländerspielen der A-Nationalmannschaft im März gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien einzuladen.

Musiala, der einen Großteil seiner Kindheit in England verbracht hat, ist jedoch auch für die englische Nationalmannschaft spielberechtigt und absolvierte bereits zwei Partien für die U21 der Three Lions. Dem Vernehmen nach soll er auch präferieren, für England aufzulaufen.

Sollte er der Einladung von Löw allerdings folgen und Spielminuten für Deutschland absolvieren, würde die Spielberechtigung für England erlöschen.

FC Bayern: Zukunft von Hansi Flick wohl ungewiss

Die Zukunft von Hansi Flick als Trainer des FC Bayern ist offenbar ungewiss.

Wie die Sport Bild berichtet, sollen das Amtsende von Flicks Vertrauensperson Karl-Heinz Rummenigge sowie die Kaderpolitik der Münchener Zweifel in dem Bayern-Trainer auslösen. In Sachen Kaderzusammenstellung hat Hasan Salihamidzic das Sagen, was weiterhin für Spannungen sorgen soll.

Er soll unsicher sein, wie seine Arbeitsbedingungen nach dem Rummenigge-Aus aussehen werden, da ihm die totale Unterstützung und die Philosophie des Klubs wichtiger seien als jeder Vertrag, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus soll der Job als Nachfolger von Jogi Löw als Bundestrainer für Flick interessant sein, der weiterhin gute Kontakte zum DFB hält.

FC Bayern wohl klarer Favorit auf Upamecano-Verpflichtung

Der FC Bayern ist wohl klarer Favorit auf eine Verpflichtung von Leipzig-Verteidiger Dayot Upamecano. Das berichtet fussballtransfers.com.

Dem Bericht nach will der Innenverteidiger "unbedingt" nach München wechseln. Neben Gesprächen mit Hansi Flick, von denen der kicker bereits berichtet hatte, soll es auch mehrere Gespräche mit Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gegeben haben, der zuletzt öffentlich das Interesse der Bayern an Upamecano bestätigt hatte.

Die Münchener wollten den 22-Jährigen wohl schon vor der Saison verpflichten, mussten aus Kostengründen aber davon absehen. Dieser Umstand soll Upamecano aber nicht verärgert haben, der in diesem Sommer für eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 42,5 Millionen Euro wechseln kann.

Allerdings soll auch Real Madrid weiterhin auf der Lauer liegen und auch der FC Chelsea rechnet sich wohl Chancen auf eine Verpflichtung aus.

