FC Bayern München, News und Gerüchte: Berater von Douglas Costa rechnet mit Abschied

Der bis zum Saisonende ausgeliehene Douglas Costa wird "Stand jetzt" wohl nicht fest vom FC Bayern München verpflichtet, sagt dessen Berater. Joshua Zirkzee plant seinen Abschied - der 1. FC Köln steht bereit. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern: Douglas Costas Berater geht von Abschied aus

Douglas Costas Berater Giovanni Branchini geht von einem Wechsel des Linksfußes im Sommer 2021 aus. "Unglücklicherweise bekommt Douglas in München nicht viel Spielzeit. Deshalb glaube ich Stand jetzt nicht daran, dass der FC Bayern ihn fest verpflichtet", sagte Branchini bei TMW Radio. Allerdings meinte der Italiener auch: "Die Saison ist noch lang, und jeder weiß, dass im Sport manchmal nur eine Woche für eine Trendwende reicht."

Der FC Bayern hat Costa kurz vor dem Ende der Transferperiode Anfang Oktober für eine Saison von Juventus Turin ausgeliehen. Bislang kommt der 30 Jahre alte Profi aus Brasilien aber kaum unter Trainer Hansi Flick zum Einsatz, ist mit wettbewerbsübergreifend 538 Spielminuten ganz klar Außenstürmer Nummer vier hinter Serge Gnabry (1293 Minuten), Kingsley Coman (1021) und Leroy Sane (805).

Costa (ein Tor/eine Vorlage in dieser Saison) habe jedenfalls "die Qualitäten", um sich durchzusetzen. Sein Problem in den vergangenen Jahren: "Er war häufig verletzt. Das hat es ihm sicherlich erschwert, Konstanz in seine Leistungen zu bringen." Bei Juventus besitzt der ehemalige brasilianische Nationalspieler noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Moukoko schon auf 18, Bayern-Star mit neuem Rekord: Die schnellsten Spieler der laufenden Bundesligasaison © getty 1/21 Alphonso Davies hat beim 1:1 zwischen dem Union Berlin und FC Bayern München einen neuen Geschwindigkeitsrekord für die laufende Bundesligasaison aufgestellt. Wer folgt auf den Plätzen? Das Ranking (Zahlen von bundesliga.com). © getty 2/21 Platz 20: Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim) - 34,65 km/h © getty 3/21 Platz 18: Matheus Cunha (Hertha BSC) - 34,67 km/h © getty 4/21 Platz 18: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) - 34,67 km/h © getty 5/21 Platz 17: Moussa Niakhate (1. FSV Mainz 05) - 34,76 km/h © getty 6/21 Platz 16: Leroy Sane (FC Bayern München) - 34,79 km/h © getty 7/21 Platz 15: Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05) - 34,8 km/h © getty 8/21 Platz 14: Alexander Sörloth (RB Leipzig) - 34,84 km/h © getty 9/21 Platz 12: Dodi Lukebakio (Hertha BSC) - 34,87 km/h © getty 10/21 Platz 12: Leon Bailey (Bayer Leverkusen) - 34,87 km/h © getty 11/21 Platz 11: Christian Günter (SC Freiburg) - 34,92 km/h © getty 12/21 Platz 10: Maxence Lacroix (VfL Wolfsburg) - 34,93 km/h © getty 13/21 Platz 9: Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) - 34,99 km/h © getty 14/21 Platz 8: Justin Kluivert (RB Leipzig) - 35,06 km/h © getty 15/21 Platz 7: Roberto Massimo (VfB Stuttgart) - 35,1 km/h © getty 16/21 Platz 6: Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 35,16 km/h © getty 17/21 Platz 5: Sheraldo Becker (Union Berlin) - 35,2 km/h © getty 18/21 Platz 4: Dayot Upamecano (RB Leipzig) - 35,39 km/h © getty 19/21 Platz 3: Silas Wamangituka (VfB Stuttgart) - 35,42 km/h © getty 20/21 Platz 2: Kingsley Coman (FC Bayern München) - 35,89 km/h © getty 21/21 Platz 1: Alphonso Davies (FC Bayern München) - 35,94 km/h

FC Bayern: Joshua Zirkzee in Kontakt mit dem 1. FC Köln

Nach Informationen von SPOX und Goal plant Joshua Zirkzee seinen Abschied aus München im Januar. Auch Sky berichtet, dass der bei den Bayern-Profis kaum noch zum Zug kommende niederländische Nachwuchsstürmer zeitnah den Verein verlassen könnte, um Spielpraxis zu sammeln.

Der 1. FC Köln gilt demnach als heißester Anwärter auf ein mindestens sechsmonatiges Leihgeschäft, befindet sich in regem Kontakt mit dem Spieler. Die abstiegsbedrohten Geißböcke sind seit Monaten auf der Suche nach einem Ersatz für den im Sommer zu Hertha BSC transferierten Angreifer Jhon Cordoba.

FC Bayern: Kingsley Coman Spieler des Monats

Die Fans des FC Bayern haben Kingsley Coman in einer Umfrage auf der vereinseigenen Website zum FCB-Spieler des Monats November gewählt. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montagabend bekannt. Coman behauptete sich mit 41 Prozent der Stimmen gegen Thomas Müller (21 Prozent), Manuel Neuer (21), Jamal Musiala (7) und Robert Lewandowski (4).

Mit fünf Toren und acht Vorlagen nach 13 Pflichtspielen erlebt der Franzose seine zahlenmäßig stärkste Saison im Trikot der Münchner. Allein im November gelangen ihm in den Partien gegen Werder Bremen (1:1), den VfB Stuttgart (3:1) und den FC Salzburg (3:1) drei Treffer und zwei Assists.

FC Bayern: Der Spielplan nach der Weihnachtspause