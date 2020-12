FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Fitnessexperte erklärt Phänomene Robert Lewandowski und Thomas Müller

Fitnessexperte Dr. Holger Broich vom FC Bayern München hat versucht, die Gründe für die geringe Verletzungsanfälligkeit von Robert Lewandowski und Thomas Müller zu erklären. Alphonso Davies freut sich über seine Nominierung für die FIFA-Weltelf. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FCB-Fitnessexperte erklärt Phänomene Lewandowski und Müller

Fitnessexperte Dr. Holger Broich vom FC Bayern München hat versucht, die Gründe für die niedrige Verletzungsanfälligkeit von Robert Lewandowski und Thomas Müller zu erklären.

"Wir wissen, dass die Leistungsfähigkeit im metabolischen und neuromuskulären Bereich eine wichtige Rolle spielt. Je höher der Fitnessgrad auf diesen Gebieten, desto geringer ist die Verletzungsgefahr. Außerdem ist die Historie der Spieler wichtig. Je höher die Anzahl früherer Verletzungen, desto größer die Gefahr neuer Vorfälle", sagte Broich dem kicker.

Und weiter: "Es scheinen aber auch genetische Einflüsse reinzuspielen, zum Beispiel das Muskelfaserspektrum. Die Anzahl der entsprechenden Faktoren im Kontext von Verletzungen ist sehr groß. Sie ist so groß und die Zusammenhänge zwischen den Faktoren sind oft noch so unbekannt, dass sie sich dem Zugriff unseres normalen Gehirns entziehen."

Während Lewandowski und Müller seit Jahren kaum ein Spiel verpassen, zog sich ihr Teamkollege Kingsley Coman immer wieder schwere Verletzungen zu. "Wir geben uns viel Mühe bei ihm, wie bei jedem Spieler, gravierende Symptome von Ermüdung und Überlastung früh zu erkennen", betonte Broich und lobte Comans "außergewöhnliche körperliche Leistungsfähigkeit".

Broich wurde von der in Rom ansässigen "Strength and Conditioning Society" neulich zum Fitnesstrainer des Jahres ernannt. Beim FC Bayern trägt er sowohl in der Profiabteilung als auch im Nachwuchsleistungszentrum die Verantwortung für den Bereich Wissenschaft, Leistungsdiagnostik und Fitness.

Alphonso Davies freut sich über Weltelf-Nominierung

Alphonso Davies freut sich über seine Nominierung für die FIFA-Weltelf. "Es bedeutet mir viel. Natürlich gibt es aus persönlicher Sicht Eigenschaften meines Spiels, die ich ändern kann", sagte Davies bei bundesliga.com. "Es gibt andere Linksverteidiger auf der Welt, die in einigen Punkten besser sind als ich. Aber mich als einen der besten Linksverteidiger zu betrachten, ist unglaublich."

Davies hat es neben Joshua Kimmich und Robert Lewandowski als einer von drei Spielern des FC Bayern in die von Mitgliedern der Profispielervereinigung FIFPro gewählte Weltelf geschafft. Außerdem steht Thiago, der im Sommer zum FC Liverpool gewechselt ist, in der Mannschaft.

Kein Neuer, kein Neymar, kein Mbappe: Das ist die FIFA-Weltauswahl 2020 © getty 1/14 Im Rahmen der Weltfußballer-Wahl hat die FIFA auch die beste Elf des Jahres 2020 bestimmt. In der Weltauswahl befinden sich drei aktuelle und ein ehemaliger Spieler des FC Bayern. Der Welttorhüter ging überraschend leer aus. Die Elf im Überblick. © getty 2/14 Neben Manuel Neuer schauten auch Stars wie Kylian Mbappe oder Neymar in die Röhre. Seit 2005 wählt die FIFPro, die internationale Gewerkschaft der Profifußballer, die Weltelf. Seit 2009 geschieht dies in unverändertem Modus gemeinsam mit der FIFA. © getty 3/14 TOR - ALISSON (FC Liverpool) © getty 4/14 ABWEHR - TRENT ALEXANDER-ARNOLD (FC Liverpool) © getty 5/14 VIRGIL VAN DIJK (FC Liverpool) © getty 6/14 SERGIO RAMOS (Real Madrid) © getty 7/14 ALPHONSO DAVIES (FC Bayern München) © getty 8/14 MITTELFELD - JOSHUA KIMMICH (FC Bayern München) © getty 9/14 THIAGO (FC Bayern München / FC Liverpool) © getty 10/14 KEVIN DE BRUYNE (Manchester City) © getty 11/14 ANGRIFF - LIONEL MESSI (FC Barcelona) © getty 12/14 ROBERT LEWANDOWSKI (FC Bayern München) © getty 13/14 CRISTIANO RONALDO (Juventus Turin) © SPOX / Getty 14/14 Und so sähe diese beeindruckende Welt-Elf im 4-3-3-System aus. Wahnsinn!

FC Bayern im DFB-Pokal nicht im Einsatz

Während die übrigen Klubs (bis auf Bayer Leverkusen) am Dienstag und Mittwoch ihre Spiele in der 2 Runde des DFB-Pokals austragen, befindet sich der FC Bayern bereits in der kurzen Weihnachtspause. Das Spiel gegen Holstein Kiel wurde wegen der großen Belastung auf den 13. Januar verlegt.

