FC Bayern, News und Gerüchte: Robert Lewandowski für Union-Spiel wieder fit

Der FC Bayern München musste gegen Lok Moskau auf Robert Lewandowski verzichten. Der Pole soll aber für das Spiel am Wochenende gegen Union Berlin wieder einsatzbereit sein. Sein Vertreter Eric-Maxim Choupo-Moting setzte derweil ein Zeichen gegen Rassismus. Hier gibt es News und Gerüchte zum Bayern.

FC Bayern gegen Union mit Lewandowski

Robert Lewandowski fehlte in der Champions League gegen Lok Moskau aufgrund muskulärer Probleme, am Samstag gegen Union Berlin dürfte der Pole aber wieder fit sein, wie Trainer Hansi Flick nach dem 2:0 gegen die Russen verriet. "Ich gehe davon aus, dass er zu 100 Prozent fit ist".

Als Ersatz für den Torjäger durfte sich Eric-Maxim Choupo-Moting am Mittwoch im Angriff beweisen. Der Kameruner stellte in der 80. Minute den 2:0-Endstand her, nachdem Niklas Süle die Bayern auf die Siegerstraße gebracht hatte. Hier gibt es die Highlights im Video.

FC Bayern: Choupo-Moting mit Geste gegen Rassismus

Sein Tor widmete Choupo-Moting Pierre Webo, der als Betreuer von Basaksehir am Dienstag rassistisch beleidigt worden war. Choupo-Moting sank auf sein rechts Knie, reckte die rechte Hand nach oben und schloss die Augen - das Zeichen der Black-Lives-Matter-Bewegung.

"Natürlich habe ich gestern alles verfolgt", erklärte der Stürmer bei Sky. "Es ist traurig. Es war eine sehr gute Reaktion, man muss ein Zeichen setzen. Das dürfen wir nicht dulden. Jeder hat es in der Welt gesehen. Man muss dazu Stellung nehmen." Das Spiel zwischen PSG und dem Klub aus der Türkei war am Dienstag abgebrochen worden und wurde am Mittwochabend fortgesetzt. Paris gewann am Ende mit 5:1.

FC Bayern: Auf diese Gegen könnte man im Achtelfinale treffen

16 Punkte sammelte die Flick-Truppe in der Gruppenphase. Nur Manchester City kam auf die gleiche Ausbeute, allerdings mit einem schlechteren Torverhältnis. So oder so, am Ende steht Platz eins in der Gruppe A - und das mit deutlichem Abstand vor Atletico Madrid (9 Zähler), das erst am vergangenen Abend mit einem mühevollen 2:0 in Salzburg die K.o.-Rund perfekt machte.

Im Achtelfinale gibt es fünf mögliche Gegner, auf die der FC Bayern treffen könnte. Atletico ist ausgeschlossen, weil die Spanier in der gleichen Gruppe waren, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig dürfen als Bundesliga-Vertreter ebenfalls nicht zugelost werden. Hier sind die möglichen Gegner bei der Auslosung, die am Montag um 12 Uhr abgehalten wird.

Die möglichen Gegner des FC Bayern

FC Porto Atalanta Bergamo FC Sevilla Lazio Rom FC Barcelona

FC Bayern: Frauen starten in die Champions League

Auch beim weiblichen Pendant haben sich die Bayern für die Königsklasse qualifiziert, am heutigen Donnerstag um 18 Uhr geht es los mit dem Hinspiel der ersten K.o.-Runde gegen Ajax Amsterdam.

"Diese Herausforderung nehmen wir an und wissen, dass zwei schwere Spiele auf uns zukommen", sagte Trainer Jens Scheuer "Aber wir sind sehr gut vorbereitet und nehmen das Selbstvertrauen aus der Bundesliga mit." Dort haben die Münchnerin alle ihre zehn Spiele gewonnen, im Sechzehntelfinale der Champions League wartet laut Scheuer aber ein harter Brocken.

"Es kommt ein spielstarker Gegner auf uns zu, aber das liegt uns. Dann kommen auch unsere Qualitäten zum Tragen." Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch am Bayern Campus statt. In der Vorsaison waren die Münchnerinnen erst im Viertelfinals knapp an Abo-Sieger Olympique Lyon (1:2) gescheitert.

