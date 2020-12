FC Bayern, News und Gerüchte: Leon Goretzka fällt gegen Leverkusen aus, Kimmich wieder dabei

Der FC Bayern muss beim Topspiel gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr im Liveticker) auf Leon Goretzka verzichten, Joshua Kimmich könnte dagegen sein Comeback feiern. Lothar Matthäus kritisiert die Entwicklung von Leroy Sane. Die Vertragsgespräche mit Jamal Musiala laufen und Niklas Süle wird wohl zum ersten Mal Vater. Die News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Goretzka fällt gegen Leverkusen aus, Kimmich dabei

Der FC Bayern wird beim Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen auf Leon Goretzka verzichten müssen. Nach Angaben der Bild konnte der Mittelfeldmann am Freitag nur 20 Minuten trainieren und stieg anschließend nicht in den Bus zum Auswärtsspiel.

"Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wir werden nach der PK trainieren und dann schauen. Bislang ist noch keine Info vorhanden", hatte Hansi Flick noch am Freitag auf der Pressekonferenz gesagt. Für ihn könnte Jamal Musiala an der Seite von Corentin Tolisso starten.

Dahingegen könnte Joshua Kimmich sein Comeback nach überstandener Verletzung geben, der Mittelfeldmann steht erstmals seit Anfang November wieder im Kader. Ein Startelfeinsatz kommt für ihn aber wohl noch zu früh.

FC Bayern: Matthäus kritisiert Entwicklung von Leroy Sane

Lothar Matthäus hat die Entwicklung von Bayern-Sommertransfer Leroy Sane kritisiert. Sane habe "den nächsten Schritt noch nicht gemacht", sagte der Rekordnationalspieler dem Nachrichtenportal t-online.de.

Sane muss sich noch "an das System des FC Bayern gewöhnen, an das hohe und aggressive Pressing. In der Defensive hat er sowieso Defizite. Daran muss er arbeiten", führte er aus.

Dies sei laut Matthäus wohl auch der Grund, warum Manchester City ihn ziehen ließ: "Deswegen hat er ihn wahrscheinlich auch gehen lassen, weil Sane nicht so nach hinten arbeitet, wie er sich das vorstellt. Was die Rückwärtsbewegung betrifft, muss er noch lernen. Das haben Gnabry und Coman verinnerlicht."

FC Bayern: Vertragsgespräche mit Jamal Musiala laufen

Die Vertragsgespräche mit Jamal Musiala bezüglich einer Verlängerung laufen bereits. Nach Informationen von SPOX und Goal winken dem 17-Jährigen bis zu 100.000 Euro pro Woche.

Sollte der Deal nicht klappen, wittern Manchester United, Manchester City und der FC Liverpool ihre Chance, Musiala nach Ablauf dessen Vertrags im Sommer 2022 zu verpflichten.

Auch der DFB ist weiterhin zuversichtlich, den Youngster von einer Entscheidung für die deutsche Nationalmannschaft zu überzeugen.

FC Bayern: Niklas Süle wird wohl Vater

Niklas Süle wird wohl zum ersten Mal Vater.

Wie die Bild berichtet, ist Süles Freundin Melissa schwanger und erwartet bereits im Januar das Kind. Es soll sich um einen Jungen handeln.

