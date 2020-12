FC Bayern, News und Gerüchte - Finanz-Vorstand Dreesen: "Liquidität sinkt deutlich"

FC Bayerns Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen hat bestätigt, dass die Liquidität des Klubs sinke. Die Bayern veröffentlichten ihre Jahreszahlen und Jogi Löw wählte Hansi Flick bei den FIFA The Best Awards. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern - Finanz-Vorstand Dreesen: "Liquidität sinkt deutlich"

FC Bayerns Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen hat zur Bilanz des FC Bayern im vergangenen Jahr Stellung genommen. "Unsere zum Glück vorhandene Liquidität sinkt deutlich", sagte er im Interview mit der FAZ.

Dies liege an den getätigten Transfers in den vergangenen Jahren und an "deutlichen Umsatzrückgängen". Dabei gab er an, dass eine komplette Saison ohne Zuschauer einen Umsatzverlust von 20 Prozent bedeuten würde, was aller Voraussicht nach einen Verlust in diesem Geschäftsjahr nach sich ziehen würde.

Alleine in der vergangenen Saison habe der FC Bayern bedingt durch die Corona-Pandemie rund 40 Millionen Euro weniger Gewinn erzielt.

"Wir haben nicht zwingend notwendige Investitionen zurückgehalten und Ausgaben geschoben. Damit wollten wir die Möglichkeit schaffen, absolut notwendige Investitionen, wie beispielsweise in der vergangenen Transferperiode in den Kader, zu ermöglichen", erklärte Dreesen.

Der FC Bayern hat in diesem Sommer insgesamt 62 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Neben Leroy Sane (45 Millionen Euro) wurden auch Marc Roca (9 Millionen Euro) und Bouna Sarr (8 Millionen Euro) verpflichtet.

FC Bayern veröffentlicht Jahreszahlen

Am Freitagmorgen veröffentlichte der FC Bayern zudem die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/20. Diese werden normalerweise immer auf der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben, infolge der Corona-Pandemie fiel diese aber aus.

So teilten die Münchner mit, dass der Gesamtumsatz des Konzerns sich in der Saison 2019/2020 auf 698,0 Millionen Euro beläuft. Nach Abzug der Steuern resultiert daraus ein Gewinn von 9,8 Millionen Euro.

"Das Ergebnis ist angesichts der schweren Rahmenbedingungen sicherlich eines, mit dem der FC Bayern in diesen Zeiten zufrieden sein darf", wird Finanzvorstand Dreesen in der Meldung zitiert.

FC Bayern: Löw wählte Flick bei FIFA The Best Award

Der FC Bayern hat bei der von der FIFA veranstalteten Weltfußballerwahl abgeräumt. Robert Lewandowski wurde zum Weltfußballer, Manuel Neuer zum Welttorhüter des Jahres gewählt.

Trainer Hansi Flick musste sich trotz des Triples mit Rang zwei hinter Jürgen Klopp bei der Wahl zum Welttrainer begnügen. Beide Coaches waren punktgleich. Am Ende entschieden jedoch die Trainerstimmen.

Bei diesen stimmte Bundestrainer Joachim Löw für seinen ehemaligen Assistenten. Zudem war Flick für die Nationaltrainer Gareth Southgate (England), Didier Deschamps (Frankreich) oder auch Frank De Boer (Niederlande) die Nummer eins.

Roberto Mancini (Italien), Fernando Santos (Portugal), Vladimir Petkovic (Schweiz) oder Andriy Shevchenko (Ukraine) sahen dagegen Klopp vorne.

Kein Neuer, kein Neymar, kein Mbappe: Das ist die FIFA-Weltauswahl 2020 © getty 1/14 Im Rahmen der Weltfußballer-Wahl hat die FIFA auch die beste Elf des Jahres 2020 bestimmt. In der Weltauswahl befinden sich drei aktuelle und ein ehemaliger Spieler des FC Bayern. Der Welttorhüter ging überraschend leer aus. Die Elf im Überblick. © getty 2/14 Neben Manuel Neuer schauten auch Stars wie Kylian Mbappe oder Neymar in die Röhre. Seit 2005 wählt die FIFPro, die internationale Gewerkschaft der Profifußballer, die Weltelf. Seit 2009 geschieht dies in unverändertem Modus gemeinsam mit der FIFA. © getty 3/14 TOR - ALISSON (FC Liverpool) © getty 4/14 ABWEHR - TRENT ALEXANDER-ARNOLD (FC Liverpool) © getty 5/14 VIRGIL VAN DIJK (FC Liverpool) © getty 6/14 SERGIO RAMOS (Real Madrid) © getty 7/14 ALPHONSO DAVIES (FC Bayern München) © getty 8/14 MITTELFELD - JOSHUA KIMMICH (FC Bayern München) © getty 9/14 THIAGO (FC Bayern München / FC Liverpool) © getty 10/14 KEVIN DE BRUYNE (Manchester City) © getty 11/14 ANGRIFF - LIONEL MESSI (FC Barcelona) © getty 12/14 ROBERT LEWANDOWSKI (FC Bayern München) © getty 13/14 CRISTIANO RONALDO (Juventus Turin) © SPOX / Getty 14/14 Und so sähe diese beeindruckende Welt-Elf im 4-3-3-System aus. Wahnsinn!

FC Bayern: Robben kämpft weiter um Comeback

Arjen Robben kämpft weiterhin verzweifelt um ein Comeback beim FC Groningen. Der Niederländer hatte sich nach seinem Rücktritt im Sommer 2019 beim FC Bayern 2020 für eine Rückkehr in den Profifußball entschieden.

Seither plagen ihn jedoch Verletzungen. "Ich hatte viele Rückschläge. Ich wusste, dass es eine große Aufgabe und Herausforderung wird", sagte Robben gegenüber Fox Sports.

In den vergangenen Wochen kamen dem 36-Jährigen zudem Zweifel: "Ehrlich gesagt, war die Energie in den vergangenen Wochen weg. Natürlich ging es mir durch den Kopf, aufzuhören."

Robben betonte jedoch, dass "eine kleine Stimme in meinem Kopf [...] mich daran [hindert] aufzuhören". Der Niederländer ordnet es aber ein: "Meine Karriere ist vorbei. Dieses Jahr ist schon ein Bonus und wenn es 2021 klappen würde, wäre es toll", sagte er.

