FC Bayern, News und Gerüchte: David Alaba vor Hainer-Auftritt offenbar über Entscheidung informiert

Im Poker um eine Vertragsverlängerung von David Alaba beim FC Bayern zeigte sich der Österreicher enttäuscht darüber, vom Rückzug des Angebots aus den Medien erfahren zu haben. Dies ist offenbar nicht korrekt. Beim Champions-League-Spiel in Salzburg muss der FCB auf mehrere Leistungsträger verzichten. Hier gibt es News und Gerüchte zu den Bayern.

FC Bayern: Alaba vor Hainer-Auftritt offenbar über Entscheidung informiert

Die Aussage schlug am Sonntag ein wie eine Bombe: Bayern-Präsident Herbert Hainer verkündete am Sonntag bei Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk, dass das Angebot für eine Vertragsverlängerung für David Alaba vom Tisch sei, da die Frist zum Ende des Monats Oktober abgelaufen ist. "Das heißt, es gibt kein Angebot mehr", erklärte Hainer.

Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel in Salzburg zeigte sich Alaba "enttäuscht und verletzt" über die Art des Vorgehens von Vereinsseite. "Ich habe es gestern Abend aus den Nachrichten erfahren. Es war eine besondere Situation. Wie es jetzt weitergeht, wird sich zeigen."

Wie Sport1 berichtet, entsprechen diese Ausführung nur bedingt der Wahrheit. Demnach habe Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic Alaba-Berater Pini Zahavi bereits am Samstag telefonisch mitgeteilt, dass das Angebot für Alaba nicht nachgebessert werde. Einen Tag später erklärte Salihamidzic diese Entscheidung auch dem Spieler in einem persönlichen Gespräch.

Dabei soll auch über den Auftritt von Hainer im Bayerischen Rundfunk und über die Möglichkeit, dass Fragen zum aktuellen Stand der Verhandlungen thematisiert werden, gesprochen worden sein. Offen sei jedoch, ob Alaba lediglich über das Ablaufen der Frist informiert wurde oder auch über die Tatsache, dass das Angebot generell vom Tisch ist.

Alaba hatte sich am Montag auch über die Kommunikation in den vergangenen Monaten beklagt: "Ich hätte es sehr gerne gehabt, dass Internes intern bleibt. Wie meine Person in der Öffentlichkeit dargestellt wird, entspricht nicht der Wahrheit." Bezüglich eines möglichen Spielertausches, den der FC Bayern ins Spiel gebracht habe, erklärte er bei Sky: "Das ist dann irgendwo ein Schlag ins Gesicht."

FC Bayern muss in Salzburg ohne Goretzka auskommen

Der FC Bayern München muss heute Abend in Salzburg auf Leon Goretzka verzichten. Das bestätigte der Titelverteidiger am Montagabend vor der Abfahrt. Der Mittelfeldspieler hatte aufgrund von Wadenproblemen bereits beim Abschlusstraining gefehlt.

"Es sieht nicht gut aus bei Leon. Er ist nicht dabei", sagte Trainer Hansi Flick der Bild. Eventuell handelt es sich auch um eine Vorsichtsmaßnahme in Hinblick auf das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den BVB am kommenden Samstag. Bereits beim 2:1-Sieg in Köln fehlte der ehemalige Schalker.

Auf der PK vor dem Abschlusstraining hatte Flick noch auf einen Einsatz von Goretzka in Österreich gehofft: "Ich gehe davon aus, dass Leon dabei ist. Ich habe gestern erfahren, dass bei ihm alles okay ist", sagte er. In der Startelf könnte Goretzka vom Franzosen Corentin Tolisso ersetzt werden.

FC Bayern: Positiver Coronatest bei Süle

Neben Goretzka fehlt auch Niklas Süle, der positiv auf Corona getestet wurde. Wie der FC Bayern am Montag mitteilte, befindet sich der 25 Jahre alte Abwehrspieler in häuslicher Quarantäne. "Es geht ihm gut", teilte der Klub mit. Noch am Samstag hatte Süle in Köln 90 Minuten auf dem Platz gestanden.

"Meine Gedanken zur Aufstellung zum Spiel mache ich mir heute nach dem Training. Niklas fällt aus, es gibt eine Option weniger", sagte Flick bei der PK vor dem Salzburg-Spiel. "Das müssen wir so hinnehmen, das war auch bei uns mal fällig. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Wir werden jeden Tag nochmal getestet. Das macht Sinn, wir nehmen das sehr ernst.

Vor zwei Wochen war Serge Gnabry als erster Spieler des FC Bayern positiv getestet worden. Allerdings ergaben Nachtests, dass es sich dabei um einen falschen Befund gehandelt hatte.

FC Bayern: CL-Spiel in Salzburg heute im Liveticker

Wahrt der FC Bayern auch im dritten Champions-League-Spiel der Saison seine weiße Weste und siegt auch in Salzburg? Hier verpasst Ihr heute Abend im Liveticker keinen Höhepunkt aus der Red Bull Arena.

Salzburg vs. FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellung

Salzburg : Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, M. Berisha, Szoboszlai - S. Koita

: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, M. Berisha, Szoboszlai - S. Koita FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

FC Bayern: Die kommenden Gegner im Überblick