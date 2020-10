FC Bayern München, News und Gerüchte: Lothar Matthäus fordert erneut Thomas Müller für die DFB-Elf

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat seine Forderung nach einer Rückkehr von Thomas Müller in die Nationalmannschaft erneuert. Hansi Flick hat sein Team für den Auftritt in Bielefeld gelobt. Dort musste sich die Mannschaft vor dem Spiel in einer Realschule umziehen. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Thomas Müller: Lothar Matthäus erneuert DFB-Forderung

Beim souveränen 4:1-Sieg des FC Bayern bei Arminia Bielefeld zeigte Thomas Müller eine ganz starke Leistung, zwei Tore und ein Assist gingen auf das Konto des Ur-Bayers. Im Anschluss wurden wieder einmal Forderungen nach einer Rückkehr Müllers in die Nationalmannschaft laut.

"Dazu will ich nicht mehr so viel sagen", sagte Sky-Experte Lothar Matthäus zwar kurz nach Spielende im Studio, wurde tags darauf in der Bild am Sonntag aber deutlicher: "Ich habe mich ja auch klar dazu geäußert, dass Müller, Boateng und Hummels bei mir spielen würden - und bei Löw tun sie das eben nicht."

Allerdings sei zuletzt "genug über das Thema diskutiert" worden, so der Rekordnationalspieler: "Ich werde aber natürlich weiter über Jogi Löw und die Nationalmannschaft meine Meinung sagen". Matthäus hatte sich im Zuge der Länderspielpause wiederholt für Müller ausgesprochen: "Die Besten sollen spielen. Müller ist ein guter Teamspieler und perfekt für das frühe Pressing."

Nach dem Spiel in Bielefeld erhielt Müller, der in jedem der vergangenen fünf Pflichtspiele eine Torbeteiligung beisteuerte, sogar ein Lob vom gegnerischen Trainer Uwe Neuhaus: "Thomas Müller zuzuschauen, ist eine Augenweide. Der weiß einfach, wie Fußball funktioniert."

Arminia Bielefeld - FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © WOLFGANG RATTAY/Getty Images 1/17 Der FC Bayern München hat bei Arminia Bielefeld souverän mit 4:1 (3:0) gewonnen. Besonders Thomas Müller und Robert Lewandowski glänzten. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © Sascha Steinbach/Getty Images 2/17 Manuel Neuer: Musste nicht oft eingreifen und wenn, dann tat er das gewohnt souverän. Vereitelte die Chance von Klos gut (31.). Beim Gegentor chancenlos. Note: 3,5. © Sascha Steinbach/Getty Images 3/17 Benjamin Pavard: Wie sein Gegenüber Hernandez mit einer durchschnittlichen Leistung. Muss beim Bielefelder Treffer Torschütze Doan stärker unter Druck setzen. Note: 3,5. © Alexander Hassenstein/Getty Images 4/17 Niklas Süle: Legte einmal per Hackenvolley technisch bärenstark ins Zentrum ab. Ansonsten im Duell mit Klos ohne Schwierigkeiten. Note: 3. © Sascha Steinbach/Getty Images 5/17 David Alaba: Führte sich gleich mit einem guten Flugball auf Gnabry ein, bei Klos‘ Chance ließ er sich aber abschütteln (31.). Zweikampfstärkster Münchner. Note: 3. © Sascha Steinbach/Getty Images 6/17 Lucas Hernandez: Kam auf viele Ballaktionen und agierte dabei solide, aber unauffällig - gerade in der Offensive. Note: 3,5. © Sascha Steinbach/Getty Images 7/17 Leon Goretzka: Gute Präsenz im Zentrum, defensiv aber kaum einmal wirklich gefordert. Ganz starke Ballmitnahme und Vorlage zum 2:0. Note: 2,5. © Sascha Steinbach/Getty Images 8/17 Corentin Tolisso: Ließ sich immer wieder nach hinten fallen, um als erster Aufbauspieler zu agieren. Offensiv aber auch präsent. Sein guter Schuss in der 34. wurde stark pariert. Sah nach Notbremse gegen Klos zu Recht Rot. Note: 3. © WOLFGANG RATTAY/Getty Images 9/17 Serge Gnabry: Besonders in der Anfangsphase mit einigen guten Laufwegen und Kombinationen, ohne aber selbst zum Abschluss zu kommen. Legte dafür für seine Kollegen auf und sorgte mit Rochaden für stete Unruhe beim Gegner. Note: 2,5. © Sascha Steinbach/Getty Images 10/17 Thomas Müller: Gerade zu Beginn sehr umtriebig und gefährlich in der Offensive. Traf doppelt und vergab eine weitere gute Chance. Legte Lewandowski das 3:0 auf und kommt nun als Erster auf 150 BL-Assists. Note: 1,5. © Sascha Steinbach/Getty Images 11/17 Kingsley Coman: Sein Tempo war diesmal keine ganz so große Waffe, die Eins-gegen-eins-Duelle fand er nicht. In der Schlussphase ausgewechselt. Note: 3,5. © WOLFGANG RATTAY/Getty Images 12/17 Robert Lewandowski: Starke Hacken-Vorlage zum 1:0, legte auch das 4:0 auf. Bei seinen Toren kaum gestört, per Kopf wäre ihm fast ein weiterer Treffer gelungen (29.). Traf nun in 8 seiner letzten 9 BL-Einsätze und erzielte dabei 14 Tore. Note: 1,5. © imago images / ULMER Pressebildagentur 13/17 Douglas Costa: Feierte nach 65 Minuten seine Rückkehr in die Bundesliga, kam für Gnabry. Trieb gleich mehrfach an und wurde auch gesucht, seinen Aktionen fehlte aber die finale Präzision. Note: 3,5. © imago images / MIS 14/17 Javi Martinez: Wurde zusammen mit Costa eingewechselt, Goretzka ging für ihn vom Feld. Spielte den schlechten Pass, der letztlich in Tolissos Roter Karte resulierte. Köpfte kurz darauf an den Pfosten. Note: 4. © imago images / Passion2Press 15/17 Jamal Musiala: Kam zusammen mit Choupo-Moting in die Partie, Coman ging runter. Auch er trug nichts Bahnbrechendes zum Spiel mehr bei. Keine Bewertung. © imago images / ULMER Pressebildagentur 16/17 Eric Maxim Choupo-Moting: Nach 86 Minuten für Lewandowski ins Spiel gekommen. Ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © imago images / ULMER Pressebildagentur 17/17 Alphonso Davies: In der Schlussminute für Hernandez eingewechselt. Keine Bewertung.

FC Bayern: Costa sorgt mit Freistoß-Panne für Lacher

Trotz klarem Sieg lief für den FC Bayern in Bielefeld nicht alles rund: Neben der Roten Karten nach Notbremse für Corentin Tolisso sorgte Douglas Costa für eine weitere (wenn auch nur kleine) Panne.

In der 76. Minute sollte sich der Brasilianer bei einem Freistoß hinter die Mauer legen, um einen möglichen Flachschuss zu blocken. Bei der Umsetzung hatte der Rückkehrer allerdings so seine Probleme. Costa platzierte sich mit dem Gesicht in Richtung des Freistoßschützen, auf Hinweis seiner Mitspieler, sich zu drehen, drehte er sich lediglich der Länge nach, sein Gesicht zeigte immer noch zum Ball. Die Folge war lautes Gelächter seiner Mannschaftskollegen.

"Das sieht etwas lustig aus. Das muss ich gestehen. Am Ende hat er es richtig gemacht. Anfangs nicht so ... Wichtig ist, dass er die Hände nicht vorne hat, damit es keinen Elfmeter gibt, wenn der Ball unter der Mauer durchgeht", erklärte Manuel Neuer nach dem Spiel am Sky-Mikrofon.

FC Bayern muss sich vor Spiel in Realschule umziehen

Auch in der Spielvorbereitung musste der FC Bayern zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen: Die Spieler zogen sich nicht in der Gäste-Kabine der Schüco-Arena, sondern in der nahegelegenen Gertrud-Bäumer-Realschule um.

Grund dafür waren die strengen Corona-Regeln, die in den Katakomben der "Bielefelder Alm" nicht komplett umgesetzt werden konnten. "Deswegen waren wir drüben, aber da war genügend Platz, deswegen war das für uns optimal. Das war alles perfekt organisiert", lobte Flick nach dem Spiel bei Sky.

Die Realschule liegt nur etwa 50 Meter von der Arena entfernt. Den kurzen Weg auf das Spielfeld legten die Münchner Profis auf einem extra ausgelegten schwarzen Teppich zurück. Laut Bild hatten die Bayern den Umzug selbst angeregt.

Flick lobt Mannschaft und bemängelt Nachlässigkeiten

Hansi Flick hat seine Mannschaft für den lange Zeit konzentrierten Auftritt in Bielefeld gelobt: "Die erste Halbzeit war nah an dem, was wir uns vorstellen." Gleichzeitig aber sagte er: "Wir haben etwa fünf Minuten gehabt, bei denen wir zu nachlässig waren. Das hat mir nicht gut gefallen und da machen wir uns das Leben selber schwer. Wir hätten den Ball besser laufen lassen müssen."

Außerdem äußerten sich die Beteiligten wie folgt:

Hansi Flick über ....

... die besten Bayern-Spieler: "Für mich war Thomas Müller mit Robert Lewandowski einer der beiden Besten Spieler des Spiels. Wir können natürlich besser verteidigen, aber es ist so, dass uns aktuell einige Trainingseinheiten fehlen. Wir hatten eine Woche, um uns auf das erste Bundesligaspiel vorzubereiten und bis jetzt haben wir nicht viel Mannschaftstraining gehabt. Es wird eine Herausforderung, aber es gibt keine Alternativen und deshalb nehmen wir es so an. Man versucht schon alle durchzuwechseln, damit die Belastungssteuerung dementsprechend ist."

... die Rote Karte für Corentin Tolisso: "Er hat schon ein bisschen einen Vorsprung gehabt. Da muss er den Körper reinstellen, dann kann er den Ball zu Manu zurückspielen. Einfach eine blöde Rote Karte, das muss man so sagen."

Robert Lewandowski: "Arminia Bielefeld hat mit dem Ball richtig gut gespielt. In dieser Saison können sie zeigen, dass sie kämpfen und eine bessere Leistung abliefern können. Für uns hat im Grunde alles nach Plan funktioniert. Wir haben selber gemerkt, dass wirnach dem vierten Treffer zu wenig gezeigt haben, aber nach den Länderspielen ist das erste Spiel wieder sehr schwierig und wir haben gezeigt, dass wir gewinnen wollten. Wir müssen den Rhythmus halten und auch das nächste Spiel gewinnen."

Manuel Neuer: "Wir haben eine gute Leistung gezeigt und einen tollen Platz vorfinden können. Kompliment an den Platzwart, denn wir konnten unser Spiel aufsetzen. Es war wichtig, dass wir die Tore erzielt haben und hinten in der ein oder anderen Situation in der Defensive konzentriert da zu sein. Dementsprechend haben wir ein gutes Gesicht gezeigt und die vier Tore sprechen für unsere starke Offensive."

