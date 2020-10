FC Bayern München, News und Gerüchte: Tränen bei Bundesliga-Gegner Arminia Bielefeld

Vor dem Bundesliga-Duell mit Aufsteiger Arminia Bielefeld am heutigen Samstag (18.30 Uhr im Liveticker) haben die Corona-Maßnahmen beim Gegner des FCB für Tränen gesorgt. Der FC Bayern baut seinen Nachwuchsbereich nach dem Rassismus-Eklat am Campus um. Außerdem ehrt der Klub einen jüdischen Ex-Präsidenten. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister.

FC Bayern: Tränen bei Bundesliga-Gegner Arminia Bielefeld

Für so ziemlich jeden Gegner in der Bundesliga ist es ein Fest, wenn der FC Bayern zum Gastspiel anreist - und zwar für Spieler, Verein und Fans. Aufgrund des hohen Inzidenzwertes in Bielefeld muss das Topspiel heute Abend nun aber kurzfristig ohne Zuschauer ausgetragen werden. Nicht einmal die zunächst geplanten 300 Zuschauer dürfen kommen.

Das hat bei der Arminia zu großer Trauer geführt, wie Sportdirektor Samir Arabi am Freitag zugab: "Für alle Bielefelder, die jahrelang solchen Spielen wie gegen den FC Bayern entgegengefiebert haben, ist das sehr schade." Nächtelang habe man sich um die schwierige Ticketvergabe gekümmert - nach der Komplettabsage sei dann "das eine oder andere Tränchen" geflossen.

Trainer Uwe Neuhaus will mit seinen Arminen dennoch etwas gegen den Abonnement-Meister reißen: "Die Zuschauer hätten uns sicher in schwierigen Phasen unterstützt. Aber wir wollen uns nicht freiwillig und kampflos ergeben."

FC Bayern ohne Joshua Kimmich gegen Arminia Bielefeld

FCB-Trainer Hansi Flick muss beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld sein defensives Mittelfeld umbauen. Joshua Kimmich fällt kurzfristig aus. Der Grund dafür: Seine Freundin Lina Meyer erwartet das zweite gemeinsame Kind.

Hier geht es zur gesamten Meldung.

FC Bayern ehrt früheren Präsidenten Kurt Landauer

Auf dem Dach de "Bellevue di Monaco" im Herzen der Stadt München hat der FC Bayern zusammen mit Oberbürgermeister Dieter Reiter einen neuen Sportplatz eingeweiht, auf dem - komplett umzäunt - nun etwa Fußball oder Basketball gespielt werden kann. Dafür spendete der "FC Bayern Hilfe eV" 20.000 Euro.

Der Name des Sportplatzes gedenkt dem jüdischen Ex-Präsidenten Kurt Landauer. "Kurt Landauer ist ein Mann mit einer großen Vergangenheit, ein wichtiger Mann in unserer Vereinsgeschichte. Er hat mit viel Zivilcourage in den schwersten Zeiten dieses Landes seinen Mann gestanden und ist ein Vorbild für uns alle. Dass er jetzt mit diesem Platz hier im Herzen der Stadt verewigt wird, ist ein Höhepunkt", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Rassismus-Eklat am Campus: FCB baut Nachwuchsbereich um

Nach den Vorwürfen gegen Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums hat der FC Bayern die Anschuldigungen untersucht und nun abgeschlossen.

"Es wird strukturelle Veränderungen und einen personellen Neuanfang für die Jugendmannschaften U9 bis U15 geben", teilte der deutsche Rekordmeister auf seiner Vereinshomepage mit. Auf Nachfrage von SPOX und Goal wollte der FCB keine genaueren Angaben zu den geplanten Veränderungen machen.

Als Konsequenz soll zukünftig "bei der Festlegung auf Zuständigkeiten bestimmter Funktionen die Verantwortung auf mehrere Personen übertragen" werden. Hinzu kommen "weitreichende, regelmäßige Schulungs- und Fortbildungsprogramme".

Hier geht es zur gesamten Meldung.

FC Bayern: Spielplan und Gegner