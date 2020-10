FC Bayern München, News und Gerüchte: Sepp Maier traut Manuel Neuer Fabel-Rekord zu

Der FC Bayern München muss wohl bei den ausgeschütteten Prämien der UEFA einige Abstriche machen. Sepp Maier lobt Manuel Neuer und glaubt, dass der Nationalkeeper einen Rekord von Oliver Kahn knacken kann. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

Weitere News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern: Einnahmenverluste von UEFA wegen Corona

Die Corona-Pandemie erwischte auch die UEFA. Wie hoch die Verluste wirklich sind, darüber wird wild spekuliert. Die Gazzetta dello Sport nennt eine Summe von 458 Millionen, die Bild berichtet von 470 Millionen und die englische Times wirft sogar die Zahl 566 Millionen Euro in den Raum.

Der Grund dafür sollen ausgebliebene TV-Gelder aus vornehmlich China und Katar sein. Die Folge ist, dass die UEFA nicht alle Prämien in voller Höhe ausschütten konnte. Den größten Batzen hätte natürlich der FC Bayern als Sieger bekommen, der deutsche Rekordmeister ist nun aber der größte Verlierer.

Laut Informationen von Sport1 sollen die Bayern rund fünf Millionen Euro weniger als veranschlagt bekommen, RB Leipzig entgehen dagegen wohl nur 2,5 Millionen Euro.

Die Torhüter mit den meisten Zu-Null-Spielen der letzten zehn Jahre © imago images / Alterphotos 1/31 Mit Iker Casillas beendet einer der größten Torhüter aller Zeiten seine Karriere - im Alter von 39 Jahren. Selbst in den letzten zehn Jahren zählte der Spanier noch zur Elite. Wir blicken auf die Torhüter mit den meisten weißen Westen seit 2010. © imago images / Antonietta Baldassarre/ Insidefoto andreaxstaccioli 2/31 PLATZ 29: ANDREA CONSIGLI (Atalanta Bergamo, US Sassuolo) - 100 Spiele ohne Gegentor. © imago images / John Walton 3/31 PLATZ 29: KEVIN TRAPP (1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt, Paris Saint-Germain) - 100 Spiele ohne Gegentor. © imago images / Sebastian Frej/ MB Media 4/31 PLATZ 26: SIMON MIGNOLET (AFC Sunderland, FC Liverpool) - 101 Spiele ohne Gegentor. © imago images / Icon SMI 5/31 PLATZ 26: TIM HOWARD (FC Everton) - 101 Spiele ohne Gegentor. © imago images / PanoramiC 6/31 PLATZ 26: BENOIT COSTIL (Stade Rennes, Girondins Bordeaux) - 101 Spiele ohne Gegentor. © imago images / LaPresse 7/31 PLATZ 25: DAVID OSPINA (OGC Nizza, FC Arsenal, SSC Neapel) - 102 Spiele ohne Gegentor. © imago images / Hartenfelser 8/31 PLATZ 23: ROMAN WEIDENFELLER (Borussia Dortmund) - 105 Spiele ohne Gegentor. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 9/31 PLATZ 23: CLAUDIO BRAVO (Manchester City, Real Sociedad, FC Barcelona) - 105 Spiele ohne Gegentor. © imago images / PanoramiC 10/31 PLATZ 22: ANTHONY LOPES (Olympique Lyon) - 111 Spiele ohne Gegentor. © imago images / PanoramiC 11/31 PLATZ 21: MORGAN DE SANCTIS (SSC Neapel, AS Rom, AS Monaco) - 114 Spiele ohne Gegentor. © imago images / AFLOSPORT 12/31 PLATZ 19: DIEGO LOPEZ (FC Villarreal, FC Sevilla, AC Milan, Espanyol Barcelona) - 115 Spiele ohne Gegentor. © imago images / PRiME Media Images 13/31 PLATZ 19: BERND LENO (Bayer Leverkusen, FC Arsenal) - 115 Spiele ohne Gegentor. © imago images / PanoramiC 14/31 PLATZ 18: CEDRIC CARASSO (Girondins Bordeaux) - 121 Spiele ohne Gegentor. © imago images / Sportimage 15/31 PLATZ 17: VICTOR VALDES (FC Barcelona, Manchester United, Middlesbrough) - 127 Spiele ohne Gegentor. © imago images / AFLOSPORT 16/31 PLATZ 16: IKER CASILLAS (Real Madrid) - 130 Spiele ohne Gegentor. © imago images / Sportimage 17/31 PLATZ 15: SALVATORE SIRIGU (US Palermo, Paris Saint-Germain, FC Sevilla, CA Osasuna, FC Torino) - 132 Spiele ohne Gegentor. © imago images / HochZwei/Syndication 18/31 PLATZ 14: WOJCIECH SZCZESNY (FC Arsenal, AS Rom, Juventus Turin) - 136 Spiele ohne Gegentor. © imago images / Action Plus 19/31 PLATZ 13: JAN OBLAK (Atletico Madrid) - 139 Spiele ohne Gegentor. © imago images / ZUMA Wire 20/31 PLATZ 12: MARC-ANDRE TER STEGEN (FC Barcelona, Borussia Mönchengladbach) - 143 Spiele ohne Gegentor. © imago images / Focus Images 21/31 PLATZ 11: JOE HART (Manchester City, FC Torino, Birmingham City, West Ham United, FC Burnley) - 152 Spiele ohne Gegentor. © imago images / PA Images 22/31 PLATZ 9: DAVID DE GEA (Atletico Madrid, Manchester United) - 162 Spiele ohne Gegentor. © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 23/31 PLATZ 9: THIBAUT COURTOIS (FC Chelsea, Atletico Madrid, Real Madrid) - 162 Spiele ohne Gegentor. © imago images / PanoramiC 24/31 PLATZ 7: STEVE MANDANDA (Olympique Marseille, Crystal Palace) - 165 Spiele ohne Gegentor. © imago images / PRiME Media Images 25/31 PLATZ 7: PEPE REINA (FC Liverpool, SSC Neapel, FC Bayern München, Aston Villa, AC Milan) - 165 Spiele ohne Gegentor. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 26/31 PLATZ 6: SAMIR HANDANOVIC (Inter Mailand, Udinese Calcio) - 169 Spiele ohne Gegentor. © imago images / Sportimage 27/31 PLATZ 5: HUGO LLORIS (Tottenham Hotspur, Olympique Lyon) - 173 Spiele ohne Gegentor. © imago images / PanoramiC 28/31 PLATZ 4: STEPHANE RUFFIER (AS Monaco, AS Saint-Etienne) - 181 Spiele ohne Gegentor. © imago images / PRiME Media Images 29/31 PLATZ 3: PETR CECH (FC Chelsea, FC Arsenal) - 188 Spiele ohne Gegentor. © imago images / Insidefoto 30/31 PLATZ 2: GIANLUIGI BUFFON (Juventus Turin, Paris Saint-Germain) - 190 Spiele ohne Gegentor. © imago images / ActionPictures 31/31 PLATZ 1: MANUEL NEUER (FC Bayern München, FC Schalke 04) - 242 Spiele ohne Gegentor.

FC Bayern: Legende Sepp Maier adelt Manuel Neuer

Manuel Neuer blieb gegen Atletico Madrid in der Champions League zum 200. Mal für den FC Bayern ohne Gegentor (hier geht es zu den Highlights) - und das im erst 394. Pflichtspiel für den Rekordmeister. Damit überholte der 34-Jährige Vereins-Ikone Sepp Maier, der deswegen aber nicht sauer ist.

Die Katze von Anzing traut Neuer sogar 300 weiße Westen zu: "Das schafft er", sagte Maier bei Sport1 und ergänzte: "Er wird noch mit 39 Jahren hervorragende Leistungen bringen. Das traue ich ihm zu."

Für den Vereinsrekord bräuchte Neuer gar nicht so viele Zu-Null-Spiele, im Moment ist nur noch Oliver Kahn vor dem deutschen Nationaltorhüter. Der Titan hielt in 632 Spielen den Kasten 247-mal sauber. Maier betonte aber auch, dass es nicht nur Neuer zuzuschreiben ist, dass die Bayern so oft ohne Gegentor bleiben würden.

Neuer sei zwar "nicht alleine dafür verantwortlich", verstärke laut Maier aber die Abwehr: "Wenn die wissen, dass sie hinten dran einen guten Torwart haben, spielen sie automatisch besser. Wenn im Tor eine Flasche steht, ist das für die Hintermannschaft schlecht. Bei Neuer wissen sie aber um seine Weltklasse, daher kann auch mal ein Ball zu ihm durchrutschen."

FC Bayern: Leroy Sane gegen Frankfurt wieder im Kader

Um 15.30 Uhr am heutigen Samstag (im SPOX-Liveticker) kann Neuer gegen Eintracht Frankfurt seine Serie weiter ausbauen. Leroy Sane wird dabei wohl weniger helfen, dafür könnte der Neuzugang nach mehreren Wochen Ausfallzeit wieder auf den Flügeln wirbeln. Der 24-Jährige steht wieder im Kader, wie Hansi Flick auf der gestrigen PK verriet.

In der Startelf wird der Nationalspieler aber zunächst einmal nicht stehen: "Leroy ist im Kader dabei! Eingeplant ist er nicht von Anfang an. Er ist aber eine Alternative und hat einen guten Eindruck im Training hinterlassen."

Die komplette Pressekonferenz mit Hansi Flick vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt gibt es hier zum Nachlesen!

© imago images / Poolfoto UCL

FC Bayern München: Spielplan und nächste Gegner