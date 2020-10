FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick schwärmt von FCB-Neuzugang Tiago Dantas

FCB-Trainer Hansi Flick ist voll des Lobes für Neuzugang Tiago Dantas. Dem deutschen Rekordmeister droht derweil ein Millionenverlust in der Champions League. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

Weitere News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern: Flick von Neuzugang Tiago Dantas begeistert

Von Benfica aus Lissabon wechselte Tiago Dantas zuletzt zum FC Bayern. Dort soll das Mittelfeld-Juwel bei den FCB-Amateuren Spielpraxis und Erfahrung sammeln. Regelmäßig wird der Portugiese jedoch bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Erst im neuen Jahr könnte Dantas bei den Profis zum Einsatz kommen, da aktuell noch die entsprechende Lizenz von der FIFA fehlt.

Dennoch hält FCB-Trainer Hansi Flick, der schon seit längerer Zeit ein großer Fan des 19-Jährigen ist, große Stücke auf das Talent: "Er ist klein, aber hat starke Veranlagung. An seiner Physis werden wir arbeiten. Wir haben einen klaren Plan, um diese zu verbessern," sagte Flick zu Sport1. "Als Trainer macht es mir großen Spaß, mit ihm zu arbeiten. Tiago ist ein toller Fußballer, er ist aufgeschlossen und wissbegierig. Seine Qualitäten zeigt er schon jetzt bei uns im Training".

Die an einigen Stellen bereits angebrachten Vergleiche zum Bayerns ehemaligem Mittelfeldstrategen Thiago, der im Sommer zum FC Liverpool wechselte, hält Flick jedoch deutlich für verfrüht: "Thiago ist ein Ausnahmekönner und um dieses Level zu erreichen, ist es für ihn noch ein weiter Weg. Tiago hat seine eigene Identität, er ist ein spannender Spieler".

Internationale Pressestimmen zum Kantersieg des FC Bayern und zur Blamage von Real Madrid © imago images / Eibner 1/15 Titelverteidiger Bayern München hat zum Auftakt der Champions League Atletico Madrid mit 4:0 überrollt. Die Rojiblancos waren über weite Strecken der Partie chancenlos. SPOX zeigt, wie die internationale Presse auf die Machtdemonstration reagierte. © imago images / Peter Schatz 2/15 Sport (Spanien): "Bayern überrollt Atletico. Gegen dieses Bayern zu spielen ist eine Schlacht, die du selten gewinnst. Wer auf den europäischen Thron will, muss in der Allianz Arena bestehen. Die Bayern bissen beim Pressing wie Wölfe zu." © imago images / Peter Schatz 3/15 Mundo Deportivo (Spanien): "Der Champion macht ein überfordertes Atletico platt. Atletico ist momentan nicht vorbereitet auf Gala-Nächte." © imago images / Peter Schatz 4/15 Marca (Spanien): "Die Bayern-Dampfwalze lässt Atletico keine Chance. Bayern ist eine Mannschaft, die umso mehr Hunger bekommt, je mehr sie frisst. Gegen ein Bayern in dieser Form ist momentan kein Kraut gewachsen." © imago images / Peter Schatz 5/15 AS (Spanien): "Der Champion fegt Atletico vom Platz. Bayern ist eine Nummer zu groß für Atletico. Sie stellten unter Beweis, warum sie erneut die Hauptfavoriten auf den Champions-League-Titel sind. Bayern hatte kein Erbarmen." © imago images / Eibner 6/15 El Pais (Spanien): "Der Schlag eines Champions! Bayern bestrafte jeden Fehler im ersten Durchgang. Während die Angriffe von Simeones Team einige Kratzer verursacht haben, waren die von Hansi Flicks Bayern unbestreitbare K.o.-Schläge." © imago images / Eibner 7/15 ABC (Spanien): "Ein Taifun gegen Atletico! Bayern fegt Simeones Team mit präzisem Fußball und tödlichen Schüssen vom Platz." © imago images / Eibner 8/15 Guardian (England): "Bayern verprügelt Atletico mit 4:0 und eröffnet die Mission Titelverteidigung auf bedrohliche Art und Weise." © imago images / Eibner 9/15 BBC (England): "Brillante Bayern schlagen Atletico. Nur 59 Tage nach dem Titelgewinn in Lissabon war die Mannschaft von Hansi Flick schon wieder in beängstigender Form." © imago images / Eibner 10/15 The Sun (England): "Tolisso setzte das Ausrufezeichen hinter Bayerns 4:0-Prügel für Atletico. Die deutschen Giganten begannen ihre Mission Titelverteidigung mit dem perfekten Start gegen Diego Simeones Mannschaft." © imago images / Marca 11/15 Real Madrid blamierte sich hingegen bis auf die Knochen. Die Königlichen verloren gegen ein enorm Corona-geschwächtes Donezk mit 2:3. Ein gefundenes Fressen für die spanische Presse ... © imago images / 12/15 Marca: "Jeden Tag schlimmer! Real Madrids Leiden erstreckt sich auch auf Europa. Sie haben durch ein erschreckendes 2:3 gegen Schachtjor Donezk die zweite Niederlage in Folge in der noch jungen Saison kassiert." © imago images / Zuma Wire 13/15 Sport: "Lächerlich von den Champions. Eine schreckliche Vorstellung vor dem Clasico." © imago images / Zuma Wire 14/15 Mundo Deportivo: "Alptraum vor dem Clasico." © imago images / Marca 15/15 AS: "Peinlich! Madrid verliert nach einer schrecklichen ersten Hälfte gegen die Reserve von Schachtjor Donezk."

FC Bayern wohl mit Millionen-Verlust bei CL-Erlösen

Laut einem Bericht der Bild sollen die deutschen Europacupvertreter weniger Erlöse aus der Champions League erhalten. Der Grund: ausbleibende Zahlungen der TV-Partner, unter anderem aus China und Katar.

So sollen von den ursprünglich geplanten 2,55 Milliarden Euro insgesamt 470 Millionen weniger an die Vereine ausgeschüttet werden. Das bestätigte die UEFA bei einer Sitzung der European Club Association (Interessensvertretung der Vereine).

Am meisten Verlust macht demnach der FC Bayern München, der für die Saison 2019/20 aus der letzten Teil-Ausschüttung fünf Millionen Euro weniger bekommt als erwartet. Der Vorjahreshalbfinalist aus Leipzig muss mit nur 2,5 statt der eingeplanten fünf Millionen rechnen, Leverkusen erhält lediglich zwei Millionen. Da der BVB bereits im Achtelfinale ausschied, haben die Verluste laut eigener Angaben nur geringe Ausmaße.

FCB-News: Kahn über Spannung der Bundesliga

Der designierte Bayern-Boss Oliver Kahn sieht in seiner Funktionärsrolle einen anderen Führungsstil gefragt als früher auf dem Platz. Zudem macht sich Kahn zusammen mit dem FCB Gedanken über die verloren gegangene Spannung im Titelkampf der Bundesliga.

"Die Spannung des Sports entsteht durch die Unvorhersehbarkeit des Ergebnisses. Von dieser Emotion lebt der Sport, deswegen kommen die Zuschauer", sagte Kahn in der GQ. Doch "diese Spannung ist in den letzten Jahren, zumindest was den Titelkampf anbelangt, deshalb verloren gegangen, weil der FC Bayern oft mit relativ vielen Punkten Vorsprung Meister geworden ist."

Hier geht es zur ausführlichen News.

FC Bayern, News: Zweiter Corona-Fall beim FCB?

Beim FC Bayern München hat es nach Serge Gnabry offenbar einen zweiten Corona-Fall gegeben. Das berichten die Bild und der kicker am Donnerstag übereinstimmend. Demnach soll es sich bei dem positiv Getesteten um ein Staff-Mitglied des Rekordmeisters handeln.

Bei der betreffenden Person soll es sich nach Bild-Angaben um den Physiotherapeuten Gianni Bianchi handeln. Dieser soll am Mittwoch vor und nach dem Spiel gegen Atletico Madrid in der Champions League (4:0) aber nicht bei der Mannschaft gewesen sein.

Hier geht es zur ausführlichen News.

FC Bayern München: Spielplan und nächste Gegner