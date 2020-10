FC Bayern, News und Gerüchte: Kroos fand die Bankette nach Champions-League-Spielen "nervig"

Ex-Bayernstar Toni Kroos hat verraten, dass er die Bankette nach Champions-League-Auswärtspielen "nervig" und "quälend" fand. Der FC Bayern machte in der vergangenen Saison trotz der Corona-Pandemie offenbar Gewinn, die Verhandlungen mit David Alaba sind dagegen erneut gescheitert. Alle News und Gerüchte zum FCB findet Ihr hier.

Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern: Toni Kroos fand Champions-League-Bankette "nervig"

Ex-Bayernstar Toni Kroos hat sich in seinem Podcast Einfach mal Luppen an die Auswärtsspiele mit den Münchnern in der Champions League erinnert. Dabei gibt es traditionell immer ein Bankett am Abend. Bei Real Madrid könne das Team "direkt nach dem Spiel zurückreisen. Das kenne ich damals aus München noch anders. Das war immer quälend", erklärte Kroos.

Die Bankette am späten Abend "fand ich ehrlich gesagt immer ein bisschen nervig", so Kroos weiter. Für ihn sei es "unbezahlbar, schnell wieder nach Hause zu kommen." Kroos traf am Dienstagabend mit den Königlichen in der Champions League auf Borussia Mönchengladbach. Die Partie endete 2:2-unentschieden. Er war 2013 von München nach Madrid gewechselt.

FC Bayern, News: Gewinn trotz Corona-Pandemie

Wie die Sport Bild berichtet, wird der FC Bayern für das Geschäftsjahr 2019/20 trotz der im Frühjahr eingesetzten Corona-Krise eine positive Bilanz vermelden können. Demnach habe der Triple-Sieger einen Gewinn in einstelliger Millionenhöhe eingefahren. Das liegt natürlich auch an den enormen Einnahmen aus der Champions League: Bis zu 135 Millionen Euro könnte der FCB aus den TV-Geldern der Königsklasse einstreichen.

In der laufenden Saison muss man dagegen wohl mit einem Minus rechnen: Boss Karl-Heinz Rummenigge rechnete in der Bild am Sonntag vor einigen Wochen mit "rund 100 Millionen Euro Mindereinnahmen. In ganz Europa verliert jeder Klub zwischen 50 und in der Spitze 200 Millionen Euro in einer Saison, die er ohne Zuschauer spielen muss." Aufgrund der hohen Corona-Zahlen in München blieb die Allianz Arena in diesem Jahr bislang leer.

Traditionell werden die Geschäftsergebnisse des FC Bayern immer im November auf der Jahreshauptversammlung bekanntgegeben. Diese wurde aufgrund der Corona-Pandemie allerdings auf den 15. April 2001 verschoben.

Lokomotive Moskau - FC Bayern München: Die FCB-Spieler in der Einzelkritik © getty 1/15 Der FC Bayern hat mit Mühe den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel der Champions League geholt. Beim 2:1-Erfolg bei Lokomotive Moskau zeigte sich vor allem die Bayern-Defensive anfällig. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 Manuel Neuer: Musste kurz nach Anpfiff erstmals gegen Smolov zupacken. Danach ein ruhiger Abend, ehe nach einer Stunde Lok-Angriff um Lok-Angriff auf ihn zurollte. Beim Gegentreffer ohne Chance. Note: 3,5. © imago images / ITAR-TASS 3/15 Benjamin Pavard: Frönte lange seiner Leidenschaft als Teilzeit-Offensivkraft und beeindruckte mit sehenswerten Volley-Hereingaben. Eine dieser Flanken fand den Kopf Goretzkas zum 1:0. Note: 3. © imago images / Poolfoto UCL 4/15 Niklas Süle: Ließ bis auf einen Smolov-Kopfball im ersten Durchgang nichts zu, in Halbzeit zwei aber teilweise zu häufig falsch postiert. Lief mehrfach nur hinterher, verhinderte aber mit seiner Grätsche immerhin das 1:2 (78.). Note: 4. © Maxim Shemetov - Pool/Getty Images 5/15 David Alaba: Wirkte über weite Strecken unkonzentriert, einige ungewohnte Flüchtigkeitsfehler. Beim Ausgleich ließ er (gemeinsam mit Hernandez) Flankengeber Ze Luis gewähren. Note: 4,5. © imago images / ITAR-TASS 6/15 Lucas Hernandez: Die Russen versteiften sich einigermaßen auf seine Seite. Einmal auch mit Erfolg, Ze Luis entwischte Hernandez und bediente den mitgelaufenen Miranchuk. Note: 4. © imago images / ITAR-TASS 7/15 Joshua Kimmich: Musste eigentlich auf 2:0 stellen und machte schon bessere Spiele im Mittelfeld. Allerdings: Kimmich wurde seinem Anspruch als Führungsspieler gerecht, indem er in herausragender Manier das 2:1 erzielte. Note: 2,5. © imago images / Anton Novoderezhkin/TASS 8/15 Corentin Tolisso: Vor allem in der ersten halben Stunde Bayerns Schaltzentrale und unheimlich präsent. Immer wieder sehenswerte Spielverlagerungen, sein punktgenauer Diagonalball auf Pavard (13.) leitete das 1:0 ein. Note: 2,5. © imago images / ITAR-TASS 9/15 Thomas Müller: Musste auf seiner missliebigen Position rechts außen ran. Lief wieder enorm viel, über ihn lief jedoch nur wenig. Gewann keinen Zweikampf und wich in der Pause für Gnabry. Note: 4. © imago images / ITAR-TASS 10/15 Leon Goretzka: Führte in Halbzeit eins die meisten Zweikämpfe (55,6 Prozent gewonnen) und kam auf insgesamt vier Balleroberungen. Noch viel wichtiger war allerdings sein platzierter Kopfball zum 1:0. Note: 2,5. © MAXIM SHEMETOV/POOL/AFP via Getty Images 11/15 Kingsley Coman: Sehr engagiert und aktiv. Coman wurde regelmäßig auf links in Szene gesetzt, vermochte es jedoch nicht, seine zahlreichen Flanken an den Mann zu bringen. Einmal im Pfostenpech (25.). Note: 3,5. © imago images / ITAR-TASS 12/15 Robert Lewandowski: Wurde insgesamt gut von der Lok-Abwehr markiert. Holte via Solo einen Elfer raus, den der VAR jedoch wegen vorheriger Abseitsstellung einkassierte. Note: 3,5. © Sascha Steinbach-Pool/Getty Images 13/15 Javi Martinez: Kam für Goretzka und fungierte als Sechser. Der Routinier trug aber nicht zur Stabilisierung bei. Keine gute Abstimmung mit der Innenverteidigung, dafür aber mit Kimmich, dessen Tor Martinez vorbereitete. Note: 4. © WOLFGANG RATTAY/POOL/AFP via Getty Images 14/15 Serge Gnabry: Nach seinem Falsch-Positiv-Test wieder im Kader. Ersetzte Müller, kam aber nur selten in gefährliche Aktionen. Guter Pass auf Kimmich, der das 2:0 jedoch verpasste. Note: 3,5. © imago images / Philippe Ruiz 15/15 Douglas Costa: Brachte nach seiner Einwechslung keine bahnbrechenden Impulse. Note: 3,5.

FC Bayern, News: Verhandlungen mit Alaba offenbar erneut gescheitert

Bei den Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern München und David Alaba (28) ist nun offenbar auch eine dritte Gesprächsrunde ergebnislos gescheitert. Das berichtet die Sport Bild. Demnach ist das Gehalt des Defensivspielers weiterhin ein Streitpunkt - es geht aber auch um ein angebliches Versprechen aus der Vergangenheit. Hier findet Ihr die ausführliche Meldung.

FC Bayern, News: Ex-Berater von Lewandowski festgenommen

Der ehemalige Berater von Robert Lewandowski, Cezary Kucharski, ist in Polen festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft in Warschau wirft dem 48-Jährigen "strafbare Drohungen" gegenüber Lewandowski vor. Hier geht es zur ausführlichen News.

© imago images / ActionPictures

FC Bayern, Champions League: Sieg bei Lokomotive Moskau

Der FC Bayern hat sein Auswärtsspiel bei Lokomotive Moskau am Dienstagabend mit 2:1 gewonnen. Es war das 14. Spiel in Folge ohne Niederlage in der Fremde in der Königsklasse (11 Siege, 3 Remis). Der Rekord ist noch zwei Spiele entfernt: Manchester United blieb zwischen 2007 und 2010 auswärts gleich 16 Spiele in Folge ungeschlagen.

Hansi Flick sah nach dem Arbeitssieg des FC Bayern Verbesserungsbedarf, nimmt seine Mannschaft aber nicht zu sehr in die Pflicht. Joshua Kimmich fühlt sich an die 1:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim erinnert. Hier geht es zu den Stimmen.

FC Bayern: Spielplan und nächste Gegner