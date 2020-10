FC Bayern München, News und Gerüchte: Thomas Müller sendet kuriose Mitteilung an Max Kruse

Thomas Müller vom FC Bayern München hat eine kuriose Mitteilung an Max Kruse verschickt. Außerdem äußerte sich der 31-Jährige gemeinsam mit Trainer Hansi Flick bei einer Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau (18.55 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB

FCB: Thomas Müller sendet kuriose Mitteilung an Max Kruse

Thomas Müller vom FC Bayern München hat bei Instagram eine kuriose Mitteilung an Max Kruse verschickt - und zwar darüber, dass er ihn beim Fußball-Manager-Spiel Kickbase verkauft hat.

"Guten Morgen lieber Max, erstmal liebe Grüße nach Berlin. Ich habe in einer Insta-Story gesehen, dass du dich über deine Kickbase-Punkte gefreut hast", erklärte Müller. "Jetzt muss ich folgendes sagen: Ich habe dich vor diesem Spieltag verkauft. Verscherbelt, fast verschenkt würde ich sagen."

Kruse legte beim 1:1-Remis gegen den SC Freiburg den wichtigen Ausgleich für seinen Klub Union Berlin auf und sorgte so für viele Punkte. "Es ärgert mich sehr", verkündete Müller und betonte: "Meine Mannschaft hat trotzdem hart gekämpft und den Kickbase-Spieltag eventuell doch gewonnen."

Abschließend verkündete Müller: "Lieber Max, sobald du auf dem Transfermarkt wieder zu haben bist, werde ich dich natürlich wieder schnappen. So einen Mann wie dich, so kreativ, so spielverlagernd ..." Kruse reagierte umgehend und meinte: "Jeder macht mal Fehler."

FCB-PK vor dem Spiel bei Lokomotive Moskau

Trainer Hansi Flick verkündete bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau (heute ab 18.40 Uhr live auf DAZN), dass er abgesehen vom verletzten Alphonso Davies auf alle Spieler zurückgreifen kann.

Serge Gnabry, der zuletzt falsch-positiv auf Corona getestet worden ist, kehrt demnach in den Kader zurück und könnte auch direkt zum Einsatz kommen. "Er ist eine Option für die Startelf. Er war nur vier, fünf Tage draußen und hat daheim gemacht, was er machen konnte", sagte Flick.

Ob Neuzugang Marc Roca eine Chance bekommt, ließ Flick offen: "Wir schauen, was gerade im Spiel notwendig ist. Daran orientieren wir uns. Wir sind soweit zufrieden. Er macht seine Sache gut im Training."

Alle PK-Aussagen von Flick und Müller gibt es hier zum Nachlesen.

