FC Bayern München, News und Gerüchte: Thomas Müller durch Quintuple erfolgreichster deutscher Fußballer

Thomas Müller ist nach dem Quintuple-Sieg der erfolgreichste deutsche Fußballer. Nach dem geplatzten Transfer zu Leeds United ist die Zukunft von Michael Cuisance beim FC Bayern unklar. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern: Müller erfolgreichster deutscher Fußballer

Durch den Sieg über Borussia Dortmund im Supercup kann sich Thomas Müller ab sofort als erfolgreichster deutscher Fußballer bezeichnen. Der 31-Jährige steht nun bei 27 Titeln.

Kein anderer deutscher Profi durfte in seiner Geschichte mehr Pokale bejubeln als Müller, der seit der Jugend für den FC Bayern spielt.

Vor dem Quintuple-Sieg (Deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League, UEFA Supercup, DFL-Supercup) war Vereinsikone Bastian Schweinsteiger mit 26 Trophäen vor Ex-FCB-Profi Toni Kroos (25) noch Spitzenreiter.

Müller könnte seine Führung mit dem Weltpokal im Winter zudem noch weiter ausbauen.

Bayerns Thomas Müller: Seine Titel im Überblick

Wettbewerb Anzahl Bundesliga 9 DFB-Pokal 6 DFL-Supercup 6 Champions League 2 UEFA Supercup 2 Klub-Weltmeisterschaft 1 Weltmmeisterschaft 1

FC Bayern: Zukunft von Cuisance offen

Seit Freitag ist Michael Cuisanc wieder in München. Der 21-Jährige stand kurz vor einem Wechsel zu Leeds United, ehe er dort wohl durch den Medizincheck fiel und der Deal schließlich platzte.

Den Rekordmeister verlassen könnte er dennoch. Wie Sky berichtet, gibt es beim FCB weiterhin Überlegungen, den Mittelfeldspieler noch in dieser Transferperiode (Fenster schließt am 5. Oktober) zu verkaufen, um das Geld für Spieler mit einer höheren Perspektive zu investieren. Der Premier-League-Aufsteiger hätte übereinstimmenden Medienberichten zufolge 20 Millionen Euro für den Franzosen gezahlt.

Andernfalls müssten die Bayern den eigentlich schon abgewanderten Cuisance wieder in die Mannschaft integrieren. Dessen Berater sollen laut Sky aber weiter nach einem neuen Verein suchen.

FC Bayern arbeitet an Leihe von Hudson-Odoi

Der FC Bayern München arbeitet an einer Leihe von Flügelspieler Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea. Das bestätigten die Blues auf Nachfrage von SPOX und Goal. In den Deal will der deutsche Rekordmeister zudem für Sommer 2021 eine Kaufpflicht integrieren. Hier gibt's alle Infos.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Hansi Flick

Trainer Hansi Flick stellt sich am Samstag vor der Partie gegen Hertha BSC (So., 18 Uhr) den Fragen der Journalisten. Ab 13.30 Uhr erklärt der 55-Jährige, welches Personal für die Partie in München zur Verfügung steht - und gibt womöglich Auskunft über mögliche Transfers. Hier geht's zum Liveticker.

