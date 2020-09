FC Bayern München: Tanguy Nianzou fällt wohl mit Oberschenkelverletzung bis zu sechs Wochen aus

Bittere Nachricht für den FC Bayern München: Neuzugang Tanguy Nianzou (18) hat sich offenbar eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen.

Das berichtet die Sport Bild. Demzufolge könnte der französische Abwehrspieler, den die Bayern ablösefrei von Paris Saint-Germain verpflichtet hatten, bis zu sechs Wochen ausfallen. Eine Bestätigung der Verletzung ist bislang noch nicht erfolgt. Wie und wann Nianzou sich verletzt hat, ist ebenso wenig bekannt.

Die Bayern starteten am Dienstag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Zunächst standen Corona- sowie Leistungstests und anschließend ein Cybertraining auf dem Programm. Das erste Pflichtspiel steigt am 18. September im Rahmen des Bundesliga-Auftakts gegen den FC Schalke 04.