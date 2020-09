FC Bayern München, News und Gerüchte: Thiago-Rückkehr zu Barca wohl doch kein Thema

Eine Rückkehr von Thiago zum FC Barcelona ist wohl vom Tisch. Für den FC Bayern geht es heute zurück in den Alltag. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, Gerücht: Thiago kehrt nicht zu Barca zurück

Die Spekulationen um die Zukunft von Thiago Alcantara (29) überschlagen sich. In den vergangenen Tagen hieß es, neben dem FC Liverpool und Manchester United sei auch der FC Barcelona an dem Mittelfeldspieler des FC Bayern interessiert.

An dem von der Sport Bild in Umlauf gebrachten Gerücht ist nach Angaben von ESPN jedoch nichts dran. Bei Barca gehe die Tendenz demnach "ganz klar" in Richtung eines Transfers von Liverpool-Profi Georginio Wijnaldum (29), eine Thiago-Rückkehr sei auch für Thiago selbst kein Thema. "Er wird nicht zurückkehren", schreibt mit ESPN-Journalist Moises Llorens einer der größten Barca-Insider auf Twitter.

Damit ist wohl weiterhin Liverpool der Favorit auf eine Verpflichtung des spanischen Nationalspielers. Den Münchnern liegt aber nach wie vor keine Offerte der Reds vor. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist dem englischen Meister nach wie vor die vom FCB geforderte Ablösesumme von 30 Millionen Euro zu hoch. Thiagos Vertrag läuft 2021 aus.

Champions League - Das Team der Saison 2019/20: Alles Bayern, oder was? © imago images 1/25 Die UEFA hat die besten Spieler der Champions-League-Saison 2019/20 gekürt und sie in einen 23-Mann-Kader gesteckt. Dominiert wird dieser vom FC Bayern, der sage und schreibe neun Spieler stellt - auch Leipziger sind dabei. Der Kader im Überblick. © imago images / Andy Rowland 2/25 Ausgewählt wurde der 23er Kader von technischen Direktoren der UEFA, die teilweise ehemalige (Weltklasse-) Spieler sind: Packie Bonner, Cosmin Contra, Aitor Karanka, Roberto Martínez, Ginés Meléndez, Phil Neville, Willi Ruttensteiner, Gareth Southgate. © imago images / Peter Schatz 3/25 TOR - MANUEL NEUER (FC Bayern) © imago images / Stanislav Krasilnikov/TASS 4/25 JAN OBLAK (Atletico Madrid) © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 5/25 ANTHONY LOPES (Olympique Lyon) © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 6/25 ABWEHR - ALPHONSO DAVIES (FC Bayern) © imago images / SVEN SIMON / Pool 7/25 JOSHUA KIMMICH (FC Bayern) © imago images / Jorge Gonzalez 8/25 VIRGIL VAN DIJK (FC Liverpool) © imago images / Panoramic/POOLUEFA 9/25 DAYOT UPAMECANO (RB Leipzig) © imago images / Christian Schroedter 10/25 ANGELINO (Manchester City / RB Leipzig) © imago images / Peter Schatz / Pool 11/25 DAVID ALABA (FC Bayern) © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 12/25 MITTELFELD - THIAGO (FC Bayern) © imago images / VI Images 13/25 KEVIN DE BRUYNE (Manchester City) © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 14/25 HOUSSEM AOUAR (Olympique Lyon) © imago images / SVEN SIMON / Pool 15/25 LEON GORETZKA (FC Bayern) © imago images / Tom Weller / Eibner-Pressefoto 16/25 MARCEL SABITZER (RB Leipzig) © imago images / Frank Hoermann/ SVEN SIMON 17/25 MARQUINHOS (Paris Saint-Germain) © imago images / AFLOSPORT 18/25 ALEJANDRO PAPU GOMEZ (Atalanta Bergamo) © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 19/25 THOMAS MÜLLER (FC Bayern) © imago images / SVEN SIMON / Pool 20/25 ANGRIFF - SERGE GNABRY (FC Bayern) © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 21/25 ROBERT LEWANDOWSKI (FC Bayern) © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 22/25 KYLIAN MBAPPE (Paris Saint-Germain) © imago images / Poolfoto 23/25 NEYMAR (Paris Saint-Germain) © imago images / AFLOSPORT 24/25 LIONEL MESSI (FC Barcelona) © imago images / DavexThompson 25/25 RAHEEM STERLING (Manchester City)

Thiago: Seine Leistungsdaten in der Saison 2019/20

Gespielte Minuten 2975 Tore 3 Vorlagen 2 Kreierte Großchancen 5 Vergebene Großchancen 4 Passquote 90,6 % Zweikampfquote 60,7 %

FC Bayern: Urlaub vorbei - Thiago bekommt noch Pause

Der Urlaub ist vorbei, die Corona-Tests stehen an: Am heutigen Dienstag kehren die Stars des FC Bayern zurück in den Alltag.

Alle Spieler werden aber nicht dabei sein. Thiago bekommt nach den Nations-League-Spielen mit Spanien noch ein paar Tage Pause, berichtet die Sport Bild. Gleiches dürfte für andere Akteure wie Lucas Hernandez, Niklas Süle oder Leroy Sane gelten, die ebenfalls mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz waren.

FC Bayern: Der Fahrplan für die nächsten Wochen

Datum Termin 8. September Corona-Tests 9. - 10. September Leistungs- und Medizin-Tests 11. September Erstes Training 18. September Bundesliga-Start gegen Schalke 24. September UEFA Supercup gegen Sevilla

FC Bayern, Gerücht: Rennes-Juwel im Fokus des FCB?

Sturm-Talent Georginio Rutter (18) von Stade Rennes weckt offenbar Begehrlichkeiten bei den Topklubs aus der Bundesliga.

Wie die französische Sportzeitung L'Equipe vermeldet, haben neben Borussia Dortmund und RB Leipzig auch die Münchner Kontakt zu Rennes wegen Rutter aufgenommen. Auch die AC Mailand, der FC Arsenal und Newcastle United sollen an dem Angreifer interessiert sein, der in der vergangenen Saison ein Tor in vier Youth-League-Spielen erzielte und regelmäßig mit den Profis trainierte.

Rutter gilt als großes Talent. In der neuen Spielzeit will Rennes ihm ein Debüt in der Ligue 1 ermöglichen - sollte er sich nicht noch für einen Wechsel entscheiden.