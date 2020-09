FC Bayern München, News und Gerüchte: Thomas Müller von Auszeichnung überrascht

Thomas Müller hat sich überrascht gezeigt von seiner Wahl zum Man of the Match beim 2:1-Sieg n.V. seines FC Bayern München im UEFA Supercup gegen den FC Sevilla. Als Preisgeld bekommt der FC Bayern fünf Millionen Euro. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Weitere News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern: Thomas Müller von Auszeichnung überrascht

Thomas Müller hat sich überrascht gezeigt von seiner Wahl zum Man of the Match beim 2:1-Sieg seines FC Bayern München im UEFA Supercup gegen den FC Sevilla. "Irgendwer muss es ja machen", sagte er nach dem Spiel und lachte.

Die entscheidenden Spieler auf Seiten des FC Bayern waren eigentlich der eingewechselte Matchwinner Javi Martinez, sowie Keeper Manuel Neuer, der seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel hielt. Müller bekam von SPOX und Goal für seinen Auftritt die Note 3.

FC Bayern München bekommt Preisgeld von fünf Millionen Euro

Für den Sieg im UEFA Supercup steht dem FC Bayern ein Preisgeld in Höhe von fünf Millionen Euro zu. Nach dem Triumph 2013 gegen den FC Chelsea war es der zweite Titelgewinn des FC Bayern in diesem Wettbewerb.

FC Bayern München - FC Sevilla: Noten und Einzelkritiken zum UEFA Supercup © getty 1/16 Der FC Bayern hat sich den vierten Titel des Jahres geholt - und das nicht durch die Offensive um Traum-Duo "Sanabry" oder Lewandowski, sondern durch Neuers Hände, einen stark spielenden Hernandez und einen Supercup-Experten. Die Einzelkritiken. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Beim Elfmeter machtlos, nach der Pause gegen de Jong dafür bärenstark im kurzen Eck zur Stelle. Rettete die Bayern kurz vor Schluss im Eins-gegen-eins mit En-Nesyri in die Verlängerung, auch dort der Retter. Note: 1,5. © getty 3/16 BENJAMIN PAVARD: Unauffälliges Spiel mit wenigen Offensiv-Aktionen, aber auch kaum defensiven Unzulänglichkeiten. Ein Schuss von ihm verfehlte knapp das Tor. Ein souveräner Auftritt des Franzosen. Note: 3. © getty 4/16 NIKLAS SÜLE: Ließ sich vor dem 0:1 von de Jong abkochen, eine Flanke rutschte ihm anschließend durch die Beine. Nach der Pause einen Schritt zu spät bei de Jongs Chance zum 1:2 und in der Verlängerung mit dem nächsten Aussetzer. Note: 5. © getty 5/16 DAVID ALABA: Startete unglücklich mit dem Elfer-Foul, ließ sich vom Sevilla-Pressing aber danach nicht zu Fehlern verleiten. Der unterlief ihm kurz vor Schluss, doch er blieb folgenlos. In der Verlängerung böse ausgetanzt, aber mit "Assist". Note: 4,5. © getty 6/16 LUCAS HERNANDEZ: Präsentierte sich hellwach, mit einigen starken Balleroberungen und einer exzellenten Zweikampfführung, vor dem 0:1 aber isoliert gegen Suso auf seiner linken Seite. Zeigte dennoch eines seiner besten Bayern-Spiele. Note: 2. © imago images / ActionPictures 7/16 JOSHUA KIMMICH: Seine langen Bälle in die Spitze kamen zunächst nicht so punktgenau wie noch gegen Schalke, riss dann das Spiel aber wieder an sich und verlagerte immer wieder gut die Seiten. Leitete nahezu jeden Bayern-Angriff ein. Note: 2,5. © getty 8/16 LEON GORETZKA: Leitete sein 1:1 selbst ein. Schleppte erst den Ball 30 Meter, rückte nach Abspiel nach und ließ dann einen staubtrockenen Abschluss folgen. Machte auch sonst ein gutes Spiel, war gewohnt lauf- und zweikampfstark. Note: 2. © getty 9/16 SERGE GNABRY: Von dem Status der "Robbery"-Erben waren "Sanabry" heute weit weg. Nur selten kamen Gnabry und Sane durch und konnten Tempo machen. Während Sane fast durchgängig unglücklich agierte, hatte Gnabry noch zwei gute Abschlüsse. Note: 3,5. © getty 10/16 THOMAS MÜLLER: Spielte einige starke Bälle - so wie vor dem 1:1 auf Lewandowski - vergab aber eine Riesenchance in der 20. Minute. Tauchte im zweiten Durchgang immer mehr ab. Wunderte sich selbst über die "Man-of-the-Match"-Trophäe der UEFA. Note: 3. © getty 11/16 LEROY SANE: Verlor in der Vorwärtsbewegung ein ums andere Mal den Ball (11 Ballverluste). Bis auf einen starken Heber vor dem vermeintlichen 2:1 kam nur wenig von ihm. Sein 2:1 wurde zu Unrecht aberkannt. Hatte 5 Abschlüsse, davon 4 geblockt. Note: 4,5. © imago images / ActionPictures 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Zeigte in der 30. Minute ungewohnte Schwächen im Abschluss, fünf Minuten später bei der Vorarbeit des 1:1 aber seine Klasse. Kam kaum in Abschlussituationen und hatte die wenigsten Ballaktionen, aber fleißig wie eh und je. Note: 3. © getty 13/16 CORENTIN TOLISSO (ab der 70. für Sane): Hatte seine beste Szene, als er kurz vor der Verlängerung auf der linken Seite aushalf und in höchster Not klärte. Danach souverän im besten Sinne. Note: 3. © getty 14/16 JAVI MARTINEZ (ab der 99. für Goretzka): Durfte doch noch einmal ran und machte es haargenau wie 2013 gegen Chelsea. Nach seiner Einwechslung traf er per Kopf. Nun verabschiedet er sich erneut als Supercup-Matchwinner. Wahnsinn! Note: keine Bewertung. © getty 15/16 ALPHONSO DAVIES (ab der 99. für Hernandez): Ersetzte den überzeugenden Hernandez und darf sich nun Quadruple-Sieger nennen - auch weil er die müde Sevilla Defensive mühelos anlief. Note: keine Bewertung. © getty 16/16 JEROME BOATENG (ab der 112. für Alaba): Durfte nochmal kurz mitwirken und die Führung über die Zeit retten. Dürfte angesichts der dürftigen Leistungen Süles am Sonntag gegen Hoffenheim wieder starten.

FC Bayern: Javi Martinez lässt Zukunft offen

Javi Martinez hat seine Zukunft nach seinem entscheidenden Tor gegen den FC Sevilla in der 104. Spielminute offengelassen. "Wenn ich am Sonntag dabei bin, werde ich alles geben. Solange ich hier bin, werde ich alles tun, um das Trikot zu verteidigen", sagte der 32-jährige Baske.

"Immer wenn ich im Bayern-Trikot spiele versuche ich, alles zu geben, mit 100 Prozent zu spielen. Das habe ich auch heute gezeigt", sagte Martinez: "Ich will der Mannschaft immer helfen, heute mit einem Tor."

Nach acht Jahren beim FC Bayern steht Martinez vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Athletic Bilbao. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2021. Das nächste Spiel des FC Bayern steigt in der Bundesliga am Sonntag bei der TSG Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr).

© getty

FC Bayern, Termine: Die kommenden Gegner des FCB