FC Bayern - News und Gerüchte: Ribery hofft auf Ära von Sane und Gnabry

FC Bayern, News: Ribery hofft auf "Sanabry"-Ära in München

Beim 8:0 des FC Bayern München im Auftaktspiel gegen Schalke 04 wirbelten Serge Gnabry und Leroy Sane erstmals gemeinsam für den Rekordmeister. Und das mehr als erfolgreich: Gnabry erzielte drei Tore, Sane traf einmal und bereitete zwei Tore vor. Prompt wurden Stimmen laut, die die beiden Nationalspieler sogar mit der Flügelzange "Robbery" verglichen: Franck Ribery und Arjen Robben hatten zusammen ein Jahrzehnt für den FC Bayern gespielt und den Klub schließlich 2019 verlassen.

Ribery, der mittlerweile beim AC Florenz spielt, traut es den beiden zu: "Ich freue mich für die beiden. Ich hoffe es! Mein Herz schlägt immer noch für Bayern. Mia san mia!", sagte er der Bild, angesprochen auf die neue Flügelzange.

Ribery hatte von 2007 bis 2019 für die Bayern gespielt und war in dieser Zeit neunmal Meister und sechsmal Pokalsieger geworden. 2013 holte er mit den Bayern zudem die Champions League.

FC Bayern, News: Präsident Hainer nach Corona-Fehler einsichtig

Die Vereinsführung der Bayern war gegen Schalke geschlossen auf der Tribüne erschienen, aber ohne Schutzmasken und ohne die üblichen Sicherheitsabstände aufgrund der Corona-Pandemie. Dafür gab es unter anderem Kritik aus dem bayerischen Gesundheitsministerium und von SPD-Politiker Karl Lauterbach.

Präsident Herbert Hainer zeigte sich im kicker am Montag reumütig. "Laut der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung durften wir so sitzen, doch im Nachhinein muss ich sagen, man hätte das Thema sensibler handhaben können mit Blick auf unsere Vorbildfunktion", sagte er. "In Zukunft werden wir uns absolut regelkonform verhalten." Vorstand Oliver Kahn hatte das fehlende Social Distancing am Freitagabend im ZDF noch verteidigt.

FC Bayern, News: Hainer bei David Alaba optimistisch

Der Klubpräsident gab sich im kicker zudem optimistisch, was eine Vertragsverlängerung mit David Alaba angeht. Er verwies allerdings auch auf die finanziell schwierigen Zeiten - "das müssen auch die Berater und Spieler verstehen". Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

FC Bayern: Thiago feiert Debüt für Liverpool

Beim 2:0-Sieg gegen den FC Chelsea feierte Thiago ein turbulentes Debüt für den FC Liverpool. Der 29-jährige Mittelfeldspieler verschuldete einen Elfmeter - und schrieb Geschichte. Hier könnt Ihr nachlesen, wie sich der Bayern-Abgang geschlagen hat.

