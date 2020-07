Kommentar zum Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern: Ein Coup, aber kein Schnäppchen

Leroy Sanes Wechsel zum FC Bayern kann durchaus als Meisterstück des neuen Sportvorstands Hasan Salihamidzic interpretiert werden - den Transfer jedoch als günstig oder gar als Schnäppchen zu bezeichnen, wäre ebenso fatal wie falsch, meint SPOX-Redakteur Filippo Cataldo.

Das Timing? Schlicht perfekt. Das Signal? Eindeutig. Kaum auch offiziell zum Sportvorstand berufen, hat Hasan Salihamidzic nicht nur seine Hausaufgaben gemacht, sondern steht auch kurz vor seinem Meisterstück.

Alexander Nübel, der Torwart, dem "irgendwann die Zukunft gehören" soll (Manuel Neuer), und Tanguy Kouassi, der Verteidiger für "eine große Karriere" (Salihamidzic) sind bereits fix. Leroy Sane, seit nunmehr einem Jahr erklärter Wunschspieler des Rekordmeisters, wird in den kommenden Tagen in München zur Vertragsunterschrift erwartet.

Und weil sich die von Manchester City geforderte Ablöse für den Nationalspieler in einem Jahr von bis zu 120 Millionen Euro auf nun kolportierte 49 Millionen Euro plus Boni praktisch halbiert hat, ist nun viel von einem Transfer zum "Schnäppchenpreis" die Rede.

Was ebenso fatal wie falsch ist.

Mit Sanes Wechsel hat FC Bayern Kaderplanung fast abgeschlossen

Sicher: Sollte Bayern in diesem sehr langem Transfersommer, der coronabedingt ja eigentlich ein Transferherbst sein wird (Transferschluss wird erst am 15. Oktober sein) nicht doch noch die zwei eminent wichtigen Säulen David Alaba und Thiago verlieren, hat der Rekordmeister seine Kaderplanung beeindruckend früh im Grunde abgeschlossen. Allenfalls ein Back-up für Rechtsverteidiger Benjamin Pavard könnte noch kommen. In einer generell von großer Unsicherheit geprägten Zeit stünde der FC Bayern somit für Verlässlichkeit, Planungssicherheit und Stabilität.

FC Bayern München: Alle Transfers von Hasan Salihamidzic im Check © imago images / Frank Hoermann 1/25 Seit August 2017 bekleidet Hasan Salihamidzic die Position des Sportdirektors beim FC Bayern München. Seither wird Brazzo für seine Arbeit häufig kritisiert - zurecht? SPOX macht einen Check zu den bisherigen Verpflichtungen. © getty 2/25 Salihamidzic übernahm das Amt erst in der Sommervorbereitung 2017, weshalb die Transfers von Niklas Süle, Sebastian Rudy, Corentin Tolisso und Serge Gnabry hier nicht beleuchtet werden. De facto konnte Brazzo erst im Winter 2018 wirklich eingreifen. © getty 3/25 Sandro Wagner (von der TSG Hoffenheim - Ablösesumme: 13 Millionen Euro): Der Stürmer, der bereits in der FCB-Jugend spielte, wurde geholt, um Robert Lewandowski einige Verschnaufpausen zu bescheren. © getty 4/25 Wagner war seiner Rolle von Beginn an bewusst und beschwerte sich nur selten über fehlende Einsatzzeiten. In der ersten Saison traf er achtmal in der Liga. Im Winter 2019 zog es ihn nach China. Note: 3. © getty 5/25 Alphonso Davies (von den Vancouver Whitecaps - Ablösesumme: 10 Millionen Euro): Nachdem er in seiner ersten Saison in München kaum bei der ersten Mannschaft zum Zug kam, ist er heute Stammspieler. © getty 6/25 Davies rutschte aufgrund vieler Verletzungen in die erste Elf des FC Bayern. Unter Flick blühte der schnelle Kanadier auf der linken Abwehrseite so richtig auf und überzeugt stets mit starken Leistungen. Note: 1. © getty 7/25 Leon Goretzka (vom FC Schalke 04 - ablösefrei): Solch einen Spieler für kein Geld zu verpflichten, ist ein absoluter Jackpot. Goretzka kann im zentralen Mittelfeld alle Rollen übernehmen. © getty 8/25 Absolut gesetzt ist Goretzka in München aber nicht. Zu selten ruft er sein Potenzial konstant ab, obgleich die Konkurrenz im Münchner Mittelfeld auch enorm ist. Nach dem Re-Start außerdem einer der Gewinner. Note: 2. © getty 9/25 Lucas Hernandez (von Atletico Madrid - Ablösesumme: 80 Millionen Euro): Der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte! Der Franzose kann in der Verteidigung sowohl auf der linken Seite als auch innen spielen. © getty 10/25 Auf viele Einsatzminuten brachte er es bis dato jedoch nicht. Hernandez kam mit einer schweren Verletzung im Gepäck an die Isar und zeigte sich auch in der laufenden Saison als sehr anfällig. Konnte seinen Preis noch nicht rechtfertigen. Note: 4. © getty 11/25 Benjamin Pavard (vom VfB Stuttgart - Ablösesumme: 35 Millionen Euro): Der Franzose brauchte nicht lange, um sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen. Auf der rechten Abwehrseite ist er derzeit gesetzt. © getty 12/25 Pavard ermöglichte Joshua Kimmich, auf seiner Wunschposition im Mittelfeld zu spielen. Der 24-Jährige leistet sich kaum Fehler. Sein Offensivspiel wird auch immer besser. Note: 2. © getty 13/25 Jann-Fiete Arp (vom Hamburger SV - Ablösesumme: 3 Millionen Euro): Das Talent überzeugte in Hamburg mit seiner Technik und vielen Dribblings, die zu Toren führten. Sobald der Wechsel aber bekannt wurde, blieben weitere Einsätze aus. © getty 14/25 So auch beim FC Bayern. Arp kommt lediglich in der 3. Liga für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Für die Profis spielte er noch keine Minute im FCB-Trikot. Auffällig wird er nur durch Verletzungen. Note: 4,5. © getty 15/25 Michael Cuisance (von Borussia Mönchengladbach für 12 Millionen Euro): In Gladbach spielte er in der vergangenen Saison nur noch selten, obwohl er dort ein sehr hohes Ansehen genoss. © getty 16/25 Bei den Bayern kommt der junge Franzose noch weniger zum Einsatz und findet sich häufig im Kader der zweiten Mannschaft wieder. In der Rückrunde kam er ein paar Mal spät von der Bank und machte zuletzt einen besseren Eindruck. Note: 4. © getty 17/25 Philippe Coutinho (vom FC Barcelona - Leihgebühr: 8,5 Millionen Euro): Der Brasilianer sollte die gescheiterten Transfers der Bayern vergessen machen und den Rekordmeister mit seiner Technik auf die nächste Stufe hieven. © getty 18/25 Der Brasilianer fand aber weder unter Ex-Trainer Kovac noch unter Flick - bis auf ein paar Ausreißer - zu seinen starken Leistungen aus Liverpooler Zeiten. Unwahrscheinlich, dass der FCB die Kaufoption zieht. Note: 3,5. © getty 19/25 Ivan Perisic (von Inter Mailand - Leihgebühr: 5 Millionen Euro): Nach den Abgängen von Robben und Ribery wurde der Kroate als Alternative für die Flügel geholt. Perisic füllt seine Rolle perfekt aus. © getty 20/25 Er ist immer zur Stelle, wenn Gnabry oder Coman verletzt sind oder eine Pause brauchen. Die Bayern denken über eine feste Verpflichtung von Perisic nach. Ein solider Rotationsspieler. Note: 2. © getty 21/25 Alvaro Odriozola (von Real Madrid - Leihgebühr: keine): Der spanische Rechtsverteidiger kam in Madrid kaum auf Spielminuten. In München sollte er in der Rückrunde eine Alternative für Kimmich und Pavard darstellen. © getty 22/25 Flick setzt aber lieber auf Altbewährtes und schenkte Odriozola kaum Einsatzminuten. Es reichte nur für zwei Startelf-Nominierungen in der Bundesliga und einen Kurzeinsatz im Pokal. Note: 5. © FC Bayern München 23/25 Tanguy Kouassi (von PSG - ablösefrei): Die ersten Transfers für die kommende Spielzeit hat Salihamidzic auch schon eingetütet. Der 18 Jahre alte französische Nationalspieler Kouassi ist einer davon. Er sammelte bereits Erfahrungen im Profi-Kader von PSG. © FC Bayern München 24/25 Alexander Nübel (vom FC Schalke 04 - ablösefrei): Schon länger bekannt ist auch der Wechsel von Nübel zu den Bayern. Ein U21-Nationaltorhüter für lau? Klingt erstmal gut. Doch Nübel muss sich nach den turbulenten letzten Wochen bei Schalke erst beweisen. © imago images / Simon 25/25 Leroy Sane (von Manchester City - kolportierte Ablösesumme: 49 Millionen Euro): Für diesen Preis ein absolutes Schnäppchen. Noch ist der Deal nicht von Vereinsseite bestätigt. Am Freitag soll jedoch alles klar sein. Ein Transfer mit Potenzial zum Coup.

Weil er es sich leisten kann. Wo Borussia Dortmund in diesem Sommer am liebsten gar keine Ablösen zahlen möchte, Borussia Mönchengladbach als Champions-League-Teilnehmer über ein 13-Millionen-Euro-Loch klagt und der FC Schalke künftig keinem Profi mehr als 2,5 Millionen Euro Gehalt pro Jahr bezahlen möchte, machen die Bayern Sane mal eben zum zweitteuersten Spieler der Vereinsgeschichte: Was ist eigentlich der Superlativ von "die Vormachtstellung zementieren"?

Noch im Mai hatte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erklärt, dass auch der FC Bayern durch Corona "den Gürtel enger schnallen" müsse und dass auch das vielzitierte Festgeldkonto "nicht unerschöpflich" sei. "Cash ist eine Position, die im Profifußball nicht mehr im großen Stil vorhanden ist. Vielleicht ist es gut, dass wir etwas rationaler und stabiler werden", hatte er ergänzt.

Sane zum FC Bayern: Absoluter Großverdiener

Wer nach Sätzen wie diesen tatsächlich gehofft hatte, dass durch Corona eine neue Bescheidenheit einkehren würde in den Weltfußball und dass die "Exzesse der vergangenen Jahre" (Rummenigge) durch die Pandemie korrigiert werden würden, ist schon nach den ersten Transfers der europäischen Großklubs in diesem Sommer aller Illusionen beraubt: Der Branche mag es schlechter gehen, Cash mag nicht mehr im Überfluss vorhanden sein, doch verstanden haben die Großklubs nichts.

Beim Tauschgeschäft von Arthur und Miralem Pjanic zwischen dem FC Barcelona und Juventus etwa erhöhten die Klubs schnell sogar noch die Ablöse Arthurs, damit Barca seine Einnahmenziele erreicht - zumindest virtuell. Eine dubiose Mauschelei und Preisabsprache, die in anderen Branchen vermutlich Wettbewerbshüter auf den Plan rufen würde. Der FC Bayern hat derlei dubiosen Praktiken nicht nötig. Ein Transfercoup zum Schnäppchenpreis ist Sanes Transfer aber eben auch nicht.

Unabhängig davon, ob Sane "deutlich unter 20 Millionen Euro pro Jahr", wie die Bild kolportiert, oder bis zu 22 Millionen Euro verdienen wird, wie Goal in England erfahren hat: Das Gehaltsniveau beim FC Bayern steigt weiter an. Schon die Verträge von Thomas Müller und Manuel Neuer wurden zuletzt ja ohne "Corona-Discount" (Rummenigge) verlängert, auch bei Alaba und Thiago würde eine Einigung nicht am Geld scheitern.

Sane konnte nicht noch ein Jahr in Manchester bleiben

Auch bei der Ablöse ist das Narrativ des Schnäppchenpreises nicht zu halten: Die Coronakrise mag, wie auch bei Timo Werners Wechsel zum FC Chelsea, den Preis ein wenig gedrückt haben. Dass mindestens 53 Millionen Euro Ablöse für Werner ebenso wie mindestens 49 Millionen Euro für Sane nun sogar als günstig durchgehen, zeigt natürlich grundsätzlich, wie sehr die allgemeine Preisexplosion der letzten Jahre auch Beobachter verdorben hat.

Bei Sane hat die Halbierung der Summe aber in erster Linie mit seiner langen Verletzung und seiner Restvertragsdauer bei den Citizens zu tun: Manchester City konnte es sich wegen der Regularien des Financial Fairplays schlicht nicht leisten, den 24-Jährigen Dribbler 2021 ablösefrei gehen zu lassen. City kassiert nun für einen Spieler, der vor seinem Kreuzbandriss seine Klasse zwar immer wieder andeutete, aber unter Trainer Pep Guardiola nie der Hauptdarsteller war, der er gerne sein wollte, in etwa die gleiche Summe, die 2016 nach Schalke überwiesen wurde.

Die Bayern dagegen klopfen sich - zumindest virtuell - auf die Schultern für ihren Coup. Und lassen die Bundesliga-Konkurrenz, die diesen Namen eigentlich nicht mehr verdient, einmal mehr alt aussehen.