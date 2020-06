FC Bayern München: Transfer von Leroy Sane angeblich fix - Ablösesumme und Gehalt veröffentlicht

Der Wechsel von Leroy Sane von Manchester City zum FC Bayern München ist perfekt. Das vermeldet die Bild am Dienstagabend, die sich auf Informationen aus dem Umfeld von City-Trainer Pep Guardiola beruft. Der Medizincheck soll bereits in den nächsten zwei Tagen erfolgen.

Demnach wechselt der 24-Jährige zur kommenden Saison von den Citizens zum FCB, wo er einen Fünfjahresvertrag (bis 2025) unterschreibt. Während Sane nach Sport1-Informationen aktuell noch in Manchester weilt, soll sein Berater Damir Smoljan schon in München sein. Geplant sei dass Sane in den nächsten 48 Stunden den Medizincheck in München absolviert.

Die Ablösesumme für den Flügelspieler beträgt dem Bericht zufolge weniger als 50 Millionen Euro. Damit wäre Sane deutlich günstiger als noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, als für ihn angeblich ein dreistelliger Millionenbetrag von City aufgerufen wurde.

Sane wäre dennoch der zweitteuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte. Nur sein künftiger Vereinskollege Lucas Hernandez war bei seinem Wechsel im Vorjahr zu den Bayern mit rund 80 Millionen Euro (deutlich) teurer. Mit dem FCB soll sich Sane schon länger einig gewesen sein, zuletzt ging es um die Details zwischen den beiden Klubs.

Figo zu Real, Götze zu Bayern, Kehl zum BVB, Campbell zu Arsenal: Die größten Transfer-Steals der Fußballgeschichte © imago images 1/44 Als "Judas" verschmäht, mit Schweineköpfen beworfen. So mancher Star hinterließ bei Vereinswechseln schon verbrannte Erde, weil der größte Rivale dazwischenfunkte. Ein Rückblick in die jüngere und ältere Vergangenheit von spektakulären "Transfer-Steals". © imago images 2/44 LUIS FIGO von Barcelona zu Real Madrid: Bei Real stehen im Juli 2000 die Präsidentschaftswahlen an. Weil Madrid zwei CL-Titel binnen drei Jahren geholt hat, gilt Amtsinhaber Lorenzo Sanz, der kürzlich am Coronaviurs verstarb, als klarer Favorit. © getty 3/44 Doch sein Konkurrent, der Bauunternehmer Florentino Perez, hat einen Plan: Er wirbt neben seiner Kritik an der Vereinsführung mit einer aggressiven Transferpolitik für sich. "Wenn ich Präsident werde, wird Figo Spieler von Real", verspricht er. © getty 4/44 Hinter verschlossenen Türen handelt Perez mit dem größten Star des Erzrivalen Barcelona einen Vorvertrag aus, der Figo dazu verpflichtet, zu Real zu wechseln, sollte Perez Präsident werden. Figo unterschrieb, … © getty 5/44 … weil ihm dafür umgerechnet zwei Millionen Euro unabhängig vom Wahl-Ausgang geboten wurden und Barca den Portugiesen verärgert hatte. Figo sollte sich mit den Verhandlungen über einen neuen Vertrag bis nach den Barca-Präsidentschaftswahlen gedulden. © imago images 6/44 Zudem galt ein Wahlsieg von Perez in Madrid als derart unwahrscheinlich, dass Figos Berater Jose Veiga das Zwei-Millionen-Euro-Geschenk nur dankend annahm. Am 11. Juli 2000, fünf Tage vor der Wahl, machte Perez seinen Plan publik. © getty 7/44 Figo dementierte, verwies während der Europameisterschaft auf seinen gültigen Vertrag bei Barca und versprach, zu bleiben. Am 16. Juli wurde Perez zum Präsidenten gewählt. Figo erfüllte den Vorvertrag und wechselte für 60 Millionen zu Real. © imago images 8/44 Hätte sich Figo geweigert, hätte er sich für 30 Millionen Euro aus dem Vorvertrag rauskaufen müssen. Ob er jemals ernsthafte Wechselabsichten gehabt hatte, ist noch heute unklar. Figo selbst verwies auf die bessere sportliche Perspektive in Madrid. © getty 9/44 Bei den Königlichen blieb Figo fünf Jahre lang, gewann dort den Ballon d’Or, die Champions League, mehrfach die Meisterschaft und wurde FIFA-Weltfußballer. Seinen Wechsel zum Erzfeind verziehen Figo die Barca-Fans nie. © imago images 10/44 SOL CAMPBELL von Tottenham Hotspur zu FC Arsenal: 2001 wechselte das Eigengewächs der Spurs zum Stadt-Rivalen. Der Transfer wurde bis zuletzt anonym gehalten. Erst als er die Tür zum Pressekonferenz-Raum durchschritt, wurde der Wechsel bekannt. © imago images 11/44 An dem Innenverteidiger sollen fast alle Spitzenklubs interessiert gewesen. Ein halbes Jahr vor seinem Wechsel blockte Campbell noch jegliches Interesse an einem Wechsel ab: "Ich gehe nirgendwohin. Ich bin hier und ich bleibe hier." © imago images 12/44 Campbell spielte nach der Aussage ein falsches Spiel. Von den Spurs forderte er angeblich ein Jahresgehalt von elf Millionen Euro - astronomisch für diese Zeit. Gleichzeitig verhandelte er bereits mit Arsenal. © imago images 13/44 Beim ersten Spiel im Arsenal-Dress bei den Spurs wurde Campbell von den Anhänger übel beleidigt. Unter anderem wurden 4000 Luftballons mit der Aufschrift "Judas" in den Himmel gelassen. © getty 14/44 SEBASTIAN KEHL zum BVB statt zum FC Bayern: 2001 ist Jung-Nationalspieler Sebastian Kehl vom SC Freiburg neben Sebastian Deißler das größte Objekt der Begierde im deutschen Fußball. Deisler hat der FC Bayern schon 2002 verpflichtet, Kehl soll folgen. © getty 15/44 12. Dezember 2001: Bayern-Manager Uli Hoeneß bestätigt, dass Kehl spätestens ab Sommer 2003 mit Vertragsende in Freiburg für den FCB spielen wird. Kehl habe den Bayern schon im Sommer eine Zusage gegeben, erzählt Hoeneß. © getty 16/44 Kehl, dem auch von Lazio Rom, Hertha BSC und Borussia Dormtund Avancen gemacht wurden, habe die Freiheit zu entscheiden, wann der Wechsel vonstattengehen soll – im Sommer 2002 oder erst ein Jahr später. Doch es kommt alles ganz anders. © imago images 17/44 21. Dezember 2001: Kehl verkündet in einer Pressemitteilung, dass er noch im Winter zum BVB wechselt und dort einen Vierjahresvertrag erhalte. Ein Aufschrei geht durch ganz Fußball-Deutschland und besonders durch Fußball-München. © imago images 18/44 Die Folge: Zwischen Kehl, den Bayern und dem BVB entwickelt sich eine Schlammschlacht. Die Bayern werfen Kehl Wort- und Vertragsbruch vor, drohen mit Klage. BVB-Manager Michael Meier spricht bezüglich des Gebarens der Bayern von einem "Skandal". © imago images 19/44 Hoeneß hatte eine Ablöse vom BVB für Kehl gefordert, die der FCB anschließend für die Afghanistan-Hilfe spenden wolle. "Eine ganz billige Nummer", kritisiert Meier und fragt: "Was bildet der Mann sich eigentlich ein?" © imago images 20/44 Hauptargument der Bayern-Seite: Kehl habe im Sommer bereits eine Zahlung in Höhe von 1,5 Millionen Euro erhalten und per Handschlag einem Wechsel zugestimmt. Kehl überwies die Summe zuzüglich Zinsen jedoch wieder zurück. © imago images 21/44 6. Januar 2002: Der BVB und der FC Bayern einigten sich in einem DFL-Schlichtungsgespräch. Bedingung: Kehl musste sich öffentlich beim FCB entschuldigen. Das tat er und die Eiszeit zwischen Dortmund und München endete vorerst. © getty 22/44 Kehl blieb bis zu seinem Karriereende beim BVB, wurde dort Kapitän und holte dreimal die Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal. Seit 2018 ist er bei den Dortmundern Leiter der Lizenzspielerabteilung. © getty 23/44 MARIO GÖTZE vom BVB zum FC Bayern: Elf Jahre nach dem Fall Kehl "revanchierte" sich der FC Bayern und kaufte dem BVB sein Jahrhunderttalent weg. Dabei arbeitete der Rekordmeister mit allen (erlaubten) Tricks. © getty 24/44 Der FCB machte sich die Ausstiegsklausel in Götzes Vertrag zunutze, informierten den BVB jedoch nicht darüber, "weil das auch der Wunsch von Marios Berater war", wie BVB-Boss Watzke Bayerns Vorstandsboss Rummenigge in seiner Biografie zitiert. © getty 25/44 "Alles sollte schön unter der Decke bleiben. Der ganze Transfer hätte bis zum Ende der Saison geheim bleiben sollen", sagte Rummenigge. Doch daraus wurde nichts. Kurz vor dem CL-Halbfinal-Hinspiel des BVB gegen Real Madrid platzte die Bombe. © getty 26/44 Die Bild berichtete exklusiv über den anstehenden Hammer. Fans und Verantwortliche des BVB waren schockiert. "Ich habe mich umgedreht, bin aus dem Büro gegangen, nach Hause gefahren und habe mich ins Bett gelegt“, sagte Jürgen Klopp später bei DAZN. © imago images 27/44 37 Millionen Euro ließen sich die Münchner Götze kosten. Drei Jahre lieb er beim FC Bayern, ehe er zum BVB zurückkehrte. Erst im Laufe der Zeit normalisierte sich das Verhältnis zu den Fans, die Götze noch lange als "Judas" verunglimpften, wieder. © getty 28/44 ANDREAS MÖLLER vom BVB zu Schalke 04: Das Sakrileg! Möller hatte sich beim BVB nach seiner Rückkehr aus Italien 1994 von einer Mischung aus Weltstar und Persona non grata erneut zu einem Schlüsselspieler unter Hitzfeld hochgearbeitet. © getty 29/44 Als verehrter Leistungsträger gewann er zwei Meistertitel und die CL. 2000 ernannte ihn das Vereinsmagazin zum "Borussen der Saison" und schrieb: "Die Spielkultur bei Borussia Dortmund trägt seinen Namen." © imago images 30/44 Doch Möllers Vertrag lief aus, der BVB zögerte mit einer Verlängerung wegen seines Alters (32) und der hohen Kosten. Es kam zu einem der spektakulärsten Bundesligatransfers: Möller wechselte völlig überraschend zu Schalke. © imago images 31/44 "Ich dachte: Verdammte Hacke, Möller! Vertrag läuft aus, ablösefrei, wupp. Das ging ratzfatz", sagte die mittlerweile verstorbene Schalker Manager-Legende Rudi Assauer über einen seiner größten Transfercoups. © imago images 32/44 ALFREDO DI STEFANO zu Real Madrid statt zu Barcelona: "Die Rivalität ist vielschichtig, aber sie wurde vom Fall Di Stefano genährt und mit Hass angereichert“, sagte Buchautor Xavier Garcia Luque einmal im Gespräch mit SPOX und Goal. © imago images 33/44 Er nannte den Wechsel der 2014 verstorbenen Real-Legende nach Madrid anno 1953 einen "Hauptpfeiler der Rivalität zwischen Real Madrid und Barcelona". Was war passiert? © getty 34/44 Di Stefano hatte in Diensten von River Plate in Argentinien und CD Los Millonarios aus Kolumbien als "blonder Pfeil" für Aufsehen gesorgt. Barca und Real wollten den Ausnahmekönner verpflichten. Insbesondere Real hatte Di Stefano beeindruckt. © imago images 35/44 Barca überwies ca. 220.000 Euro an River Plate. Di Stefano hatte den Verein 1949 zwar Richtung Millonarios verlassen, der Klub aus Bogota hatte jedoch keine Ablöse gezahlt, weil die kolumbianische Liga damals von der FIFA nicht anerkannt wurde. © imago images 36/44 Die FIFA bestimmte daher, dass die Transferrechte nach Auslaufen des Vertrags von Di Stefano in Kolumbien zum Jahresbeginn 1955 bei River lagen. Di Stefano reiste zu Barca und absolvierte sogar schon Freundschaftsspiele für die Katalanen. © getty 37/44 Real-Präsident Santiago Bernabeu wollte Di Stefano jedoch nicht kampflos aufgeben und zahlte sowohl den Millonarios, die noch bis zum 31. Dezember 1954 die Transferrechte besaßen, als auch River eine Ablöse. © getty 38/44 Der spanische Verband entschied, dass Di Stefano je zwei Saisons im Wechsel für Real und für Barca spielen sollte. Damit war Barca nicht einverstanden, rückte von einem Transfer ab und erhielt von Real Madrid eine finanzielle Entschädigung. © getty 39/44 Später behaupteten die Katalanen, dass sie sich nur auf Druck der Franco-Regierung zurückgezogen hätten. Für Real wurde die Verpflichtung von Di Stefano zum absoluten Glücksfall. Er prägte die erfolgreichste Ära der Klubgeschichte. © getty 40/44 VALENTINO MAZZOLA zum FC Torino statt zu Juventus: Torino reiste am 31. Mai 1942 als Meisterschaftsanwärter nach Venedig. Doch der Titelaspirant wurde von einem Duo aus Venedig hergespielt, dem hinterher telepathische Kräfte nachgesagt wurden. © imago images 41/44 Bei dem Duo handelte es sich um Ezio Loik und Valentino Mazzola. Torinos Erzrivale Juventus wollte beide Spieler verpflichten, ließ sich jedoch in dem Glauben, die einzig interessierte Partei zu sein, Zeit. Die nutzte Torino-Präsident Novo. © imago images 42/44 Er handelte mit dem unter Druck geratenen Venedig-Präsidenten Aldo Bennato einen Fabeldeal über 1,2 Millionen Lira plus zwei Torino-Spieler im Tausch aus. Mit Loik und Mazzola wurde Torino 1943 zum ersten Mal nach 15 Jahren wieder italienischer Meister. © imago images 43/44 Besonders der Name Mazzola steht für die erfolgreichste Ära von Torino in den 1940er Jahren, als die Mannschaft mit ihm als Kopf nur "Il Grande Torino" genannt wurde und den italienischen Fußball nach dem Weltkrieg dominierte. © imago images 44/44 Mazzola starb wie der Großteil von Il Grande Torino, der damals auch der Kern der italienischen Nationalmannschaft war, am 4. Mai 1949 beim Flugzeugunglück von Superga.

Sane soll Gehaltsforderungen zurückgeschraubt haben

Nach Angaben der Bild habe Sane im Bezug auf sein Gehalt ebenfalls Zugeständnisse gemacht: Er soll nun deutlich weniger als die angeblich von ihm geforderten 20 Millionen Euro pro Jahr erhalten.

Sane war 2016 für 52 Millionen Euro vom FC Schalke 04 zu den Citizens gegangen. In Manchester hatte er zweimal den englischen Meistertitel mit dem Team gewonnen.