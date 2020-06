FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Mitarbeiter müssen angeblich auf Prämien verzichten

Der FC Bayern München wird seinen Mitarbeitern angeblich keine Prämien für die deutsche Meisterschaft auszahlen, Grund ist wohl die Corona-Krise. Sergino Dest hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

Coronakrise: Wohl keine Prämien für FCB-Mitarbeiter

Wie die Bild berichtet, wird der FC Bayern in diesem Jahr wohl keine Erfolgsbeteiligung an die Angestellten auszahlen. Aufgrund der Corona-Krise erwarten die Verantwortlichen um den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und Finanz-Boss Jan-Christian Dreesen, dass der Gewinn des Vereins nicht so hoch ausfällt wie in den Vorjahren.

Laut den Informationen des Blattes wurde in den vergangenen Jahren, als der FCB jeweils die deutsche Meisterschaft gewann, mindestens ein Monatsgehalt zusätzlich für die Mitarbeiter ausgezahlt. Dies wird 2020 offenbar nicht drin sein, trotz des Gehaltsverzichts der Profis.

Eine endgültige Entscheidung über die Auszahlung der Prämien, die jährlich an den wirtschaftlichen Erfolg des FCB angepasst wird, steht allerdings noch aus. Sie soll erst getroffen werden, wenn die exakten Zahlen zur Saison vorliegen.

FCB, Gerüchte: Zukunft von Sergino Dest noch offen

Schon seit Wochen wird über einen Wechsel von Sergino Dest von Ajax Amsterdam zum FC Bayern spekuliert. Der 19-Jährige hat nun allerdings verraten, dass er noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen hat.

"Noch ist nichts entschieden, es wird viel in den Medien diskutiert. Aber sie haben von mir nichts darüber gehört", sagte Dest gegenüber NOS Jeugdjournaal. "Es gibt definitiv Interesse an mir, aber ich weiß noch nicht, ob ich gehen werde."

Zuletzt wurde der deutsche Rekordmeister als Favorit auf einen Transfer des US-amerikanischen Nationalspielers gehandelt. Allerdings werden auch der FC Barcelona und Paris Saint-Germain mit dem Rechtsverteidiger in Verbindung gebracht. In der aktuellen Saison kam er auf 36 Pflichtspieleinsätze, er erzielte zwei Treffer selbst und bereitete sechs Tore vor.

FC Bayern, News - Salihamidzic über Transfers: "Kreativer sein als die anderen"

Hasan Salihamidzic hat erklärt, nach welchem Spielerprofil er bei der Suche nach möglichen Transfers für die Bayern Ausschau hält. "Grundsätzlich haben wir wenig Platz im Spiel. Dann ist es immer gut, wenn der Spieler die Fähigkeit hat, sich auf engem Platz unter Druck technisch durchzusetzen", beschrieb der 43-Jährige im kicker sein Anforderungsprofil.

Zudem müsse der potenzielle Neuzugang allerdings auch "einen guten Charakter haben", betonte Salihamidzic, der ab dem 1. Juli die Rolle als Sportvorstand beim FCB übernehmen wird: "Das Team ist der Star."

"Die Jungs, die diese Mannschaft verstärken können, sind immer etwas Besonderes, sind starke Charaktere, die aber fähig sein müssen, alles für die Mannschaft zu geben", erklärte Salihamidzic weiter. Auf der Suche nach möglichen Neuzugängen möchten die Münchner "früh dabei und kreativer sein als die anderen".

Als Transferziel Nummer eins in diesem Sommer gilt Leroy Sane von Manchester City. Zuletzt gab es allerdings Gerüchte, dass Bayern und City noch weit entfernt von einer Einigung bezüglich der Ablösesumme sind. Fest steht bereits der Transfer von Tanguy Kouassi von PSG.

Bundesliga: Die besten Torschützenkönige der Geschichte - Hier reiht sich Robert Lewandowski ein © imago images / Bernd Feil 1/27 Robert Lewansowski hat mit 34 Treffern zum fünften Mal in seiner Karriere die Torjägerkanone abgestaubt. Es gibt nicht viele Stürmer, die mehr Tore in einer Saison geschafft haben ... Hier ist das Ranking. © imago images / Marcel Engelbrecht 2/27 Auf Rang zwei der Torschützenliste in dieser Spielzeit liegt Timo Werner. Der Nationalstürmer, der zum FC Chelsea wechseln wird, erzielte 28 Tore und würde - wenn es Lewandowski nicht gäbe - ebenfalls in dem Ranking stattfinden. © imago images / ZUMA Press 3/27 PLATZ 23: KARL-HEINZ RUMMENIGGE (Bayern München): 26 Tore in der Saison 1979/80. Die Treffer des heutigen Vorstandsvorsitzenden bescherten dem FCB in einem engen Rennen mit dem Hamburger SV die Meisterschaft. © imago images / Ferdi Hartung 4/27 PLATZ 23: KARL-HEINZ RUMMENIGGE (Bayern München): 26 Tore in der Saison 1983/84. Drei Saisons später schnappte sich Rummenigge die Kanone ein weiteres Mal, was aber bei Weitem nicht reichte. Bayern wurde nur Vierter, der VfB Stuttgart Deutscher Meister. © imago images / Pfeil 5/27 PLATZ 23: KLAUS ALLOFS (1. FC Köln): 26 Tore in der Saison 1984/85. Der derzeit vereinslose Manager verhalf dem Effzeh mit seinen Buden zum dritten Platz. Nur Bremen und Meister Bayern München sammelten mehr Punkte. © imago images / Sven Simon 6/27 PLATZ 20: HANNES LÖHR (1. FC Köln): 27 Tore in der Saison 1967/68. Der 2016 verstorbene Stürmer war insgesamt 14 Jahre bei den Geißböcken und ballerte seinen Klub in dieser Saison auf Rang vier. Meister wurde der 1. FC Nürnberg. © imago images / Sven Simon 7/27 PLATZ 20: JUPP HEYNCKES (Borussia Mönchengladbach): 27 Tore in der Saison 1974/75. Der spätere Erfolgs- und Triple-Trainer erlebte bei Gladbach seine erfolgreichste Zeit als Spieler. In dieser Spielzeit holte er mit den Fohlen die Meisterschale. © imago images / Kicker / Eissner 8/27 PLATZ 20: HORST HRUBESCH (Hamburger SV): 27 Tore in der Saison 1981/82. Die HSV-Vereinslegende hatte großen Anteil an den drei Meisterschaften der Rothosen zwischen 1979 und 1983. In dieser Saison setzten sie sich knapp gegen Köln durch. © imago images / Horstmüller 9/27 PLATZ 16 - GERD MÜLLER (Bayern München) und LOTHAR EMMERICH (Borussia Dortmund): 28 Tore in der Saison 1966/67. Der "Bomber der Nation" und die BVB-Legende lieferten sich einen engen Kampf um die Kanone. Die Schale gewann aber Braunschweig. © imago images / Nordphoto 10/27 PLATZ 16 - AILTON (Werder Bremen): 28 Tore in der Saison 2003/04. Der "Kugelblitz" schoss Werder zur letzten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Es war mit Abstand die beste Saison in der Karriere des Brasilianers. © imago images / Sven Simon 11/27 PLATZ 16 - GRAFITE (VfL Wolfsburg): 28 Tore in der Saison 2008/09. Gemeinsam mit seinem kongenialen Sturmpartner Dzeko stürmte er mit den Wölfen zum Titel. Unvergessen, als er die Bayern mit einem Hackentor düpierte und die Meisterschaft vorentschied. © imago images / Christian Kolb 12/27 PLATZ 16 - MARIO GOMEZ (BAYERN MÜNCHEN): 28 Tore in der Saison 2010/11. In seiner zweiten Saison rechtfertigte der damals teuerste Transfer der Ligageschichte seine Ablösesumme. Die Meisterschaft schnappte sich aber der BVB unter Trainer Jürgen Klopp. © imago images / Sven Simon 13/27 PLATZ 12 - KLAUS FISCHER (Schalke 04): 29 Tore in der Saison 1975/76. Die Sturmlegende war insgesamt elf Jahre bei den Königsblauen. Seine Treffer reichten aber ebenfalls nicht, um die ersehnte Schale in den Pott zu holen. Meister wurde Gladbach. © imago images / Kicker / Liedel 14/27 PLATZ 12 - KARL-HEINZ RUMMENIGGE (Bayern München): 29 Tore in der Saison 1980/81. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei! Rummenigge schoss die Bayern zum nächsten Titel - vor dem HSV und VfB Stuttgart. © imago images / Sven Simon 15/27 PLATZ 12 - KLAAS-JAN HUNTELAAR (Schalke 04): 29 Tore in der Saison 2011/12. Gleich in seiner zweiten Saison in der Bundesliga war kein Tornetz vor dem "Hunter" sicher. Zur Meisterschaft reichte es natürlich nicht. Diese schnappte sich Erzrivale Dortmund. © imago images / Moritz Müller 16/27 PLATZ 12 - ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern München): 29 Tore in der Saison 2017/18. Der erste von drei Auftritten in dieser Liste. Der Pole schrammte trotz des Trainerwechsels von Ancelotti auf Heynckes beim Titelgewinn nur knapp an der 30er-Marke vorbei. © imago images / Ferdi Hartung 17/27 PLATZ 8 - UWE SEELER (Hamburger SV): 30 Tore in der Saison 1963/64. Die nächste Hamburger Vereinslegende, die sich die Kanone unter den Nagel riss. Allerdings reichte es in der Premierensaison nur zu Rang sechs. Meister wurde der 1. FC Köln. © imago images / Fred Joch 18/27 PLATZ 8 - GERD MÜLLER (Bayern München): 30 Tore in der Saison 1968/69. 30 Treffer sind für den ewigen FCB-Stürmer eigentlich das Mindeste. Mit acht Punkten Vorsprung auf Alemannia Aachen reichte es auch für den Schalengewinn. © imago images / WEREK 19/27 PLATZ 8 - JUPP HEYNCKES (Borussia Mönchengladbach) und GERD MÜLLER (Bayern München): 30 Tore in der Saison 1973/74. Enger hätte es zwischen den beiden nicht laufen können. So auch im Kampf um den Titel. Die Bayern setzten sich mit einem Punkt mehr durch. © imago images / Philippe Ruiz 20/27 PLATZ 8 - ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern München): 30 Tore in der Saison 2015/16. In seiner zweiten Saison im FCB-Trikot holte er sich die Kanone eindrucksvoll. Im letzten Jahr von Pep Guardiola reichte es natürlich auch zum Gewinn der Meisterschale. © imago images / Ferdi Hartung 21/27 PLATZ 6 - LOTHAR EMMERICH (Borussia Dortmund): 31 Tore in der Saison 1965/66. Emmerich und Ladehemmungen passten in dieser Saison nicht in einen Satz. Das Meisterschaftsrennen machte aber der TSV 1860 München. © imago images / Nordphoto 22/27 PLATZ 6 - PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund): 31 Tore in der Saison 2016/17. Bis zu dieser Saison war er der erfolgreichste ausländische Torschütze der Bundesliga-Historie. Die Tore des Gabuners reichten aber nicht, um die Bayern zu schlagen. © imago images / Kicker / Eissner 23/27 PLATZ 4 - DIETER MÜLLER (1. FC Köln): 34 Tore in der Saison 1976/77. Die vielen Treffer des heutigen Betreibers einer Fußballschule reichten nicht aus, um die Geißböcke zum Meister zu machen. Am Ende wurde es Platz fünf - Gladbach holte die Schale. © imago images / Bernd Feil 24/27 PLATZ 4 - ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern München): 34 Tore in der Saison 2019/20. Es war die beste Saison seiner Karriere und diese ist noch nicht einmal beendet. Die Champions League und der DFB-Pokal können schließlich noch gewonnen werden. © imago images / WEREK 25/27 PLATZ 3 - GERD MÜLLER (Bayern München): 36 Tore in der Saison 1972/73. Mit deutlichem Abstand auf den 1. FC Köln wurde das Team des Dauer-Torschützenkönig Deutscher Meister. Ab jetzt wird es einseitig ... © imago images / Fred Joch 26/27 PLATZ 2 - GERD MÜLLER (Bayern München): 38 Tore in der Saison 1969/70. Denn bereits drei Saisons zuvor setzte Müller die Hausnummer von 38 Buden. Meister wurde aber tatsächlich der damalige Dauerrivale aus Gladbach. © imago images / MEREK 27/27 PLATZ 1 - GERD MÜLLER (Bayern München): 40 Tore in der Saison 1971/72. Zwei Spielzeiten war es dann soweit, der "Bomber" knackt die magische und wahrscheinlich für immer unerreichte 40! Die Bayern wurden natürlich Meister - aber nur knapp vor Schalke.

FCB, News: Uli Hoeneß stichelt gegen die Konkurrenz

Nach der achten deutschen Meisterschaft in Folge hat der ehemalige Bayern-Präsident Uli Hoeneß gegen die Konkurrenz gestichelt. "Die anderen müssen sich jetzt noch mehr anstrengen", sagte der 68-Jährige im Bayerischen Rundfunk. "Man kann vom FC Bayern nicht erwarten, dass sie nur halbtags arbeiten, damit die Bundesliga spannender wird."

Zudem sieht der Ehrenpräsident gute Chancen für den FCB, das Triple zu gewinnen. Hier geht es zur ausführlichen News.

