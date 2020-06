FC Bayern, News und Gerüchte: FCB wohl Favorit im Werben um Sergino Dest

Der FC Bayern München ist angeblich Favorit im Werben um Sergino Dest von Ajax Amsterdam. FCB-Coach Hansi Flick hat verraten, dass bei Alphonso Davies "noch viel mehr drin" sei und Thomas Müller hat ein Kinderbuch veröffentlicht, in dem er sieben Geheimnisse preisgibt. Hier erfahrt Ihr alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

FC Bayern, Gerücht: FCB angeblich Favorit auf Verpflichtung von Sergino Dest von Ajax Amsterdam

Der FC Bayern hat angeblich die besten Karten im Poker um Ajax-Talent Sergino Dest. Laut Sky seien zwar auch der FC Barcelona und Paris Saint-Germain an dem Rechtsverteidiger interessiert, seine Präferenz sei aber der FC Bayern.

Demnach wolle der 19-Jährige die Amsterdamer trotz seines bis 2022 datierten Vertrags in diesem Sommer verlassen. Er habe seinen Wechselwunsch bereits bei Ajax hinterlegt, das eine Ablösesumme zwischen 20 und 30 Millionen Euro erzielen will, so der Bericht weiter.

Bereits im Alter von elf Jahren schloss sich Dest der Jugend von Ajax an und ist seit vergangenem Jahr Teil der Elf von Trainer Erik den Hag. In der abgelaufenen Spielzeit stand der Rechtsverteidiger in 36 Partien auf dem Platz und war dabei an acht Treffern beteiligt.

DFB: Diese Elf stand vor 20 Jahren beim EM-Desaster gegen Portugal auf dem Platz © imago images / Pressefoto Baumann 1/18 Am 20. Juni 2000 unterlag die deutsche Nationalmannschaft bei der EM am letzten Vorrundenspieltag einer portugiesischen B-Elf mit 0:3 und schied bereits in der Gruppenphase sang- und klanglos mit nur einem Punkt aus. © imago images / Pressefoto Baumann 2/18 Im Rotterdamer De Kuip war das DFB-Team zum Siegen verdammt, nachdem nach Spielen gegen Rumänien und England erst ein Punkt zu Buche stand. Die Partie sollte sich allerdings zu einer der bittersten Stunden der DFB-Geschichte entwickeln. © imago images / Pressefoto Baumann 3/18 Sergio Conceicao erzielte alle drei Tore für die Iberer. Diese deutsche Elf, die Franz Beckenbauer im Anschluss als "Rumpelfußballer" bezeichnen sollte, stand bei der Schmach vor exakt 20 Jahren auf dem Rasen. © imago images / Laci Perenyi 4/18 Tor - OLIVER KAHN: Patzte gegen Portugal entscheidend, nach dem Turnier sagte er zur gezeigten Leistung: "Ich schäme mich." Zwei Jahre später führte er das Team als bester Spieler der WM ins Finale, dann ließ er einen Schuss Rivaldos abprallen … © imago images / Sven Simon 5/18 Abwehr - MARKO REHMER: Die Hertha-Legende kam bei der EM auf der rechten Seite zum Einsatz. Nach sechs Jahren in Berlin beendete er bei der Eintracht seine Karriere. Heute Geschäftsführer einer Spielerberaterfirma. © imago images / Laci Perenyi 6/18 JENS NOWOTNY: Verpasste als einziger deutscher Feldspieler keine Minute der EM. Begründete das miserable Abschneiden danach mit der gescheiterten Reaktivierung Matthäus‘ sowie der Rivalität zwischen Bayer und Bayern. © imago images / Laci Perenyi 7/18 LOTHAR MATTHÄUS: Gab bei der EM den Libero, der bereits vor 20 Jahren aus der Mode gekommen schien. Mit 39 Jahren war er der älteste Spieler im gesamten Turnier. Das 150. Länderspiel sollte sein letztes sein und ist bis heute Rekord. © imago images / Pressefoto Baumann 8/18 THOMAS LINKE: Gab beim dritten portugiesischen Treffer eine katastrophale Figur ab, bestritt insgesamt 41 Länderspiele und kickte bis 2005 beim FC Bayern. Im Anschluss lange im Management vom FC Ingolstadt. © imago images / Laci Perenyi 9/18 DIDI HAMANN: Spielte bereits 2000 für den FC Liverpool. Mit den Reds holte er 2005 die Champions League. Kickte anschließend noch für Manchester City und Milton Keynes Dons. Heute TV-Experte. © imago images / Pressefoto Baumann 10/18 MICHAEL BALLACK: Einen Monat zuvor hatte Ballack mit seinem Eigentor in Unterhaching Leverkusen zu Vizekusen gemacht, bei der EM stand er nur gegen Portugal in der Startelf und kam auf eine Einsatzzeit von 63 Minuten. © imago images / Horstmüller 11/18 SEBASTIAN DEISLER: Debütierte als 20-Jähriger kurz zuvor für das DFB-Team und stand nach seinem Wechsel zum FC Bayern vor einer großen Karriere, die aufgrund von Depressionen bereits 2007 ein Ende fand. © imago images / WEREK 12/18 MEHMET SCHOLL: Erzielte gegen Rumänien das einzige Turnier-Tor der deutschen Mannschaft. Der Kreativspieler nahm nie an einer WM teil und arbeitete nach seiner Karriere als Kommentator und Trainer. © imago images / Laci Perenyi 13/18 MARCO BODE: In der besten deutschen Phase traf er gegen Portugal nach einer halben Stunde den Pfosten, auch 2002 Leistungsträger. Insgesamt 14 Jahre als Spieler bei Werder, seit 2014 Vorsitzender des Aufsichtsrats. © imago images / Laci Perenyi 14/18 Angriff - CARSTEN JANCKER: Gewann vor der EM ein Voting zum attraktivsten Spieler des DFB-Teams, weniger erfolgreich lief es auf dem Platz. Nach seiner Zeit in München spielte er noch für Udine, den FCK, Shanghai und Mattersburg. © imago images / Laci Perenyi 15/18 Eingewechselt - PAULO RINK: Der Deutsch-Brasilianer kam zwischen 1998 und 2000 auf 13 Einsätze, einen Treffer erzielte der Stürmer nicht. Seine beste Zeit hatte er bei Bayer, dann wurde er zum Weltenbummler. © imago images / Laci Perenyi 16/18 THOMAS HÄẞLER: Debütierte bereits 1988 unter Franz Beckenbauer und bestritt gegen Portugal sein 101. und letztes Länderspiel. Seine Trainerkarriere führte ihn nach Nigeria und in den Iran, aktuell beim BFC Preußen in der Landesliga. © imago images / WEREK 17/18 ULF KIRSTEN: Ein Spiel weniger bestritt Kirsten (für DDR + BRD), auch bei ihm war es das letzte. Der Schwatte wurde fünfmal Torschützenkönig in der Bundesliga und arbeitet seit 2019 als Berater für Wacker Nordhausen. © imago images / Laci Perenyi 18/18 Trainer - ERICH RIBBECK: Übernahm nach der WM 1998 von Berti Vogts, nach der Blamage in den Niederlanden war seine Amtszeit bereits wieder vorbei. Intern rumorte es schon lange, die Spieler sollen seine Entmachtung geplant haben.

FC Bayern, News: Hansi Flick über Alphonso Davies: "Da ist noch viel mehr drin"

Bayern-Trainer Hansi Flick hat erneut Alphonso Davies gelobt. Er erklärte allerdings auch, dass der Kanadier noch viel besser werden könne. "Da ist noch so viel mehr drin. Im taktischen Bereich, bei der Ballannahme. Aufgrund seines Antritts war er an vielen Toren beteiligt, kann Fehler meist wieder ausbügeln. Ich bin überzeugt, wir kriegen das hin", erklärte Flick gegenüber dem Sportbuzzer.

Auch Torjäger Robert Lewandowski könne sich noch weiter verbessern. Der Pole solle öfter aus einer "40-prozentigen Torchance mit einem klugen Abspiel eine 100-prozentige" machen. "Das klappt nicht immer, jedoch immer öfter", so der Bayern-Coach.

Seit der Übernahme Flicks blüht auch Thomas Müller wieder auf. Der Trainer fand lobende Worte für Müller: "Er hat wahnsinnig viel Spaß, überträgt das auf die Mannschaft. Thomas ist immer fit, nie verletzt, spielt immer auf gleichem Niveau. Ab einem gewissen Alter lässt der Körper nach, aber da sehe ich bei ihm noch keine Grenzen."

Auch Jerome Boateng gehört wieder zum Stammpersonal des FC Bayern. "Wenn er die Wertschätzung bekommt, nicht nur von mir, auch von den Mitspielern, kann er auf das alte Niveau kommen. Die Freude kehrt zurück. Beim 1:0 in Bremen, seinem Chipball millimetergenau auf Lewandowskis Fuß - da war er hellwach, das war sehr gut", schwärmte Flick über den Weltmeister von 2014.

Zudem beschrieb Flick seinen Führungsstil: "Meine Wertschätzung genießen alle, die Qualität vorzuweisen haben. Ob Spieler, Trainerkollegen, der Staff rundherum. Physios, Ärzte, Medienabteilung, Köche. Ich als Trainer darf mir nicht anmaßen, dass ich alles besser weiß. Wenn ich mich mit Experten unterhalte, erweitere ich auch mein Wissen. Das ist die Basis für den Erfolg."

FCB, News: Thomas Müller veröffentlicht Biografie für Kinder

Thomas Müller bringt am Montag eine Biografie für Kinder heraus. In dem Buch "Mein Weg zum Fußballprofi" gibt er unter anderem sieben Geheimnisse preis, die die Bild-Zeitung vorab veröffentlichte:

Als Müller 2008 zum ersten Mal bei den Profis trainieren soll, ruft Trainer Jürgen Klinsmann im Hause Müller da und hinterlässt auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht. Müllers Mutter Klaudia hielt dies zuerst für einen Scherz. "Wir machen bei uns in der Familie gern mal einen Spaß, und wir haben kurz Thomas' Onkel in Verdacht", erklärt sie in dem Buch. Für seinen ersten Urlaub mit Freundin Lisa musste sich Müller 200 Euro von seiner Familie borgen. Seiner Freundin Lisa wurde beim Heiratsantrag schwindelig. Zuvor waren die beiden in der Kirche, der Weihrauch sei Schuld gewesen. Müller spielt nun im Mittelfeld, weil er bei einem U14-Turnier einen "schwarzen Tag" erwischte. "Auf jeden Fall bin ich froh, dass es so gekommen ist und ich vorn unterwegs bin", so Müller. In den Verhandlungen mit dem FC Augsburg beschrieb sich Müller als zu langsam. Hermann Gerland nannte ihn immer "Fräulein Müller", weil er seiner Ansicht nach zu leicht hinfalle. In Müllers Familie sind alle Fans des FC Bayern, nur "einer meiner Onkel hält es mit Borussia Dortmund".

FC Bayern heute gegen SC Freiburg: Die Partie im Liveticker

Der FC Bayern empfängt heute den SC Freiburg. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr. Sky zeigt das Spiel im TV, per SPOX-Liveticker könnt Ihr aber live dabei sein.

