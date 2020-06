FC Bayern, News und Gerüchte: Olympique Marseille angeblich mit Interesse an Michael Cuisance

Olympique Marseille zeigt offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Michael Cuisance vom FC Bayern München. Außerdem: Lucas Hernandez gibt sein erstes Interview auf Deutsch. Hier erfahrt Ihr alle News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern, Gerüchte: Olympique Marseille mit Interesse an Michael Cuisance

Der französische Traditionsverein Olympique Marseille zeigt offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Michael Cuisance vom FC Bayern München. Dies schreibt die L'Equipe. Demnach sei der ehemalige Gladbacher Wunschkandidat von OM-Trainer Andre Villas-Boas für das zentrale Mittelfeld.

Cuisance, der im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro Ablöse vom Niederrhein an die Isar gewechselt war, soll zunächst für eine Spielzeit ausgeliehen werden, heißt es weiter. In München steht Cuisance noch bis 2024 unter Vertrag.

In seiner ersten Saison beim Rekordmeister schaffte der 20-Jährige den Durchbruch nicht. 212 Einsatzminuten sammelte er in acht Partien für den FCB in der Bundesliga. Außerdem lief er einmal im DFB-Pokal und fünfmal für die Reserve in der 3. Liga auf.

FCB, News: Lucas Hernandez gibt erstes Interview auf Deutsch

Lucas Hernandez hat sein erstes Interview auf Deutsch gegeben. "Ich lerne nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur. Auch für die Integration hilft es natürlich", sagte Hernandez dem vereinseigenen TV-Sender.

"Deutsch ist eine sehr schwierige Sprache, aber ich lerne step by step", so der Franzose weiter. Der 80-Millionen-Mann kann sich zudem noch gut an seine ersten Worte auf Deutsch erinnern: "Servus, wie geht's?"

Bayern-Trainer Hansi Flick äußerte sich erst kürzlich zu den zahlreichen Wechsel-Gerüchten rund um den Rekord-Transfer des FC Bayern. "Ich kenne die Schlagzeilen nicht, ich kümmere mich darum auch nicht. Er steht bei uns unter Vertrag. Er hatte verletzungsbedingt keine einfache Zeit. Er hat dadurch auch einfach keinen Rhythmus und die aktuelle Viererkette macht es aktuell sehr gut", sagte der FCB-Coach auf einer Pressekonferenz.

Flick bat erneut um Geduld für seinen Schützling. "Lucas ist ein absoluter Profi, der 100 Prozent im Training gibt. Er konnte leider nicht alle taktischen Dinge mitmachen. Ich bin mit ihm soweit zufrieden", erklärte der 55-Jährige und sprach ihm das Vertrauen aus.

Bundesliga: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist "Spieler der Saison 2019/20"

Angreifer Robert Lewandowski vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München ist zum "Spieler der Saison 2019/2020" in der Bundesliga gewählt worden. Bei der Abstimmung, an der neben den Fans auch ausgewählte Experten teilgenommen haben, setzte sich der 31-Jährige gegen Jadon Sancho (Borussia Dortmund) und Kai Havertz (Bayer Leverkusen) durch.

Nominiert waren alle in dieser Saison ausgezeichneten "Spieler des Monats", zu denen neben Lewandowski, Sancho und Havertz außerdem Amine Harit (Schalke 04), Serge Gnabry (FC Bayern), Timo Werner (RB Leipzig) und Erling Haaland (Borussia Dortmund) gehörten.

Die Meisterfeier des FC Bayern heute im Liveticker

Der FC Bayern konnte die achte deutsche Meisterschaft in Folge bereits eintüten. Gegen den VfL Wolfsburg bestreitet der FCB sein letztes Bundesliga-Spiel, danach wird die Meisterschale überreicht.

Hier bei SPOX könnt Ihr das Spiel sowie die Feierlichkeiten im Liveticker verfolgen.

Ranking: So haben die Bundesligisten gewirtschaftet © imago images / Sven Simon 1/19 Die DFL hat die Geschäftszahlen der aktuellen Bundesligisten für das Jahr 2019 veröffentlicht. Welcher von den Klubs hat am besten gewirtschaftet? SPOX zeigt das Ranking (Die Zahlen beziehen sich auf das Ergebnis nach Steuern). © imago images / Hübner 2/19 Platz 18 - VfL Wolfsburg: 44,796 Millionen Euro Verlust im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019 (Mutterkonzern VW gleicht den Verlust aus). © imago images / Poolfoto 3/19 Platz 17 - FC Schalke 04: 24,872 Millionen Euro Verlust im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.12.2019. © imago images / Bernd König 4/19 Platz 16 - Hertha BSC: 26,020 Millionen Euro Verlust im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019. © imago images / kolbert-press 5/19 Platz 15 - SC Paderborn: 2,656 Millionen Euro Verlust im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019. © imago images / Bernd König 6/19 Platz 14 - Union Berlin: 336.000 Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019. © imago images / AFLOSPORT 7/19 Platz 13 - Bayer Leverkusen: 704.000 Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.12.2019 (den Überschuss erhält Mutterkonzern Bayer AG). © imago images / Herbert Bucco 8/19 Platz 12 - 1. FC Köln: 1,050 Millionen Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019. © imago images / Poolfoto 9/19 Platz 11 - Fortuna Düsseldorf: 2,133 Millionen Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019. © imago images / Nordphoto 10/19 Platz 10 - Werder Bremen: 3,513 Millionen Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019. © imago images / Laci Perenyi 11/19 Platz 9 - RB Leipzig: 5,395 Millionen Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019. © imago images / Poolfoto 12/19 Platz 8 - SC Freiburg: 6,986 Millionen Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019. © imago images / Poolfoto 13/19 Platz 7 - FC Augsburg: 9,960 Millionen Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019. © imago images / Poolfoto 14/19 Platz 6 - Borussia Mönchengladbach: 12,314 Millionen Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.12.2019. © imago images / Jan Huebner 15/19 Platz 5 - Mainz 05: 16,184 Millionen Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019. © imago images / DeFodi 16/19 Platz 4 - Borussia Dortmund: 17,391 Millionen Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019. © imago images / Action Pictures 17/19 Platz 3 - TSG Hoffenheim: 22,994 Millionen Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019 (18,165 Millionen Euro des Überschusses gingen an Dietmar Hopp als "atypisch stillen Gesellschafter"). © imago images / Revierfoto 18/19 Platz 2 - Eintracht Frankfurt: 36,866 Millionen Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.12.2019. © imago images / Sven Simon 19/19 Platz 1 - Bayern München: 53,129 Millionen Euro Gewinn im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019.

FC Bayern trauert um Landauer-Neffen Uri Siegel

Der Bayern München trauert um Ulrich "Uri" Siegel. Wie der Rekordmeister am Samstag mitteilte, verstarb der Neffe des langjährigen Vereinspräsidenten Kurt Landauer am Freitag im Alter von 97 Jahren.

"Mit Uri Siegel ging der letzte Nachkomme unseres Ehrenpräsidenten Kurt Landauer von uns. Er wird dem FC Bayern fehlen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Siegel galt als einer der letzten jüdischen Überlebenden des Holocausts, die München noch aus der Zeit vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten kannte. Rummenigge erklärte: "Über viele Jahre stand er dem Präsidium und dem Vorstand des FC Bayern vertrauensvoll und verlässlich beratend zur Seite, wofür wir ihm zu großem Dank verpflichtet sind."

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag