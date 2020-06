VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München heute im Liveticker

Für den VfL Wolfsburg geht es noch ums internationale Geschäft, der FC Bayern München hingegen will weiterhin im Rhythmus bleiben. Hier könnt Ihr das letzte Bundesliga-Spiel des FCB am 34. Spieltag im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München: Vor Beginn

Vor Beginn: Punktet der VfL heute allerdings gleich oder mehr als die TSG, steht die direkte Quali für die Gruppenphase der EL bereits fest. Theoretisch wäre auch ein Vorbeiziehen der TSG mithilfe des Torverhältnisses möglich, bei zehn Toren Rückstand darf dieses Szenario allerdings vernachlässigt werden.

Vor Beginn: Die Bayern sind als Meister durch, für den VfL geht es heute allerdings noch um wichtige Punkte. Holen die Wölfe nämlich weniger Punkte als Hoffenheim in Dortmund, geht es in der kommenden Saison in die Europa-League-Quali.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Begegnung des 34. Spieltags zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München.

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfL Wolfsburg : Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon - X. Schlager, Arnold - R. Steffen, Brekalo - Ginczek, Weghorst

: Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon - X. Schlager, Arnold - R. Steffen, Brekalo - Ginczek, Weghorst FC Bayern: Neuer - Odriozola, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

© imago images / Maik Hölter

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag