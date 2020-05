Ex-Bayern-Star Owen Hargreaves schwärmt von Kai Havertz: "Eine Mischung aus Michael Ballack und Mesut Özil"

Owen Hargreaves, früherer englischer Nationalspieler und einst im Mittelfeld des FC Bayern München und von Manchester United aktiv, sieht in Bayer Leverkusens Spielmacher Kai Havertz "das nächste große Ding".

"Alle schauen auf Haaland und Sancho, aber aus deutscher Sicht ist Kai Havertz der Auserwählte", sagte BT-Sport-Experte Hargreaves exklusiv gegenüber Goal und SPOX mit Blick auf die Top-Talente der Bundesliga. "Er ist etwas ganz Besonderes und wie eine Mischung aus Michael Ballack und Mesut Özil. Das sagt schon viel aus über seine Torgefahr und seine Eleganz."

Havertz, der in der laufenden Saison bei zwölf Toren und acht Assists in 35 Pflichtspieleinsätzen steht, sei "ein Superspieler", betonte Hargreaves. "Und ich bin sicher, dass ihn sich viele Fans der Top-6 in England anschauen und sagen, dass ein Spieler wie er ihren Teams gut zu Gesicht stehen würde. Er könnte bei Liverpool, bei ManUnited oder bei ManCity spielen."

FC Bayern: Die Neuzugänge des FCB unter Louis Van Gaal © imago images 1/15 Im Jahr 2009 begann eine neue Ära beim FC Bayern. Mit Trainer Louis Van Gaal kam ein Weltstar nach München. Während seiner doch recht kurzen Ära kamen viele neue Gesichter an die Säbener Straße. Wir blicken zurück. © imago images 2/15 EDSON BRAAFHEID: Van Gaal brachte den Linksverteidiger aus den Niederlanden mit, wo er für Twente spielte. Der Abwehrspieler sah jedoch nie Land und war nur Reservist. Im Winter 2010 verabschiedete er sich zu Celtic. Heute spielt er in der 2. US-Liga. © imago images 3/15 DANIJEL PRANJIC: Auch Pranjic kam aus den Niederlanden von Heerenveen und sollte universell auf der linken Seite spielen. Ein wirklicher Faktor wurde der Kroate nie, blieb aber bis 2012 und ging dann zu Benfica. Heute auf Zypern aktiv. © imago images 4/15 ALEXANDER BAUMJOHANN: Das Offensivtalent kam ablösefrei von Gladbach und hatte einen schweren Stand. Ging bereits im Frühjahr 2010 wieder - für eine Million zu Schalke. Seit 2019 spielt er für Sydney FC. © imago images 5/15 ANATOLIY TYMOSHCHUK: Der Ukrainer kam von Zenit St. Petersburg, stand als Zugang aber schon vor van Gaal fest. Er war ein zuverlässiger Backup und half beim Gewinn der CL 2013. Ging anschließend zurück zu Zenit, wo er heute Co-Trainer ist. © imago images 6/15 LUIZ GUSTAVO: Stieß erst im Januar 2011 zu den Bayern und wurde dann als Linksverteidiger und Innenverteidiger ausprobiert. Wirklich durchgesetzt - im Mittelfeld - hat er sich aber erst unter Heynckes. Ging 2013 nach Wolfsburg und spielt nun für Fener. © imago images 7/15 IVICA OLIC: Kam vom HSV und wurde schnell zu einem von van Gaals Lieblingen und meist einzige Spitze im Dreiersturm. Sein letzter Auftritt war das Finale dahoam, wo er einen Elfer verschoss. Ging dann nach Wolfsburg und machte 2017 bei 60 Schluss. © imago images 8/15 MARIO GOMEZ: Der deutsche Topstürmer hatte anfangs einen schweren Stand unter van Gaal. Er war "nicht sein Transfer", stand schon früher fest. Letztlich setzte er sich aber durch und blieb bis zum CL-Triumph meist Stammspieler. Heute wieder beim VfB. © imago images 9/15 ARJEN ROBBEN: Der mit Abstand beste Zugang, den van Gaal mit einfädelte - Robben wurde zur Bayern-Legende und ein Schlüsselspieler auf dem Weg zu 3 CL-Finals und dem Triumph in Wembley 2013. Beendete die Karriere 2019 in München. © imago images 10/15 HOLGER BADSTUBER: Van Gaal war allerdings auch ein Segen für den eigenen Nachwuchs! Er setzte sich gegen die Unkenrufe durch und stellte das unbeschriebene Blatt links in die Viererkette. Verletzungen warfen ihn zurück und er ging ultimativ 2017 zum VfB. © imago images 11/15 DIEGO CONTENTO: Stieg im Januar 2010 in die erste Mannschaft auf und gab öfter den Linksverteidiger. Spielte im Finale dahoam später von Beginn an und verschuldete die Ecke vorm 1:1-Ausgleich. Heute in Düsseldorf unter Vertrag. © imago images 12/15 MEHMET EKICI: Stieß im Februar 2010 zu den Profis, wurde dann im Juli nach Nürnberg ausgeliehen. Wechselte 2011 zu Werder und spielt nun für Fenerbahce. © imago images 13/15 DAVID ALABA: Wurde 2010 zu den Profis geholt und überzeugte, ehe er ein katastrophales Spiel in Frankfurt ablieferte. Wurde dann im Januar 2011 nach Hoffenheim ausgeliehen und kam im Juli gereift zurück. Seitdem Leistungsträger. © imago images 14/15 THOMAS MÜLLER: "Thomas Müller spielt immer" war die Marschroute von van Gaal, folglich war der Youngster eigentlich von Saisonbeginn 2009 an gesetzt. Auch heute ist der Weltmeister noch Stammspieler in München. © imago images 15/15 LOUIS VAN GAAL: Der Tulpengeneral war von 2009 bis April 2011 Trainer der Münchner, gewann das Double und erreichte das CL-Finale. Anschließend trainierte er noch die Elftal und von 2014 bis 2016 Manchester United. Seither im Ruhestand.

Owen Hargreaves: Kai Havertz sollte noch nicht zu absolutem Topklub gehen

Aus Verbundenheit zu seinem Ex-Klub aus München würde Hargreaves es zwar "lieben, wenn Havertz zu Bayern geht. Aber ich glaube, jeder hätte ihn gerne in seiner Mannschaft." Neben dem FCB wird der 20-jährige deutsche Nationalspieler vor allem mit Liverpool und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Trotz Vertrages bis 2022 gilt ein Abschied in diesem Sommer oder spätestens 2021 als wahrscheinlich.

Hargreaves rät Havertz jedoch, bei einem möglichen Wechsel genauestens abzuwägen: "Er muss die richtige Entscheidung treffen und ich denke: Je mehr er spielt, desto besser. Es ist schwer, zu Manchester City zu gehen und sofort zu spielen, darum wurde dort zum Beispiel Jadon Sancho verkauft. Es ist schwer, zu einem großartigen Team wie Liverpool zu gehen und gleich Stammspieler zu sein. Er ist sehr besonders und muss einfach spielen. Er kann mit 21 wechseln, aber auch noch mit 24 oder 26", so der 39-jährige Engländer, der von 2000 bis 2007 218 Pflichtspiele für Bayern bestritt und seine Karriere nach Stationen bei United und City im Sommer 2012 beendete.

Hargreaves führte aus: "Ich denke, er ist in seiner Entwicklung weiter als 99 Prozent der anderen Spieler in seinem Alter, aber ich denke er sollte jetzt noch nicht zu einem absoluten Topklub gehen, weil das seine Weiterentwicklung ausbremsen könnte. Er ist bei einem guten Verein und die Spielweise von Trainer Peter Bosz passt zu ihm. Wenn er wechselt, muss es wirklich der absolut richtige Wechsel sein."