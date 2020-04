FC Bayern - Martin Demichelis: "Ich liebe Ottmar Hitzfeld"

Martin Demichelis, Jugendtrainer beim FC Bayern, hat trotz eines früheren Konflikts immer noch ein gutes Verhältnis zu seinem ehemaligen Trainer Ottmar Hitzfeld. Zudem hält er große Stücke auf Miroslav Klose und hat eine ähnliche Spielphilosophie wie ein weiterer Ex-Trainer des Rekordmeisters.

Martin Demichelis erinnerte sich im Gespräch mit Sport1 an seine Zeit als Spieler beim FC Bayern und speziell an seine schwierige Phase unter Ottmar Hitzfeld, mit dem es zum Konflikt im Jahr 2008 kam: "Vor der Saison 2007/08 hatte ich das Gefühl, dass ich eine neue Herausforderung suchen möchte, aber Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, dass ich bleiben soll, was sich für mich auch ausgezahlt hat, denn fortan habe ich mit Lucio in der Innenverteidigung gespielt. Dann sollte ich im Frühjahr 2008 wieder auf die Sechs rücken, woraufhin es dann zu den Unstimmigkeiten mit Hitzfeld kam." Anschließend wurde er kurzzeitig sogar suspendiert.

Bleibende Schäden hinterließ diese Episode allerdings keine in der Beziehung zwischen Hitzfeld und Demichelis, wie der Argentinier ergänzte: "Als ich Ottmar Hitzfeld das letzte Mal getroffen habe, gab es aber eine herzliche Umarmung. Ich war mit 24, 25 halt emotionaler als heute (lacht). Ottmar Hitzfeld hat auf jeden Fall eine super Persönlichkeit. Ich liebe ihn."

FC Bayern München: Die Flop-11 der FCB-Neuzugänge seit 2000 © imago images 1/12 Der FC Bayern ist Deutschlands erfolgreichster Fußballklub. Aber: Auch bei den Münchnern schlugen nicht alle Neuzugänge ein. Hier ist die Transferflop-11 des FCB in diesem Jahrtausend. © imago images 2/12 TOR: Pepe Reina (von 2014-2015 beim FCB). Kam für 3 Millionen überraschend zu Bayern und wurde Neuer-Backup. Fügte sich zunächst in die Reservistenrolle, scharrte aber zunehmend mit den Hufen. Nach 3 Pflichtspielen ging's zurück zu Neapel. © imago images 3/12 ABWEHR: Serdar Tasci (von Februar bis Juni 2016 beim FCB). Ein Noteinkauf aufgrund enormer Verletzungsprobleme in der Innenverteidigung. War dann sogar weniger als das, da er kaum spielte. Seine Bilanz nach sechs Monaten: 220 Pflichtspielminuten. © imago images 4/12 Breno (von 2008-2012 beim FCB). Kam für zwölf Millionen Euro als gefeiertes Wunderkind, konnte seinem Ruf aber nie gerecht werden. Er brannte sein Münchner Haus nieder und kam ins Gefängnis. Ist mittlerweile in seiner Heimat. © imago images 5/12 Edson Braafheid (von 2009-2011 beim FCB). Mitbringsel von Van Gaal, der Wechsel entpuppte sich aber als einziges Missverständnis. Nach einer erfolglosen Leihe zu Celtic zog es ihn weiter zu Hoffenheim. Auch im Kraichgau überzeugte er nicht. © imago images 6/12 Tobias Rau (von 2003-2005 beim FCB). Feierte 2003 sein Debüt im DFB-Team und zog danach zu Bayern, wo er seine ansteigende Form nicht bestätigen konnte. Beendete mit 27 seine Karriere und schrieb sich an der Uni Bielefeld ein. Arbeitet heute als Lehrer. © imago images 7/12 MITTELFELD: Jose Ernesto Sosa (von 2007-2010 beim FCB). Kostete 9 Millionen - schlecht investiertes Geld, wie sich herausstellen sollte. Sosa kam in München nicht zurecht und flog ab 2010 als Wandervogel durch ganz Europa. Seit 2017 in Trabzon sesshaft. © imago images 8/12 Ali Karimi (von 2005-2007 beim FCB). Magath überraschte die Verantwortlichen 2005 mit Wunschspieler Karimi, der in Abu-Dhabi kickte. Erzielte ein schönes Tor gegen Dortmund, wurde aber - auch aufgrund einer Verletzung - nie zur gewünschten Verstärkung. © imago images 9/12 Sinan Kurt (von 2014-2016 beim FCB). Galt als großes Zukunftsversprechen und kostete als 18-Jähriger 3 Millionen. Ließ aber die nötige Disziplin vermissen und flog lieber mit dem Helikopter nach St. Tropez. Mittlerweile 23 Jahre alt und vereinlos. © imago images 10/12 Julio dos Santos (von 2006-2008 beim FCB). Sollte der nächste Superstar Paraguays werden, schaffte aber trotz starker Technik nie den Durchbruch. Nach einem Ausleih-Marathon und 5 Bundesliga-Einsätzen war seine Zeit schon 2008 wieder vorbei. © imago images 11/12 ANGRIFF: Landon Donovan (von Januar bis März 2009 beim FCB). Hatte zuvor in Leverkusen nichts gerissen. Kam aber aus Kalifornien und hatte allein deshalb bei Kalifornien-Freund Klinsmann einen Stein im Brett. Bei den anderen Bayern-Bossen aber nicht. © imago images 12/12 Jan Schlaudraff (von 2007-2008 beim FCB). Traf im DFB-Pokal für Aachen gegen die Bayern. Das reichte aus, um das Interesse der Münchner zu wecken. Wechselte 2007 an die Isar und zog nur ein Jahr später nach 8 Bundesliga-Einsätzen weiter nach Hannover.

Nun ist Demichelis, seines Zeichens Vize-Weltmeister von 2014 - gegen Deutschland - Teil des U19-Trainerstabs des FC Bayern und bildet dort ein Cheftrainer-Duo mit Danny Schwarz. Seine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi der SpVgg Unterhaching beschreibt er so: "Danny liebt die Spiel-Philosophie von Pep Guardiola genauso wie ich. Im Verbund mit den Co-Trainern Stefan Buck und Christian Saba arbeiten wir wirklich sehr gut und sehr harmonisch zusammen und profitieren davon, dass wir die gleiche Spielidee haben."

Insgesamt wolle Demichelis eines Tages im Profibereich trainieren, sieht seine Entwicklung dahin aber noch nicht abgeschlossen und betont, ein Teamplayer zu sein und seine Zielsetzung bei der U19 sei es, "zu lernen und meine Erfahrungen zu machen. Ich habe noch Zeit, um mich zu entwickeln, aber es ist mein Ziel, eines Tages Profitrainer zu sein. Jetzt will ich schnell lernen, um dann irgendwann bereit zu sein."

Demichelis: "Klose wird eines Tages Profitrainer"

Dass es überhaupt zur Rückkehr zum FC Bayern kam, für den Demichelis von 2003 bis 2011 aktiv war, lag derweil vor allem an Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Vor dieser Entscheidung war ich als Bayern-Legende unterwegs. Ein Job, mit dem ich total zufrieden war. Bei diesen Terminen habe ich auch oft Uli Hoeneß, Rummenigge und Brazzo getroffen und wir haben natürlich über Fußball gesprochen. Vielleicht waren sie nach all den Gesprächen überzeugt, dass ich für den Trainerjob geeignet bin. Ich war dann mit Sponsor Allianz in China und danach rief mich Brazzo an und hat mich gefragt, ob ich für diesen Job bereit bin. Ich habe sofort "Ja" gesagt. Ich musste darüber auch nicht mehr nachdenken, denn ich liebe dieses Mia san mia. Ich liebe es, ein Teil der Bayern-Familie zu sein."

Lobende Worte hatte Demichelis zudem auch für Miroslav Klose übrig, der derzeit als kommender Co-Trainer von Hansi Flick bei den Profis des Rekordmeisters im Gespräch ist. Dieser trainiert aktuell die U17 des FC Bayern und steht somit in engem Austausch mit Demichelis: "Wir haben manchmal verschiedene Ideen, aber das muss auch so sein. Er war Stürmer, ich Verteidiger." Der Argentinier ist sich sicher: "Miro ist ein guter und intelligenter Mann, der eines Tages auch Profitrainer sein wird."

Martin Demichelis: Karriere-Statistik beim FC Bayern