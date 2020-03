FC Bayern München - News und Gerüchte: FCB scoutet wohl Aston-Villa-Talent

Der FC Bayern München zeigt offenbar Interesse an Aston Villas Talent Jaden Philogene-Bidace. Niklas Süle absolviert die ersten Trainingseinheiten auf dem Rasen. Außerdem steht Ivan Persic kurz vor seiner Rückkehr.

Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern scoutet wohl Aston-Villa-Talent

Wie das Portal Football Insider berichtet, hat der FC Bayern offenbar ein Auge auf Aston Villas Talent Jaden Philogene-Bidace geworfen. Demnach haben die Münchner bereits Scouts auf den 17-Jährigen angesetzt, um ihn beobachten zu lassen. Der vielseitige Offensivmann ist auf dem linken Flügel zuhause, kann aber auch auf die rechte Seite sowie ins Zentrum ausweichen.

Philogene-Bidace, der bereits regelmäßig mit der ersten Mannschaft Villas mittrainiert, erzielte in dieser Spielzeit schon sechs Treffer in zehn U18-Einsätzen und hat auch in Villas U23 erste Pflichtspielminuten absolviert. Beim Premier-League-Klub läuft sein Vertrag noch bis zum Ende der Saison. Neben den Bayern gelten auch Manchester City und Ajax Amsterdam als Interessenten.

Nach Rummenigges Campus-Versprechen: Diese Talente verpassten den Durchbruch beim FC Bayern © imago images 1/22 "Ich sage heute voraus: In den nächsten zwei Jahren werden Spieler nach oben kommen aus dem Campus." Rummenigge glaubt fest daran, dass Alaba bald nicht mehr das letzte Talent beim FC Bayern sein wird, das den Durchbruch schaffte. © getty 2/22 Flick lässt immer wieder Nachwuchsspieler bei den Profis mittrainieren oder auch spielen: Batista-Meier (18), Zirkzee (18, im Bild), Singh (20) oder Dajaku (18). Der FC Bayern ist jedoch für seine geringe Durchlässigkeit von Talenten bekannt. © getty 3/22 Wir blicken auf die jungen Stars, denen der Durchbruch beim Rekordmeister verwehrt blieb. © getty 4/22 Renato Sanches - 7/2017 bis 8/2017 und 6/2018 bis 8/2019 - aktueller Verein: OSC Lille. © getty 5/22 Gianluca Gaudino - 07/2011 bis 01/2016 (ab 2014 Teil der Profimannschaft) - aktueller Verein: Young Boys Bern. © getty 6/22 Alexander Baumjohann - 07/2009 bis 01/2010 - aktueller Verein: Sydney FC. © getty 7/22 Breno - 01/2008 bis 01/2010 und 07/2010 bis 7/2012 - aktueller Verein: Vasco da Gama. © getty 8/22 Jan Kirchhoff - 7/2013 bis 12/2013 und 6/2015 bis 1/2016 - aktueller Verein: KFC Uerdingen. © getty 9/22 Jan Schlaudraff - 7/2007 bis 6/2008 - Karriereende. © getty 10/22 Jose Ernesto Sosa - 7/2007 bis 10/2009 und 6/2010 bis 8/2010 - aktueller Verein: Trabzonspor. © getty 11/22 Julian Green - 1/2014 bis 9/2014 und 6/2015 bis 12/2015 - aktueller Verein: Greuther Fürth. © getty 12/22 Julio dos Santos - 1/2006 bis 1/2007 - aktueller Verein: Club Cerro Porteno. © getty 13/22 Marcell Jansen - 7/2007 bis 8/2008 - Karriereende. © getty 14/22 Mehmet Ekici - 2/2010 bis 7/2010 - aktueller Verein: Fenerbahce. © getty 15/22 Mitchell Weiser - 7/2012 bis 1/2013 und 7/2013 bis 7/2015 - aktueller Verein: Bayer Leverkusen. © getty 16/22 Nils Petersen - 7/2011 bis 7/2012 - aktueller Verein: SC Freiburg. © getty 17/22 Pierre-Emile Höjbjerg - 7/2013 bis 1/2015 - aktueller Verein: FC Southampton. © getty 18/22 Sinan Kurt - 8/2014 bis 1/2016 - aktuell vereinslos. © getty 19/22 Takashi Usami - 7/2011 bis 6/2012 - aktueller Verein: Gamba Osaka. © getty 20/22 Rouven Sattelmaier - 7/2010 bis 7/2012 - Karriereende. © getty 21/22 Thomas Kraft - 7/2008 bis 7/2011 - aktueller Verein: Hertha BSC. © getty 22/22 Michael Rensing - 7/2003 bis 7/2010 - aktueller Verein: Fortuna Düsseldorf.

Jaden Philogene-Bidace: Leistungsdaten Saison 19/20

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen U18 Premier League 10 6 1 Premier League 2 2 - - EFL Trophy 1 - - FA Youth Cup 1 - - GESAMT 14 6 1

Bayern: Süle wieder am Ball - Perisic vor Rückkehr

Knapp fünf Monate nach seinem Kreuzbandriss hat Niklas Süle am Donnerstag erstmals wieder mit dem Ball trainiert. "Es fühlt sich nach über vier Monaten natürlich super an, den Ball wieder zu berühren. Das ist eine richtig schöne Sache. Ich habe viele kontrollierte Bewegungen mit dem Ball gemacht, nächste Woche kommen dann langsam die Richtungswechsel mit dem Ball dazu", wird der Innenverteidiger auf der Bayern-Homepage zitiert.

Neben Süle macht auch Ivan Perisic Fortschritte. Der Kroate trainiert rund vier Wochen nach seinem Knöchelbruch derzeit noch reduziert, soll jedoch in der kommenden Woche wieder voll in den Teambetrieb integriert werden.

Bayern-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg

Ab 13.30 Uhr wird sich Bayern-Coach Hansi Flick vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am kommenden Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) den Fragen der Journalisten stellen. Wir bei SPOX begleiten die Pressekonferenz ausführlich für Euch im LIVETICKER.

FCB startet Aktion gegen Ausgrenzung, Beleidigung und Intoleranz

Der FC Bayern hat am Donnerstag seine groß angekündigte Aktion "Rot gegen Rassismus" gestartet. Die Kampagne soll ein Zeichen gegen Ausgrenzung, Beleidigung und Intoleranz setzen.

"In den vergangenen Wochen ist es in den Stadien der Bundesliga zu Vorfällen gekommen, die uns allen nicht gefallen können. Insbesondere die sich häufenden Fälle von Rassismus bereiten uns große Sorge", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: "Deshalb zeigen wir dem Rassismus die Rote Karte."

Präsident Herbert Hainer ergänzte, die Bayern wollen "Haltung gegen Hass, Hetze und jede Art von Gewalt zeigen. Rassismus ist mit die schlimmste Form der Diskriminierung und hat in unserer Welt keinen Platz. Fußball muss Freude machen. Dafür steht der FC Bayern - genauso wie für die Werte Toleranz, Respekt und Vielfalt."

Bayern München: Die kommenden Spiele