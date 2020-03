FC Bayern München: Die Pressekonferenz mit Hansi Flick vor dem Spiel gegen den FC Augsburg im Liveticker

Vor dem Bundesligaspiel am kommenden Sonntag gegen den FC Augsburg (ab 15.30 Uhr im Liveticker) stellt sich Bayern-Coach Hansi Flick den Fragen der Medienvertretern. Hier bei SPOX könnt Ihr die Pressekonferenz im Liveticker mitverfolgen.

FC Bayern München - Die PK mit Hansi Flick im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Im Fernduell um Platz eins wollen die Münchner am Sonntag gegen den FCA den vierten Bundesligasieg in Serie einfahren, um den Abstand auf die Konkurrenz zu wahren. Was Flick von der Partie erwartet und welche Eindrücke er vom kommenden Gegner gesammelt hat, erfahrt Ihr hier im Ticker.

Vor Beginn: Ab voraussichtlich 13.30 Uhr wird Hansi Flick alle Fragen vor dem Nachbarschaftsduell beantworten.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg.

FC Bayern: Die Pressekeonferenz im TV und Livestream

Sky Sport News HD überträgt die Pressekonferenz heute ab 13.30 Uhr live im TV. Auch einen kostenlosen Livestream stellt der Sender bereit.

Neben Sky Sport zeigt auch der FC Bayern die Medienrunde. Auf fcbayern.com seht Ihr alle Pressekonferenzen live.

FCB: Die kommenden Gegner

Nach dem Spiel gegen Augsburg geht es für die Bayern am nächsten Wochenende gegen den 1. FC Union Berlin. Danach wartet der FC Chelsea in der Champions League.

Datum Wettbewerb Gegner Heim/Auswärts 08.03.2020 Bundesliga FC Augsburg H 14.03.2020 Bundesliga Union Berlin A 18.03.2020 Champions League FC Chelsea H 22.03.2020 Bundesliga Eintracht Frankfurt H 04.04.2020 Bundesliga Borussia Dortmund A

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag

Die Bayern stehen mit drei Punkten Vorsprung vor Verfolger Leipzig an der Tabellenspitze. Augsburg ist mit 27 Zählern Tabellen-13.