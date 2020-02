FC Bayern, News und Gerüchte: FCB offenbar an Arsenal-Youngster Bukayo Saka interessiert

Der FC Bayern hat einem Medienbericht zufolge ein Auge auf Arsenal-Youngster Bukayo Saka geworfen. Kölns Trainer Markus Gisdol will im Duell mit den Bayern mutig agieren. Alle News und Gerüchte zum FCB findet Ihr hier.

FC Bayern München offenbar an Arsenal-Youngster Saka interessiert

Der FC Bayern hat offenbar ein Auge auf Bukayo Saka vom FC Arsenal geworfen. Das geht aus einem Bericht der Daily Mail hervor.

Neben dem FCB sollen aber auch mehrere englische Klubs um den 18-Jährigen buhlen. Unter anderem werden der FC Liverpool und Manchester United namentlich genannt.

Dem Bericht zufolge will aber Arsenal den Youngster, dessen Vertrag in 18 Monaten ausläuft, langfristig an den Klub binden.

Saka, der sowohl auf den Außenbahnen als auch als Außenverteidiger agieren kann, kommt in dieser Saison auf 24 Pflichtspieleinsätze für die Gunners. Dabei erzielte er drei Tore und legte sechs Treffer auf.

© getty

Bukayo Saka: Leistungsdaten in der Saison 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Premier League 15 - 1 922 Europa League 4 2 3 335 FA Cup 2 1 1 90 EFL Cup 2 - 1 135

FC Bayern: Köln-Trainer Gisdol will mutig gegen den FCB agieren

Der 1. FC Köln will sich im Bundesligaduell gegen den FC Bayern (So., 15.30 Uhr im LIVETICKER) nicht verstecken. Das kündigte Trainer Markus Gisdol auf der Pressekonferenz an.

"Wir wissen, wie schwer es gegen den aktuellen Tabellenführer wird, der sich wieder gefangen hat. Aber wir wollen mutig auftreten", sagte der Coach.

"Ich hatte mit Hoffenheim und dem HSV enge Spiele gegen die Bayern. Wir waren knapp davor, etwas zu holen. Das zeigt mir persönlich, dass es immer möglich ist, auch gegen einen solchen Gegner zu punkten", führte Gisdol aus.

BVB - 1. FC Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen © getty 1/25 Mit 3:1 gewann der BVB das Hinspiel beim 1. FC Köln - wie nun am 19. Spieltag ein Freitagsspiel. Um 20.30 Uhr geht's live auf DAZN los. Wir präsentieren Euch vorab die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams. © getty 2/25 TOR - Roman Bürki © getty 3/25 ABWEHR - Achraf Hakimi © getty 4/25 Manuel Akanji © getty 5/25 Mats Hummels © getty 6/25 Raphael Guerreiro © getty 7/25 MITTELFELD - Axel Witsel © getty 8/25 Julian Brandt © getty 9/25 Jadon Sancho © getty 10/25 Marco Reus © getty 11/25 Thorgan Hazard © getty 12/25 ANGRIFF - Erling Haaland © spox 13/25 Es ist gut möglich, dass BVB-Trainer Favre wieder auf sein bevorzugtes 4-2-3-1 umstellt, da Zagadou weiter verletzt ist und die Besetzung der Dreierkette in Augsburg defensive Schwächen offenbarte. © imago images 14/25 TOR - Timo Horn © imago images 15/25 ABWEHR - Kingsley Ehizibue © getty 16/25 Sebastiaan Bornauw © getty 17/25 Rafael Czichos © getty 18/25 Noah Katterbach © getty 19/25 MITTELFELD - Ellyes Skhiri © getty 20/25 Jonas Hector © getty 21/25 Jan Thielmann © getty 22/25 Mark Uth © getty 23/25 Ismail Jakobs © getty 24/25 ANGRIFF - Jhon Cordoba © spox 25/25 Der FC hat zuletzt vier Spiele am Stück gewonnen. Es dürfte daher keinen Grund für Trainer Gisdol geben, etwas an seiner zuletzt so erfolgreichen Elf zu ändern.

FCB vs. 1. FC Köln: Gisdol ohne Sieg gegen den FC Bayern

Entgegen seiner Aussagen vor dem Spiel spricht die Statistik gegen Kölns Trainer Markus Gisdol. Der 50-Jährige hat noch keine Partie in der Bundesliga gegen den FC Bayern gewonnen.

In sieben Spielen gelang Gisdol lediglich ein Unentschieden. Dennoch geht Köln mit reichlich Rückendwind in das Heimspiel am Sonntag.

Der Effzeh ist unter dem Nachfolger von Achim Beierlorzer im heimischen Rhein-Energie-Stadion noch unbesiegt. 13 von 15 möglichen Punkten holten die Domstädter zuhause seit dem Amtsantritt von Gisdol.

FC Bayern: Spielplan und Gegner in den kommenden Wochen