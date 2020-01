Mahner mit Einkaufszettel und Menschenfänger: Wie Hansi Flick beim FC Bayern München wirbelt

Die Stimmung beim FC Bayern München im Trainingslager in Doha ist ausgelassen. Trainer Hansi Flick hat es mit seiner Art in kurzer Zeit geschafft, das Team hinter sich zu bringen.

Hansi Flick gab sich gar nicht erst die Mühe, herumzudrucksen, kryptische Ansagen zu machen. Er nannte die Probleme deutlich beim Namen, als er am Mittwochmittag nach getaner Trainingseinheit gen Teamhotel aufbrach. "Echt mau" sei sie, die Personalsituation, vor allem auf den Außen, sagte der Bayern-Trainer mit Blick auf die Tatsache, dass Serge Gnabry aufgrund seiner Achillessehnenprobleme in Doha nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen und dessen in München gebliebenes Pendant Kingsley Coman für die ersten beiden Rückrundenspiele definitiv ausfallen wird.

Bereits drei Tage zuvor hatte Flick im Gespräch mit den anwesenden Reportern erklärt, was er vom Klub erwarte: einen neuen Rechtsverteidiger. "Das würde uns mehr Optionen bieten", begründete der 54-Jährige, der am Mittwoch im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung sogar noch deutlicher wurde: "Wir brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung."

FC Bayern München: Mögliche Ab- und Zugänge im Winter © imago images 1/26 Die Personaldecke beim FC Bayern München ist nach dem Auftakt im Trainingslager noch dünner geworden. Trainer Hansi Flick fordert daher "auf jeden Fall noch Verstärkung". Doch wer könnte im Winter zum Rekordmeister stoßen? Ein Gerüchte-Überblick. © imago images 2/26 In der Defensive fehlen unter anderem derzeit Niklas Süle (Kreuzbandriss), Javi Martinez (Muskelbündelriss) und Lucas Hernandez (Sprunggelenks-OP). Dazu kommen zwei weitere personelle Fragezeichen in der Offensive. © getty 3/26 Kingsley Coman ist nach seinem Kapseleinriss im Knie nach wie vor nicht fit, in Doha gesellte sich zudem Serge Gnabry mit hartnäckigen Achillessehnenproblemen dem Lazarett hinzu. Womöglich muss er verfrüht abreisen. © getty 4/26 "Wir haben nur zehn etablierte Feldspieler für den Auftakt in Berlin zur Verfügung", sagt Flick. In puncto Verstärkungen denke er da "an mindestens zwei Spieler - auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn". © getty 5/26 BENJAMIN HENRICHS: Der dreimalige Nationalspieler stand auf der Wunschliste von Salihamidzic, wie sein Berater kürzlich gegenüber "t-online" preisgab. Allerdings soll sich Henrichs gegen einen Wechsel an die Isar entschieden haben. © getty 6/26 Henrichs' Wahl, das berichtet die "Bild", sei auf RB Leipzig gefallen. Ausschlag gegeben habe eine Gespräch mit RB-Trainer Julian Nagelsmann sowie der langfristige Vertrag, den die Sachsen ihm angeblich bieten. © getty 7/26 Die Bayern hingegen sollen nur ein Leihgeschäft mit der Option auf eine feste Verpflichtung ins Auge gefasst haben. Henrichs ist aber nicht die einzige Option für die Rechtsverteidiger-Position. © getty 8/26 JOAO CANCELO: Der Portugiese wäre eine prominente Verstärkung auf der rechten Abwehrseite. Der FCB soll nach tz-Informationen Manchester City wegen einer Leihe im Januar kontaktiert haben. © getty 9/26 Cancelo kommt unter Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola kaum zum Zug und will vor der EM genügend Spielpraxis. Auch andere Vereine, darunter sein ehemaliger Klub FC Valencia, sind an dem 25-Jährigen dran. © getty 10/26 Zwar signalisierte Guardiola bereits, dass Cancelo grundsätzlich wechseln dürfe, allerdings ist ein Wechsel zum FCB aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen bei dem Deal wohl unwahrscheinlich. City würde Cancelo im Falle eines Abgangs lieber verkaufen. © getty 11/26 Ein Szenario, das bei einem Leihgeschäft mit Valencia wahrscheinlicher wäre. Die Spanier würden ihren ehemaligen Schützling gerne dauerhaft zurückholen, während beim FCB kaum Sicherheit auf eine feste Verpflichtung bestünde. © getty 12/26 LUKAS KLOSTERMANN: Wie die Bild im Dezember berichtete, soll der polyvalente Außenverteidiger von RB Leipzig "intensiv" vom FC Bayern beobachtet worden sein. Ein Wechsel im Winter ist jedoch unwahrscheinlich. © getty 13/26 Klostermann ist bei RB gesetzt (15 von 17 BL-Spielen über 90 Minuten) und vertraglich noch bis 2021 gebunden. Bedeutet: Er wäre im Sommer nicht ablösefrei zu haben und RB hat somit keinen Druck, ihn unbedingt verkaufen zu müssen. © getty 14/26 Neben dem FCB soll außerdem nach Angaben von Sky auch der FC Barcelona an Klostermann interessiert sein. Wie die tz berichtet, sei ein Transfer des 23-Jährigen aktuell ohnehin jedoch kein Thema mehr und soll es auch nie wirklich gewesen sein. © getty 15/26 UNAI NUNEZ: Für den Fall, dass kein Rechtsverteidiger kommt und Benjamin Pavard weiter seiner aktuellen Position treu bleibt, wäre Nunez ein Kandidat für die Innenverteidigung. Der FCB scoutet den spanischen Nationalspieler seit der U21-EM im Sommer. © getty 16/26 Nunez kann seinen Verein Athletic Bilbao für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro verlassen. Da er aktuell nur Innenverteidiger Nummer drei bei den Basken hinter Inigo Martinez und Yeray Alvarez ist, deutet vieles auf einen Wechsel hin. © getty 17/26 Nach Informationen von SPOX und Goal ist West Ham United bereit, die Klausel von Nunez zu bezahlen. Zudem sind zwei weitere englische Klubs stark an dem 22-Jährigen interessiert. Allerdings würde er am liebsten nach München wechseln. © getty 18/26 LEROY SANE: Bezüglich der Offensiv-Verstärkungen das Dauerthema beim FCB. Seit Sommer arbeiten die Bayern an einer Verpflichtung. Zur neuen Saison soll er kommen, heißt es. Laut "Sport Bild" pocht Sane jedoch bereits auf einen sofortigen Wechsel. © getty 19/26 Dieses Szenario ist allerdings unwahrscheinlich. Zum einen ist Sane nach seinem Kreuzbandanriss zu Saisonbeginn noch immer nicht fit, zum anderen wäre er im Sommer günstiger als aktuell, da sein Vertrag bei City 2021 ausläuft. © getty 20/26 Prognose: Sollte Englands Meister nicht mit dem Preis runtergehen und Sane nicht flehend um einen sofortigen Wechsel bitten, wird es im Januar keinen Wechsel geben. Zumal Flick Spieler will, die "sofort weiterhelfen". © getty 21/26 CHRISTIAN ERIKSEN: Der FC Bayern erkundigte sich bereits vor längerer Zeit schon einmal nach dem Star von Tottenham Hotspur. Nun läuft sein Vertrag im Sommer aus und Eriksen signalisierte bereits, eine Verlängerung nicht anzustreben. © getty 22/26 Bei Jose Mourinho ist er daher oftmals nur noch Reservist. Um einen ablösefreien Abgang zu vermeiden, wäre Eriksen wohl für 20 bis 30 Millionen Euro zu haben, allerdings ist er keiner für die offensive Außenbahn. Wahscheinlichkeit daher sehr gering. © getty 23/26 ABGÄNGE - JEROME BOATENG: Im Sommer schon fast in Italien gelandet, ranken sich nach wie vor Abschiedsgerüchte um den Routinier. Flick schloss einen Abschied im Winter nun aufgrund des personellen Engpasses in der Defensive aber aus. © getty 24/26 Zuvor hatte es noch geheißen, dass Boateng im Falle eines guten Angebots einen Wechsel präferieren würde. Mehrere Medien berichteten, dass es bereits Kontakt mit dem FC Arsenal gibt. © imago images 25/26 JAVI MARTINEZ: Auch wenn Flick ihm großes Vertrauen entgegenbringt, wird derzeit rege über einen Abschied des verletzten Spaniers spekuliert. © getty 26/26 Martinez‘ Ex-Klub Athletic Bilbao gilt als interessiert. Nach Informationen von SPOX und Goal würde der Defensiv-Allrounder eine Rückkehr zu den Basken aber frühestens im Sommer anpeilen. Tendenz Anfang Januar: Martinez bleibt.

Hansi Flick fordert "mindestens zwei Spieler"

Er denke dabei an "mindestens zwei Spieler - auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn." Er fände es ja "gut, wenn sich Bayern München die höchsten Ziele" stecke, "aber wenn man von 'pack mas' und 'voll angreifen' und allen möglichen Titeln spricht, braucht man auch einen Kader, der in der Tiefe genügend Substanz und Qualität besitzt." Eine Ansage in Richtung Führungsetage, die bestimmter nicht hätte formuliert werden können und in ihrer beinahe provozierenden Klarheit bislang einigermaßen untypisch für Flick war - zumindest in der Öffentlichkeit.

Dass Flick den Weg über die Medien suchte, stieß bei einem Haupt-Adressaten, namentlich Sportdirektor Hasan Salihamidzic, indes auf Verwunderung. "Hansi Flick hat die gegenwärtige Situation bewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns verstärken müssen", sagte der Bosnier am Tag nach dem veröffentlichten SZ-Interview und kritisierte: "Die Topspieler werden von den Klubs im Winter nicht freigegeben, deswegen ist das nicht so einfach. Ich war auch ein wenig überrascht, was Hansi gestern über die Kaderplanung in den Medien gesagt hat, weil wir hier im Trainingslager ständig reden. Ich bin einfach kein Freund von medialer Kaderplanung." Generell gäbe es hinsichtlich potenzieller Verstärkungen aber "keine Meinungsverschiedenheiten."

In der Mannschaft wird der Nachfolger von Niko Kovac für ebenjene Prägnanz, für seinen erkennbaren Plan enorm geschätzt. "Ich kannte ihn bisher nur als Co-Trainer in der Nationalmannschaft. Ich wusste, was er für ein Mensch ist. Seine Qualitäten als Cheftrainer konnte ich nicht einschätzen", sagte Thomas Müller auf Nachfrage von SPOX und Goal. Er schob nach: "Wie er als Chef vor der Mannschaft spricht, ist sehr positiv. Er hat klare Vorstellungen, die er umgesetzt haben will. Es ist ganz entscheidend, dass man als Trainer klare Ansagen macht, an die sich alle zu halten haben. So ein Leitfaden ist immer eine Hilfe."

FC Bayern: Mögliche Kandidaten für Wintertransfers

Spieler Verein Position Joao Cancelo Manchester City Rechtsverteidiger Lukas Klostermann RB Leipzig Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs AS Monaco Rechtsverteidiger Christian Eriksen Tottenham Hotspur Offensives Mittelfeld

Thomas Müllers Einkaufszettel-Beispiel

Um die Wichtigkeit klarer Ansagen zu unterstreichen, hatte Müller ein Beispiel parat, das im Medienraum für Lacher und im Netz für Spruchbilder sorgte: "Wenn dich deine Frau zum Einkaufen schickt und dir einen Zettel mitgibt, dann weißt du genau, was du zu tun hast", sagte der 31-Jährige. Er ergänzte: "Aber geh mal nur mit dem Auftrag los, für ein schönes Abendessen zu sorgen - dann stehst du vor den Regalen und die Gefahr, dass das Essen nichts wird, ist groß." Müller lobte abschließend: "Was der Trainer auch gut macht, ist, dass er versucht, viel zu kommunizieren. Die Mannschaft fühl sich sehr wohl."

Dass sich der Wohlfühlfaktor allerdings nicht bloß aufs Team begrenzt, hatte Joshua Kimmich schon am Montag verdeutlicht. "Bei ihm ist sehr auffällig, dass er seinen Umgang nicht nur auf die Mannschaft beschränkt, sondern auch die anderen Mitarbeiter versucht, mit ins Boot zu nehmen", sagte der Nationalspieler. "Das ist für uns sehr wichtig. Wir Spieler sind zwar diejenigen, die die Verantwortung mit dem Trainer tragen und auf dem Feld stehen, aber es gibt viele Mitarbeiter um uns herum, die jeden Tag versuchen, ihr Bestes zu geben. Oftmals werden diese vergessen, obwohl sie ein wichtiges Puzzlestück sind. Das macht er ihnen Wertschätzung entgegenbringt, macht er wirklich gut."

Lewy über Flick: "Hat großartigen Kontakt zu den Spielern"

Auch Leistungsträger Robert Lewandowski, der nach einer Leisten-Operation die Reise in den Wüstenstaat ebenfalls nicht angetreten hatte und derzeit in der Heimat an seinem Comeback arbeitet, hatte die zwischenmenschliche Komponente bei Flicks Arbeit hervorgehoben und dem neuen Coach im Vergleich zu dessen Vorgänger attestiert: "Die Kommunikation ist auf einem anderen Niveau. Der taktische Gedanke ist für die Mehrheit der Jungs wohl klarer", sagte der Torjäger dem polnischen Portal onet.pl.

Der 31-Jährige führte aus: "Wir haben nicht wirklich gewusst, warum wir Fehler machen und wie wir sie beseitigen können. Auf dem höchsten Niveau ist das entscheidend, um um die wichtigsten Trophäen mitspielen zu können." Flick habe nicht zuletzt deshalb "einen großartigen Kontakt mit den Spielern".

Goretzka über Flick: "Natürlich kann ich mir das vorstellen"

Leon Goretzka reihte sich im exklusiven Gespräch mit Goal und SPOX in Doha ein, fand - wie seine Teamkollegen - ausschließlich positive Worte. "Er arbeitet sehr akribisch, sehr ruhig und mit einer hohen sozialen Kompetenz. Er sucht die Gespräche mit den Spielern und gibt jedem ein gutes Gefühl. Das funktioniert im Moment sehr gut." Auf die Frage, ob er sich ein längerfristiges Engagement Flicks vorstellen könne, sagte der ehemalige Schalker: "Natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich kenne ihn schon sehr, sehr lange und ich denke, dass er sich in die Aufgabe hereinbeißen wird."

Als Indiz, wie gut das aktuelle Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer ist, dürften auch die kürzlich getroffenen Aussagen Manuel Neuers herhalten. "Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit Hansi Flick zusammenzuarbeiten", verriet der Kapitän, der sogar andeutete, seine Zukunftsplanungen von einem möglichen Flick-Verbleib über den Sommer hinaus abhängig zu machen. "Es ist für mich auch ausschlaggebend, wer langfristig Trainer wird. Für mich ist es wichtig, zu wissen, wie der Weg weitergeht - auch mit Hansi Flick. Er hat das bisher sehr gut gemacht mit uns als Mannschaft. Man sieht, wie viel Spaß wir beim Training haben. Der Zusammenhalt und die Moral, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben, das war toll. Die Kommunikation in der Mannschaft ist super."

FC Bayern in Doha: Jubel, Trubel, Heiterkeit

Das kauft man der Nummer eins des Rekordmeisters sofort ab, wenn man die täglichen Einheiten auf dem Gelände der Aspire Academy beobachtet. Es wird gelacht, es wird gejubelt, wenn eine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wurde, Tore im Training werden bisweilen gefeiert wie Pflichtspieltreffer.

Alles unter den Augen von Flick, der sich ein Grinsen manchmal nicht verkneifen, im nächsten Moment aber schon wieder den seriösen Mahner geben kann. So zum Beispiel geschehen, als der neue starke Mann an Bayerns Seitenlinie eine Schnelligkeitsübung mit anschließendem Torabschluss erklärte, Thomas Müller aber noch ein kleines Pläuschchen hielt. "Thomas, hörst du bitte zu?" vermittelte das Flick'sche Innehalten. Natürlich hörte er zu. Alle hören Flick, dem Menschenfänger zu - weil er nicht herumdruckst, sondern einen klaren Plan hat.