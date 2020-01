FC Bayern München: Hasan Salihamidzic von Flick-Aussagen überrascht - Sane-Wechsel im Winter "kein Thema"

Hasan Salihamidzic haben die öffentlichen Äußerungen zur Kaderplanung von Cheftrainer Hansi Flick nicht gefallen. Er äußerte dennoch Verständnis für Flick - und schob einem Transfer von Leroy Sane im Winter einen Riegel vor.

"Hansi Flick hat die gegenwärtige Situation bewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns verstärken müssen", fasste Salihamidzic die Worte des Bayern-Trainers in einer Presserunde in Doha noch einmal zusammen. Flick hatte am Mittwochabend mit seiner Forderung, die Bayern müssten noch "mindestens zwei" Neuzugänge holen, für Aufregung gesorgt.

Salihamidzic von Flicks "medialer Kaderplanung" überrascht

Salihamidzic gefiel Flicks "mediale Kaderplanung", wie der Sportdirektor die Forderung beschrieb, nicht. "Ich war ein wenig überrascht von dem, was Hansi gestern über die Kaderplanung in den Medien gesagt hat", teilte Salihamidzic mit.

Schließlich stehe er in engem Austausch mit Flick, der auch wisse, wie schwierig es sei, den Kader im Winter zu verstärken. "Wir prüfen die Optionen, die in dieser Transferperiode wirklich schwierig zu finden sind. Unsere Mannschaft noch zu verstärken, ist eben schwer. Die Topspieler werden von den Klubs nicht freigegeben, deswegen ist das nicht so einfach", erklärte Salihamidzic.

Trotzdem könne er Flick verstehen, "weil der Hansi als Cheftrainer des FC Bayern jetzt auch den Erwartungsdruck spürt, den man als Bayern-Trainer eben hat." Dass den Bayern generell noch Verstärkungen gut tun würden, darüber gebe es "keine Meinungsverschiedenheit".

FC Bayern München: Mögliche Ab- und Zugänge im Winter © imago images 1/26 Die Personaldecke beim FC Bayern München ist nach dem Auftakt im Trainingslager noch dünner geworden. Trainer Hansi Flick fordert daher "auf jeden Fall noch Verstärkung". Doch wer könnte im Winter zum Rekordmeister stoßen? Ein Gerüchte-Überblick. © imago images 2/26 In der Defensive fehlen unter anderem derzeit Niklas Süle (Kreuzbandriss), Javi Martinez (Muskelbündelriss) und Lucas Hernandez (Sprunggelenks-OP). Dazu kommen zwei weitere personelle Fragezeichen in der Offensive. © getty 3/26 Kingsley Coman ist nach seinem Kapseleinriss im Knie nach wie vor nicht fit, in Doha gesellte sich zudem Serge Gnabry mit hartnäckigen Achillessehnenproblemen dem Lazarett hinzu. Womöglich muss er verfrüht abreisen. © getty 4/26 "Wir haben nur zehn etablierte Feldspieler für den Auftakt in Berlin zur Verfügung", sagt Flick. In puncto Verstärkungen denke er da "an mindestens zwei Spieler - auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn". © getty 5/26 BENJAMIN HENRICHS: Der dreimalige Nationalspieler stand auf der Wunschliste von Salihamidzic, wie sein Berater kürzlich gegenüber "t-online" preisgab. Allerdings soll sich Henrichs gegen einen Wechsel an die Isar entschieden haben. © getty 6/26 Henrichs' Wahl, das berichtet die "Bild", sei auf RB Leipzig gefallen. Ausschlag gegeben habe eine Gespräch mit RB-Trainer Julian Nagelsmann sowie der langfristige Vertrag, den die Sachsen ihm angeblich bieten. © getty 7/26 Die Bayern hingegen sollen nur ein Leihgeschäft mit der Option auf eine feste Verpflichtung ins Auge gefasst haben. Henrichs ist aber nicht die einzige Option für die Rechtsverteidiger-Position. © getty 8/26 JOAO CANCELO: Der Portugiese wäre eine prominente Verstärkung auf der rechten Abwehrseite. Der FCB soll nach tz-Informationen Manchester City wegen einer Leihe im Januar kontaktiert haben. © getty 9/26 Cancelo kommt unter Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola kaum zum Zug und will vor der EM genügend Spielpraxis. Auch andere Vereine, darunter sein ehemaliger Klub FC Valencia, sind an dem 25-Jährigen dran. © getty 10/26 Zwar signalisierte Guardiola bereits, dass Cancelo grundsätzlich wechseln dürfe, allerdings ist ein Wechsel zum FCB aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen bei dem Deal wohl unwahrscheinlich. City würde Cancelo im Falle eines Abgangs lieber verkaufen. © getty 11/26 Ein Szenario, das bei einem Leihgeschäft mit Valencia wahrscheinlicher wäre. Die Spanier würden ihren ehemaligen Schützling gerne dauerhaft zurückholen, während beim FCB kaum Sicherheit auf eine feste Verpflichtung bestünde. © getty 12/26 LUKAS KLOSTERMANN: Wie die Bild im Dezember berichtete, soll der polyvalente Außenverteidiger von RB Leipzig "intensiv" vom FC Bayern beobachtet worden sein. Ein Wechsel im Winter ist jedoch unwahrscheinlich. © getty 13/26 Klostermann ist bei RB gesetzt (15 von 17 BL-Spielen über 90 Minuten) und vertraglich noch bis 2021 gebunden. Bedeutet: Er wäre im Sommer nicht ablösefrei zu haben und RB hat somit keinen Druck, ihn unbedingt verkaufen zu müssen. © getty 14/26 Neben dem FCB soll außerdem nach Angaben von Sky auch der FC Barcelona an Klostermann interessiert sein. Wie die tz berichtet, sei ein Transfer des 23-Jährigen aktuell ohnehin jedoch kein Thema mehr und soll es auch nie wirklich gewesen sein. © getty 15/26 UNAI NUNEZ: Für den Fall, dass kein Rechtsverteidiger kommt und Benjamin Pavard weiter seiner aktuellen Position treu bleibt, wäre Nunez ein Kandidat für die Innenverteidigung. Der FCB scoutet den spanischen Nationalspieler seit der U21-EM im Sommer. © getty 16/26 Nunez kann seinen Verein Athletic Bilbao für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro verlassen. Da er aktuell nur Innenverteidiger Nummer drei bei den Basken hinter Inigo Martinez und Yeray Alvarez ist, deutet vieles auf einen Wechsel hin. © getty 17/26 Nach Informationen von SPOX und Goal ist West Ham United bereit, die Klausel von Nunez zu bezahlen. Zudem sind zwei weitere englische Klubs stark an dem 22-Jährigen interessiert. Allerdings würde er am liebsten nach München wechseln. © getty 18/26 LEROY SANE: Bezüglich der Offensiv-Verstärkungen das Dauerthema beim FCB. Seit Sommer arbeiten die Bayern an einer Verpflichtung. Zur neuen Saison soll er kommen, heißt es. Laut "Sport Bild" pocht Sane jedoch bereits auf einen sofortigen Wechsel. © getty 19/26 Dieses Szenario ist allerdings unwahrscheinlich. Zum einen ist Sane nach seinem Kreuzbandanriss zu Saisonbeginn noch immer nicht fit, zum anderen wäre er im Sommer günstiger als aktuell, da sein Vertrag bei City 2021 ausläuft. © getty 20/26 Prognose: Sollte Englands Meister nicht mit dem Preis runtergehen und Sane nicht flehend um einen sofortigen Wechsel bitten, wird es im Januar keinen Wechsel geben. Zumal Flick Spieler will, die "sofort weiterhelfen". © getty 21/26 CHRISTIAN ERIKSEN: Der FC Bayern erkundigte sich bereits vor längerer Zeit schon einmal nach dem Star von Tottenham Hotspur. Nun läuft sein Vertrag im Sommer aus und Eriksen signalisierte bereits, eine Verlängerung nicht anzustreben. © getty 22/26 Bei Jose Mourinho ist er daher oftmals nur noch Reservist. Um einen ablösefreien Abgang zu vermeiden, wäre Eriksen wohl für 20 bis 30 Millionen Euro zu haben, allerdings ist er keiner für die offensive Außenbahn. Wahscheinlichkeit daher sehr gering. © getty 23/26 ABGÄNGE - JEROME BOATENG: Im Sommer schon fast in Italien gelandet, ranken sich nach wie vor Abschiedsgerüchte um den Routinier. Flick schloss einen Abschied im Winter nun aufgrund des personellen Engpasses in der Defensive aber aus. © getty 24/26 Zuvor hatte es noch geheißen, dass Boateng im Falle eines guten Angebots einen Wechsel präferieren würde. Mehrere Medien berichteten, dass es bereits Kontakt mit dem FC Arsenal gibt. © imago images 25/26 JAVI MARTINEZ: Auch wenn Flick ihm großes Vertrauen entgegenbringt, wird derzeit rege über einen Abschied des verletzten Spaniers spekuliert. © getty 26/26 Martinez‘ Ex-Klub Athletic Bilbao gilt als interessiert. Nach Informationen von SPOX und Goal würde der Defensiv-Allrounder eine Rückkehr zu den Basken aber frühestens im Sommer anpeilen. Tendenz Anfang Januar: Martinez bleibt.

Hasan Salihamidzic schließt Wintertransfer von Leroy Sane aus

Flick hatte sich am Mittwoch im Gespräch mit der SZ "auf jeden Fall einen [Spieler] für die Defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn" gewünscht. Dieser Spieler für die Außenbahn wird nicht Leroy Sane heißen. Ein Wintertransfer des Nationalspielers sei "kein Thema", so Salihamidzic.

Sane steht kurz vor seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining bei Manchester City. "Es sollte nicht mehr lange dauern, bis er wieder mit uns trainieren kann. Sein Knie sieht sehr gut aus, er könnte in den nächsten Wochen zurückkehren", sagte Pep Guardiola. Erste Trainingseinheiten mit Ball absolvierte der 23-Jährige bereits.

FC Bayern: Mögliche Kandidaten für Wintertransfers