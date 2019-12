FC Bayern München – News und Gerüchte: FCB-Fans verärgert wegen Ballon-d'Or-Verleihung

Die Fans des FC Bayern München können Platz acht für Robert Lewandowski beim Ballon d'Or nicht nachvollziehen und kritisieren die Verleihung. Karl-Heinz Rummenigge verspricht, dass sich beim FC Bayern wieder Talente durchsetzen werden. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

Bayern-Fans kritisieren Ballon d'Or: Platz acht für Lewandowski zu wenig

Die Fans des FC Bayern haben das Ergebnis beim Ballon d'Or 2019 kritisiert. Robert Lewandowski landete dabei auf Platz acht. Zu wenig, finden die Bayern-Fans. Der Pole, der im Jahr 2019 bisher 45 Tore in 44 Pflichtspielen erzielte, habe eine höhere Platzierung verdient.

In den sozialen Medien nannten die Fans des deutschen Rekordmeisters die Abstimmung einen "schlechten Witz" oder "eine absolute Frechheit". Manch ein Anhänger witterte gar eine Art Verschwörung gegen den FC Bayern, nachdem Franck Ribery 2013 (Triple) oder Manuel Neuer 2014 (Weltmeister) bereits nicht gewinnen konnten. "Die Respektlosigkeit gegenüber Bayern-Spielern ist enorm", schrieb ein User.

Mitspieler Thomas Müller nannte Lewandowski den "Sieger der Herzen". Lewandowski selbst lenkte den Fokus im Rahmen der Veranstaltung stattdessen auf die Mannschaft. "Alles, was wir mit dem FC Bayern jetzt leisten - auch in der Gruppenphase der Champions League - wird sich im kommenden Jahr bezahlt machen. Wir können uns immer weiter verbessern. Wir haben so viele großartige Spieler mit großem Potenzial. Das kommende Jahr wird ein besonderes sein. Wir können Großes erreichen", sagte der Stürmer.

Er selbst gratulierte artig via Twitter. "Ich bin sehr glücklich, zu den zehn besten Fußballern der Welt gerechnet zu werden. Meine aufrichtigsten Glückwünsche an alle, die heute Abend einen Award gewonnen haben.

Ballon d'Or 2019: Das sind die Top 30 © getty 1/31 Das Magazin France Football vergab am 2. Dezember in Paris den Ballon d'Or. Das finale Ranking im Überblick. © getty 2/31 Platz 28: Donny van de Beek (Ajax Amsterdam/Niederlande). © getty 3/31 Platz 28: Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brasilien). © getty 4/31 Platz 28: Joao Felix (Benfica Lissabon/Atletico Madrid/Portugal). © getty 5/31 Platz 26: Karim Benzema (Real Madrid). © getty 6/31 Platz 26: Georginio Wijnaldum (FC Liverpool/Niederlande). © getty 7/31 Platz 24: Kalidou Koulibaly (SSC Neapel/Senegal). © getty 8/31 Platz 24: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, Deutschland). © getty 9/31 Platz 23: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/Frankreich). © getty 10/31 Platz 22: Heung-min Son (Tottenham Hotspur/Südkorea). © getty 11/31 Platz 20: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal FC/Gabun). © getty 12/31 Platz 20: Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/Serbien). © getty 13/31 Platz 19: Trent Alexander Arnold (FC Liverpool/England). © getty 14/31 Platz 18: Antoine Griezmann (Atletico Madrid/FC Barcelona/Frankreich). © getty 15/31 Platz 17: Roberto Firmino (FC Liverpool/Brasilien). © getty 16/31 Platz 16: Sergio Aguero (Manchester City/Argentinien). © getty 17/31 Platz 15: Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam/Juventus Turin/Niederlande). © getty 18/31 Platz 14: Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgien). © getty 19/31 Platz 13: Eden Hazard (Chelsea FC/Real Madrid/Belgien). © getty 20/31 Platz 12: Raheem Sterling (Manchester City/England). © getty 21/31 Platz 11: Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam/FC Barcelona/Niederlande). © getty 22/31 Platz 10: Riyad Mahrez (Manchester City/Algerien). © getty 23/31 Platz 9: Bernardo Silva (Manchester City/Portugal). © getty 24/31 Platz 8: Robert Lewandowski (FC Bayern München/Polen). © getty 25/31 Platz 7: Alisson Becker (FC Liverpool/Brasilien). © getty 26/31 Platz 6: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Frankreich). © getty 27/31 Platz 5: Mohammed Salah (FC Liverpool/Ägypten). © getty 28/31 Platz 4: Sadio Mane (FC Liverpool/Senegal). © getty 29/31 Platz 3: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/Portugal). © getty 30/31 Platz 2: Virgil van Dijk (FC Liverpool/Niederlande). © getty 31/31 Platz 1: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien).

Karl-Heinz Rummenigge verspricht neue Top-Talente

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat bei einem Fanklub-Besuch in Österreich neue Müller und Alabas versprochen: "Ich sage heute voraus: In den nächsten zwei Jahren werden Spieler nach oben kommen aus dem Campus."

Seit Thomas Müller oder David Alaba konnte sich beim FC Bayern kein Eigengewächs mehr nachhaltig im Profikader durchsetzen. "Es gab Jahre bei uns, da haben wir nicht gut gearbeitet", erklärte Rummenigge.

Seit zwei Wochen trainieren die Nachwuchsspieler Oliver Batista-Meier (18), Joshua Zirkzee (18), Sarpreet Singh (20) und Leon Dajaku (18) regelmäßig bei den Profis mit. Rummenigge lobte Trainer Hansi Flick für diese Maßnahme: "Mir gefällt, was der Hansi eingeführt hat. (...) Das wird sie besser machen und am Ende den einen oder anderen in den Profikader bringen."

FC Bayern beobachtet angeblich Parma-Talent Kulusevski

Der FC Bayern München beobachtet angeblich den 19 Jahre alten Offensiv-Allrounder Dejan Kulusevski von Parma Calcio. Das berichtet das italienische Portal Virgilio.

Kulusevski ist seit November schwedischer Nationalspieler. Bei Parma ist er Stammspieler, kommt meist auf der rechten Außenbahn zum Einsatz. In 15 Pflichtspielen traf er drei Mal und bereitete fünf Tore vor.

© getty

Allerdings ist Kulusevski nur an Parma ausgeliehen. Bis 2023 hat der Youngster aber einen Vertrag bei Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo. Laut dem Bericht wäre Atalanta bereit, das Talent für rund 30 Millionen Euro Ablöse ziehen zu lassen.

Dejan Kulusevski im Steckbrief