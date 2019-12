FC Bayern: Hansi Flick lockert offenbar Regeln von Vorgänger Niko Kovac

Trainer Hansi Flick hat beim FC Bayern offenbar die vorgegebenen Regeln seines Vorgängers Niko Kovac gelockert. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor.

Demnach müssen sich die Bayern-Spieler unter Flick nur mehr eine Stunde vor Beginn der Trainingseinheiten an der Säbener Straße einfinden. Unter Kovac war eine Anwesenheit ab 1,5 Stunden vorab Pflicht. Eine Ausnahme bilden wohl lediglich Einheiten mit Blutentnahme.

Zudem soll der Ablauf vor Heimspielen gelockert werden. Unter Kovac wurde auch bei Heimspielen in der Nacht vorher im Hotel geschlafen. Laut Sport Bild sieht Flick darin keine Notwendigkeit.

FC Bayern: Die besten Bilder von der Weihnachtsfeier © getty 1/15 Der FC Bayern lud zur jählichen Weihnachtsfeier und die Stars mussten sich trotz Krise nicht zweimal bitten lassen - modische Fragwürdigkeiten inklusive! Wir präsentieren die besten Bilder. © getty 2/15 Im Hause Lewandowski werden keine modischen Experimente gewagt: die Dame im schicken Rot und die Münchener Lebensversicherung im klassischen dunklen Anzug inklusive Rollkragenpullover. © getty 3/15 Anders sieht das schon bei den Kollegen Alaba und Gnabry aus. Die Hemd-in-der-Hose-Zeiten sind wohl vorbei - und Alabas Outfit wirft auch einige Fragen auf. © getty 4/15 Kollege Davies mag es dagegen schlicht, mit grauem Anzug zu weißem Hemd kann man selten etwas falsch machen. Aber der Louis-Vuitton-Gürtel darf natürlich nicht fehlen. © getty 5/15 Die beiden Kreativen Thiago und Coutinho gibt es direkt im Doppelpack mit Frauen und zukünftigem Nachwuchs - feliz natal! Coutinho stylisch ausgeblingt und mit der Heimat Brasilien um den Hals. © getty 6/15 Zu Zeiten des Umweltbewusstseins will auch Joshua Kimmich ein Vorbild sein und hat daher einfach nochmal seinen alten Kommunionsanzug ausgepackt. Von uns gibt es dafür den Greta-Thunberg-Award des Monats! © getty 7/15 Auch Interimscoach Hansi Flick lässt sich die Feierlichkeiten natürlich nicht entgehen. Mit dabei: Gattin Silke. © getty 8/15 Über diese Kombination aus Lederjacke und Cordhose müssen wir nochmal reden, Herr Müller. Ehefrau Lisa scheint auch nicht hundertprozentig überzeugt zu sein. © getty 9/15 Süle und Goretzka mit der klassischen Club-Attitüde: Brust raus, natürliches Lächeln, Daumen hoch. Party, Bruder. © getty 10/15 Wenn man nicht mehr Präsident ist, kann man sich auch direkt mal einen Champagner gönnen, dachte sich wohl Uli Hoeneß. An seiner Seite seine Frau Susi. © getty 11/15 Lucas Hernandez macht einen etwas verlorenen Eindruck. Hoffentlich schmeckt ihm wenigstens das Bier. © getty 12/15 Einmal bitte nett in die Kamera lächeln, Herr Hainer! © getty 13/15 Gleiches gilt auch für Hasan Salihamidzic und Ehefrau Esther Copado. Aber ein goldenes Sakko trotz Platz sieben, Brazzo? Das Lächeln wirkt aucht etwas gezwungen. © getty 14/15 Achja, Sven Ulreich spielt übrigens auch noch beim FC Bayern. Freundin Lisa erschien passend zur Tabellensituation in schwarz. © getty 15/15 Die Elbers haben alles richtig gemacht und als allererstes einen Stopp an der Champagner-Station eingelegt - sympathisch! Na dann: Prosit!

FC Bayern: Trainerentscheidung nach letzten Spiel 2019

Unabhängig davon bleibt die Zukunft von Flick ungewiss. Sowohl der Trainer als auch der Verein selbst bekräftigten, dass sie sich nach dem letzten Spiel der Hinrunde zu einem Gespräch treffen wollen. "Wir haben am 21. Dezember das letzte Spiel gegen Wolfsburg, entweder an diesem Samstag oder am Tag danach werden wir uns treffen und eine Entscheidung fällen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der Sport Bild.

Bei den Klub-Bossen genießt der Coach ein hohes Ansehen, was unter anderem auch an seiner Trainingskonzeption liege. Eine Weiterbeschäftigung des 54-Jährigen, der Anfang November die Nachfolge von Kovac antrat, über die Winterpause gilt daher als immer wahrscheinlicher.

Flick war mit vier Siegen in Folge und einer Tordifferenz von 16:0 in seine Amtszeit gestartet. Zuletzt dämpften zwei 1:2-Niederlagen in der Bundesliga gegen Gladbach und Leverkusen die Euphorie.