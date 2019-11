Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen spricht FC Bayerns Cheftrainer Hansi Flick heute auf einer Pressekonferenz. Wir begleiten die PK im Live-Ticker.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Hansi Flick heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Gegen die Werkself treten die Münchner am Samstag im Topspiel um 18.30 Uhr an. Zumindest vorübergehend könnten sie dann wieder an die Tabellenspitze klettern.

Vor Beginn: Dabei wird sicherlich nochmal das erfolgreiche Champions-League-Spiel unter der Woche (6:0 bei Roter Stern Belgrad) thematisiert, aber auch schon ein Blick auf die anstehende Partie gegen Bayer Leverkusen geworfen.

Vor Beginn: Hansi Flick wird am heutigen Freitag ab 13.30 Uhr die Fragen der Journalisten auf einer Pressekonferenz beantworten.

FCB: Pressekonferenz mit Hansi Flick heute im Livestream

Die PK gibt es im Livestream zu sehen. Der FCB überträgt über den vereinseigenen Kanal, Youtube oder seinen Facebook-Channel.

Bundesliga-Tabelle: FC Bayern schielt auf die Spitze

Auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach hat Bayern einen Punkt Rückstand - genau wie RB Leipzig.