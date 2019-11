FC Bayern München, News und Gerüchte: Leisten-OP von Robert Lewandowski erst im Winter?

Robert Lewandoski hat erklärt, dass seine angekündigte Leisten-OP möglicherweise erst in der Winterpause durchgeführt wird. Arsene Wenger hat bisherige Verhandlungen mit dem FC Bayern dementiert. Der Einstand von Hansi Flick in der Champions League istgeglückt.

FC Bayern, News: Robert Lewandowski gibt Update zu Leisten-OP

Robert Lewandowski ist die Lebensversicherung des FC Bayern. In den vergangenen 17 Pflichtspielen traf der Pole 21 Mal, zuletzt trug er sich in zehn aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen in die Torschützenliste ein. Ein Lewandowski-Ausfall wäre für den Rekordmeister demnach kaum zu kompensieren.

Auch deshalb gibt es offenbar nun Gedankenspiele, dass sich der Pole einer notwendigen Leisten-Operation erst in der Winterpause unterziehen wird. Wie der kicker am Donnerstag berichtet, bestätigte Lewandowski, dass er am Sonntag mit den Ärzten sprechen werde, um den bestmöglichen Zeitpunkt für einen Eingriff zu wählen. Es sei nur ein kleiner Eingriff, bei dem ein Netz eingesetzt werden müsse. Die Ausfallzeit würde sich auf zwei Wochen belaufen.

Zwei Termine werden derzeit diskutiert: Möglich wäre eine OP in der kommenden Länderspielpause, da Polen schon für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert ist. Nationaltrainer Jerzy Brzeczek hat bereits sein Einverständnis gegeben. Alternativ könnte der Eingriff bis zur Winterpause hinausgezögert werden. "Auch das ist eine Möglichkeit", bestätigte Lewandowski.

Bei seiner ersten Pressekonferenz als Bayern-Coach bestätigte Hansi Flick zwar, dass ein Eingriff notwendig sei, der Stürmerstar jedoch keine Schmerzen habe. "Wir müssen schauen, dass er möglichst wenig Spiele verpasst. Ich glaube aber, dass er es sich gut überlegen wird. Denn den Lauf zu unterbrechen, den er hat, wäre nicht ganz so gut", sagte Flick.

Verein Spiele Tore Vorlagen Minuten FC Bayern 259 212 47 21.652 Borussia Dortmund 187 103 42 14.342

FC Bayern, News: Sieg gegen Piräus - FCB steht im CL-Achtelfinale

Durch einen glanzlosen, aber verdienten 2:0-Sieg gegen Olympiakos Piräus hat der FC Bayern den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale sichergestellt. Tore von Lewandowski und dem eingewechselten Ivan Perisic sorgten gegen harmlose Griechen für den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel.

Nach dem Spiel zeigten sich die Protagonisten mit der gezeigten Leistung weitestgehend zufrieden. Hier die wichigsten Stimmen im Überblick:

Hansi Flick: "Es ging nach den letzten Spielen darum, dass wir nach vorne verteidigen, die Initiative hochhalten. Das hat die Mannschaft gut gemacht. Ich bin mit der Mannschaft zufrieden. Wir haben immer wieder versucht, zu verlagern. In der ersten Halbzeit haben wir hin und wieder die falsche Entscheidungen getroffen, in der zweiten Halbzeit haben wir uns belohnt. Wir haben das umgesetzt, was wir trainiert haben. Wir haben hoch gepresst, nach vorne verteidigt, sind teilweise hohes Risiko gegangen und haben versucht, den Gegner unter Druck zu setzen."

"Es ging nach den letzten Spielen darum, dass wir nach vorne verteidigen, die Initiative hochhalten. Das hat die Mannschaft gut gemacht. Ich bin mit der Mannschaft zufrieden. Wir haben immer wieder versucht, zu verlagern. In der ersten Halbzeit haben wir hin und wieder die falsche Entscheidungen getroffen, in der zweiten Halbzeit haben wir uns belohnt. Wir haben das umgesetzt, was wir trainiert haben. Wir haben hoch gepresst, nach vorne verteidigt, sind teilweise hohes Risiko gegangen und haben versucht, den Gegner unter Druck zu setzen." Manuel Neuer: "Wir haben eine gute Leistung gezeigt, haben unser Spiel über 90 Minuten durchgezogen. Wir haben uns die Griechen so zurechtgelegt, wie wir das wollten. Am Ende sind ihnen die Kräfte ausgegangen. Wir haben sehr gut nach vorne verteidigt, haben sehr hoch gestanden, den Gegner direkt angegriffen."

"Wir haben eine gute Leistung gezeigt, haben unser Spiel über 90 Minuten durchgezogen. Wir haben uns die Griechen so zurechtgelegt, wie wir das wollten. Am Ende sind ihnen die Kräfte ausgegangen. Wir haben sehr gut nach vorne verteidigt, haben sehr hoch gestanden, den Gegner direkt angegriffen." Thomas Müller: "Ich weiß nicht, ob es ein Arbeitssieg war. Wir haben uns nach vorne zu wenig belohnt. Wir waren dominant, aggressiv, haben die Sachen umgesetzt, die wir im Training erarbeitet haben. Nach vorne hin waren wir aber ein bisschen zu hektisch. Durch unser Pressing hatten wir viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte, dann aber zu wenig daraus gemacht. Nach vorne hat uns wegen dem Arbeitsaufwand ein bisschen der Glanz gefehlt. Das war nicht das höchste der Gefühle."

FC Bayern München - Olympiakos Piräus: Die Noten und Einzelkritiken zum FCB © imago images 1/15 Das Debüt von Hansi Flick als Cheftrainer des FC Bayern ist geglückt. Die Bayern spielten beim 2:0-Sieg erstmals seit acht Spielen wieder zu Null. Vorn war es einmal mehr Robert Lewandowski, der es richten musste. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 Manuel Neuer: Musste gegen die offensivschwachen Griechen keinen einzigen Ball an parieren. Wenn er beim Rauslaufen einmal doch gefordert war, agierte der Kapitän wie gewohnt souverän. Note: 3. © getty 3/15 Benjamin Pavard: Rückte für Joshua Kimmich auf die rechte Abwehrseite und hatte kurz vor dem Seitenwechsel per Ohrläppchen die Chance, auf 1:0 zu stellen. Sein Abschluss küsste allerdings das Gebälk. Hinten kaum gefordert. Note: 3. © getty 4/15 Javi Martinez: Bekam das Vertrauen von Interimscoach Flick und enttäuschte nicht. Der Spanier zeigte als Innenverteidiger eine durchweg unaufgeregte Leistung und gewann über 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © imago images 5/15 David Alaba: Der Österreicher spielte an der Seite von Martinez im Zentrum. Leitete mit einem Fehler die erste und einzige Chance der Gäste ein (16.). Im Anschluss – wie seine Defensivkollegen – nicht wirklich auf die Probe gestellt. Note: 3,5. © getty 6/15 Alphonso Davies: Zu Beginn der Partie mit einigen Flüchtigkeitsfehlern aufwartend, fing der junge Kanadier sich schnell und hatte seine linke Seite im Griff. In der 74. Minute mit einem sehenswerten Abschluss, der knapp über die Latte strich. Note: 3. © getty 7/15 Joshua Kimmich: Wurde von Flick auf die Sechs beordert und fungierte als Ballmagnet und -verteiler. Verbuchte die meisten Aktionen am runden Kunstleder. Auch, weil er den nötigen Platz von den harmlosen Gästen eingeräumt bekam. Note: 3. © getty 8/15 Leon Goretzka: Auf dem Papier neben Kimmich aufgeboten, aber im Spiel deutlich offensiver als sein DFB-Kumpel. Goretzka schoss am viermal aufs Tor und zeigte sich enorm bissig im Zweikampf. Ordentlicher Auftritt. Note: 2,5. © getty 9/15 Thomas Müller: Vor allem in den ersten Minuten im Fokus, als er im Straufraum zweimal zu Boden ging, jedoch nicht mit einem Elfmeterpfiff belohnt wurde. Hatte zwei Abschlüsse, verfehlte sein Ziel aber jeweils. Im zweiten Durchgang blass. Note: 3,5. © getty 10/15 Serge Gnabry: Der Nationalspieler kam kaum in seine gefürchteten Eins-gegen-Eins-Situationen und blieb auch darüber hinaus weiterstgehend unauffällig an diesem Abend. Note: 4. © getty 11/15 Kingsley Coman: Wenn etwas nach vorne ging, dann war Coman beteiligt. Scheiterte nach tollem Solo und einer weiteren Einzelaktion am starken Jose Sa. Legte Lewandowski per scharfer Hereingabe das 1:0 auf. Auch am 2:0 beteiligt. Note: 2. © getty 12/15 Robert Lewandowski: Warum der Pole sich mit dem Prädikat "weltklasse" schmücken darf? Weil er selbst an Abenden, an denen eigentlich nichts geht, zum entscheidenden Mann avanciert. Brachte die Bayern mit dem 1:0 auf die Siegerstraße. Note: 2,5. © getty 13/15 Corentin Tolisso (ab 82.): Ersetzte den guten Goretzka und leitete das 2:0 durch Perisic ein. Ohne Bewertung. © getty 14/15 Ivan Perisic (ab 88.): Nur wenige Sekunden auf dem Platz, durfte der Kroate jubeln. Perisic besorgte das 2:0 kurz vor Schluss. Ohne Bewertung. © getty 15/15 Philippe Coutinho (ab 90.+1): Kam für Coman. Freute sich über die Auflaufprämie. Ohne Bewertung.

FC Bayern, News: Wenger dementiert Gespräche wegen Trainerposten

Wird Arsene Wenger neuer Trainer beim FC Bayern? Wie die Bild berichtete, habe es bereits erste Gespräche mit dem ehemaligen Arsenal-Coach gegeben. Dies dementierte der Franzose jedoch umgehend bei beIN SPORTS, wo er als TV-Experte arbeitet: "Ich würde es nie ablehnen, mit Bayern München zu reden, denn ich kenne die Leute beim Verein schon seit 30 Jahren. Aktuell habe ich noch nicht mit ihnen gesprochen."

FC Bayern München: Niko Kovac entlassen - die möglichen Nachfolger © getty 1/22 Niko Kovac ist nicht mehr Trainer des FC Bayern. Vorerst übernimmt Hansi Flick interimsweise. Die Bayern wollen sich mit der Suche nach einer langfristigen Lösung Zeit lassen. SPOX zeigt, welche Trainer in Frage kommen. © getty 2/22 Hansi Flick: Kovac wollte den ehemaligen Löw-Assistenten unbedingt als Co-Trainer an seiner Seite haben – dieser Wunsch wurde ihm auch erfüllt. Gegen Piräus und den BVB wird Flick interimsweise auf der Trainerbank sitzen. © getty 3/22 Flick genießt innerhalb des Bayern-Kaders eine große Wertschätzung, sucht viele Einzelgespräche und gestaltet viele Trainingseinheiten selbst. Gut möglich, dass er bis zum Saisonende bleibt. "Ich erlebe ihn sehr selbstbewusst", sagte Brazzo bei Sky. © getty 4/22 Jose Mourinho: Ist seit seiner Entlassung bei United im Dezember 2018 vereinslos. Derzeit arbeitet er als TV-Experte und lernt (aus Interesse) Deutsch. Medien brachten Mou wegen seiner guten Beziehung zu Watzke auch mit dem BVB in Verbindung. © getty 5/22 Er Für ihn spricht seine enorme Erfahrung aus mehreren Stationen bei Top-Teams. Allerdings blieben auch bei Mourinho in der jüngsten Vergangenheit die großen Erfolge aus. Laut Sky Sport würde er gern zu den Bayern gehen. © getty 6/22 Arsene Wenger: Trainierte den FC Arsenal knapp 22 Jahre lang, bis seine Zeit im Sommer 2018 beendet war. Neulich verkündete der vereinslose Franzose, dass er sich eine neue Aufgabe vorstellen könne. "Der Hunger ist immer noch da", so Wenger. © getty 7/22 Wengers Vorteil: Er spricht fließend Deutsch, passt somit perfekt ins gesuchte Profil. Gegen eine Verpflichtung der 70-jährigen Trainer-Legende spricht, dass er zum Ende seiner Zeit bei den Gunners mit seinem Spielstil unmodern wirkte. © getty 8/22 Ralf Rangnick: Der Ex-Leipzig-Coach und heutige Fußballchef für internationale Angelegenheiten von Red Bull hatte laut übereinstimmenden Medienberichten bereits vor dem Pokal-Finale 2019 Kontakt mit dem FCB. © getty 9/22 "Ralf Rangnick steht nicht zur Verfügung", sagte Rangnicks Manager Marc Kosicke der Bild: "Wir glauben nicht, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen." © getty 10/22 Mauricio Pochettino: Bei Tottenham Hotspur hat der Argentinier zwar noch einen Vertrag bis 2023, steht aber nach dem schlechten Saisonstart mächtig in der Kritik. Zudem gilt Salihamidzic als großer Fan des 47-Jährigen. © getty 11/22 Sollte Pochettino wirklich gefeuert werden, kann sich der FC Bayern aber auf große Konkurrenz einstellen. Besonders Real Madrid wurde immer wieder mit dem Spurs-Trainer in Verbindung gebracht. © getty 12/22 Massimiliano Allegri: Auch der ehemalige Trainer von Juventus Turin stellt eine sofortige Lösung dar, ist ebenfalls vereinslos. Wie die italienische Zeitung Corriere dello Sport berichtet, scheint der FCB nun über eine Verpflichtung nachzudenken. © getty 13/22 Demnach wollen Rummenigge und Hoeneß Allegri davon überzeugen, den FC Bayern zu übernehmen. Nach Trapattoni und Ancelotti wäre er der dritte italienische Trainer der Münchner. Laut Fabio Capello würde Allegri gut zum FCB passen. © getty 14/22 Erik ten Hag: Durch die überragenden Leistungen mit Ajax Amsterdam in der Vorsaison (u.a. Champions-Legaue-Halbfinale) weckte der frühere Trainer der FCB-Amateure (2013 -2015) Begehrlichkeiten – Rummenigge gilt als großer Fan. © getty 15/22 Zudem würde der Niederländer wohl eine Freigabe von Ajax bekommen, sollte der FCB Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Das deutete Sportdirektor Marc Overmars zuletzt an. Einen Abgang in der laufenden Saison schloss ten Hag aber aus. © getty 16/22 Xabi Alonso: Spielte von 2014 bis 2017 beim FC Bayern und wird im Klub für sein Verständnis von Fußball nach wie vor sehr geschätzt. Aktuell geht er seine ersten Schritte als Trainer - bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad. © getty 17/22 Karl-Heinz Rummenigge macht keinen Hehl daraus, Alonso irgendwann gern als Trainer bei den Bayern begrüßen zu wollen. Ob nur jetzt schon der richtige Moment für den noch unerfahrenen Alonso gekommen ist? Angeblich will auch Real Alonso - als Co-Trainer. © getty 18/22 Zinedine Zidane: Angeblich gab es während der Herbstkrise der vergangenen Saison bereits losen Kontakt zum Franzosen. Aktuell spricht jedoch nicht viel für ein Engagement beim FC Bayern. Zidane steht bis 2022 bei Real Madrid unter Vertrag. © getty 19/22 Zwar hinkt Zidane mit Real gerade spielerisch den eigenen Erwartungen hinterher, eine vorzeitige Trennung erscheint aktuell jedoch unwahrscheinlich. Zudem gäbe es in München eine Sprachbarriere: Zidane spricht nicht Deutsch und nur gebrochen Englisch. © getty 20/22 Thomas Tuchel: Bereits im Sommer 2018 war er Thema beim FC Bayern. Doch die Münchner warteten zu lang mit einem konkreten Angebot. "Ihr Vorstoß kam zu spät, ich hatte mich bereits für PSG entschieden", erklärte Tuchel später der L'Equipe. © getty 21/22 Nun ist Tuchel bis 2021 an die Pariser gebunden. Zwar kriselt es auch beim französischen Serienmeister und Tuchel ist längst nicht mehr unumstritten. Er denke aktuell jedoch "nicht eine Minute an einen anderen Klub". © getty 22/22 Jupp Heynckes: Der Triple-Trainer gab schon einmal seinen Ruhestand bekannt und kehrte zu den Bayern zurück, als man sich von Ancelotti trennte. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, nahezu ausgeschlossen, dass Jupp noch mal den Retter in der Not macht!

FC Bayern vor Topspiel gegen Borussia Dortmund

Nach dem Pflichtsieg gegen Piräus steht vor der Länderspielpause noch das Topspiel gegen Borussia Dortmund an (Samstag, ab 18.30 Uhr im Liveticker). Nachdem Hansi Flick in der Champions League den zuletzt nur in der zweiten Reihe stehenden Thomas Müller und Javi Martinez das Vertrauen schenkte, ist gegen den BVB mit einer ähnlichen Aufstellung zu rechnen.

"Ich erwarte genau das Spiel, was die letzten Duelle gezeigt haben: hohe Intensität. Wir spielen zu Hause und wollen natürlich gewinnen. Es ist das zweite wichtige Spiel in dieser Woche und wir können ein weiteres Zeichen setzen. Daher ist es wichtig, dass wir schnell regenerieren. Ich freue mich auf das Duell gegen Dortmund", blickte Flick auf den Klassiker voraus.

In der Defensive muss der Interimscoach auf Jerome Boateng (Rotsperre) sowie die langzeitverletzten Lucas Hernandez und Niklas Süle verzichten. Bei der Borussia sind derweil die Einsätze von Jadon Sancho (Zerrung im Oberschenkel) und Kapitän Marco Reus (Kapselverletzung im Sprunggelenk) fraglich.

FC Bayern: Neuer - Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - Müller, Goretzka - Gnabry, Coman - Lewandowski

BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel, Delaney - Hakimi, Brandt, Hazard - Paco Alcacer