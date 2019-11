FC Bayern - Olympiakos Piräus 2:0: Achtelfinale! Lewandowski und Perisic retten Flicks Debüt

Der FC Bayern hat auch das vierte Gruppenspiel dieser Champions-League-Saison gewonnen und vorzeitig das Ticket fürs Achtelfinale gebucht. Im ersten Spiel nach der Ära Niko Kovac behauptete sich der Rekordmeister mit 2:0 (0:0) gegen Olympiakos Piräus, wusste aber auch unter Interimscoach Hansi Flick spielerisch nicht zu überzeugen.

Flick setzte bei seiner Premiere auf ein klassisches 4-2-3-1 mit einer neuformierten Innenverteidigung und einem neuformierten zentralen Mittelfeld. Martinez verdrängte Boateng auf die Bank und agierte mit Blick auf das Bundesliga-Topspiel gegen den BVB (Samstag, 18.30 Uhr) an der Seite von Alaba. Goretzka erhielt den Vorzug vor Thiago auf der Doppelsechs neben Kimmich, während Müller anstelle von Coutinho auf der Zehn startete.

Reines Positionsspiel wollte der Kovac-Nachfolger von seiner Mannschaft aber offenbar nicht sehen. Bis auf die vier Abwehrspieler und die einzige echte Absicherung Kimmich rochierten die bemühten Münchner in Hälfte eins nahezu im Minutentakt. So interpretierte allen voran Goretzka seine Rolle sehr offensiv und tauchte bisweilen auf dem Flügel oder sogar in der Sturmspitze auf. Der Ertrag war gegen die von Beginn an mit neun Mann am eigenen Strafraum verteidigenden Griechen jedoch überschaubar.

Bis auf Goretzkas Fernschuss in der 5. Minute, den Olympiakos-Keeper Sa entschärfte, ging aus dem Spiel heraus einmal mehr wenig beim Rekordmeister. Bezeichnend: Die größte Chance in Durchgang eins hatte Pavard, der den Ball nach einer Ecke an den Querbalken köpfte (45.).

Erst nach dem Seitenwechsel entwickelte der Tabellenvierte der Bundesliga mehr Tempo und Kreativität im letzten Drittel, fand aber immer wieder in dem glänzend aufgelegten Sa seinen Meister - bis Lewandowski in der 69. Minute nach einer Coman-Flanke den Fuß hinhielt. Der erhoffte "Brustlöser" war das 20. Pflichtspieltor des Polens in dieser Saison allerdings nicht. Eine Gala war es am Ende nicht - obwohl der eingewechselte Perisic kurz vor Schluss noch mit seiner ersten Ballberührung zum 2:0 traf.

FC Bayern München - Olympiakos Piräus: Die Noten und Einzelkritiken zum FCB © imago images 1/15 Das Debüt von Hansi Flick als Cheftrainer des FC Bayern ist geglückt. Die Bayern spielten beim 2:0-Sieg erstmals seit acht Spielen wieder zu Null. Vorn war es einmal mehr Robert Lewandowski, der es richten musste. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 Manuel Neuer: Musste gegen die offensivschwachen Griechen keinen einzigen Ball an parieren. Wenn er beim Rauslaufen einmal doch gefordert war, agierte der Kapitän wie gewohnt souverän. Note: 3. © getty 3/15 Benjamin Pavard: Rückte für Joshua Kimmich auf die rechte Abwehrseite und hatte kurz vor dem Seitenwechsel per Ohrläppchen die Chance, auf 1:0 zu stellen. Sein Abschluss küsste allerdings das Gebälk. Hinten kaum gefordert. Note: 3. © getty 4/15 Javi Martinez: Bekam das Vertrauen von Interimscoach Flick und enttäuschte nicht. Der Spanier zeigte als Innenverteidiger eine durchweg unaufgeregte Leistung und gewann über 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © imago images 5/15 David Alaba: Der Österreicher spielte an der Seite von Martinez im Zentrum. Leitete mit einem Fehler die erste und einzige Chance der Gäste ein (16.). Im Anschluss – wie seine Defensivkollegen – nicht wirklich auf die Probe gestellt. Note: 3,5. © getty 6/15 Alphonso Davies: Zu Beginn der Partie mit einigen Flüchtigkeitsfehlern aufwartend, fing der junge Kanadier sich schnell und hatte seine linke Seite im Griff. In der 74. Minute mit einem sehenswerten Abschluss, der knapp über die Latte strich. Note: 3. © getty 7/15 Joshua Kimmich: Wurde von Flick auf die Sechs beordert und fungierte als Ballmagnet und -verteiler. Verbuchte die meisten Aktionen am runden Kunstleder. Auch, weil er den nötigen Platz von den harmlosen Gästen eingeräumt bekam. Note: 3. © getty 8/15 Leon Goretzka: Auf dem Papier neben Kimmich aufgeboten, aber im Spiel deutlich offensiver als sein DFB-Kumpel. Goretzka schoss am viermal aufs Tor und zeigte sich enorm bissig im Zweikampf. Ordentlicher Auftritt. Note: 2,5. © getty 9/15 Thomas Müller: Vor allem in den ersten Minuten im Fokus, als er im Straufraum zweimal zu Boden ging, jedoch nicht mit einem Elfmeterpfiff belohnt wurde. Hatte zwei Abschlüsse, verfehlte sein Ziel aber jeweils. Im zweiten Durchgang blass. Note: 3,5. © getty 10/15 Serge Gnabry: Der Nationalspieler kam kaum in seine gefürchteten Eins-gegen-Eins-Situationen und blieb auch darüber hinaus weiterstgehend unauffällig an diesem Abend. Note: 4. © getty 11/15 Kingsley Coman: Wenn etwas nach vorne ging, dann war Coman beteiligt. Scheiterte nach tollem Solo und einer weiteren Einzelaktion am starken Jose Sa. Legte Lewandowski per scharfer Hereingabe das 1:0 auf. Auch am 2:0 beteiligt. Note: 2. © getty 12/15 Robert Lewandowski: Warum der Pole sich mit dem Prädikat "weltklasse" schmücken darf? Weil er selbst an Abenden, an denen eigentlich nichts geht, zum entscheidenden Mann avanciert. Brachte die Bayern mit dem 1:0 auf die Siegerstraße. Note: 2,5. © getty 13/15 Corentin Tolisso (ab 82.): Ersetzte den guten Goretzka und leitete das 2:0 durch Perisic ein. Ohne Bewertung. © getty 14/15 Ivan Perisic (ab 88.): Nur wenige Sekunden auf dem Platz, durfte der Kroate jubeln. Perisic besorgte das 2:0 kurz vor Schluss. Ohne Bewertung. © getty 15/15 Philippe Coutinho (ab 90.+1): Kam für Coman. Freute sich über die Auflaufprämie. Ohne Bewertung.

Daten des Spiels FC Bayern - Olympiakos Piräus

Tore: 1:0 Lewandowski (69.), 2:0 Perisic (90.)

Die Bayern-Startelf war im Schnitt 26 Jahre und 243 Tage alt - so jung wie zuletzt im Dezember 2017 in der Königsklasse: 26 Jahre, 191 Tage beim 3:1-Heimsieg gegen PSG.

Allein Lewandowski erzielte in dieser CL-Saison doppelt so viele Tore (6) wie die komplette Olympiakos-Startelf in ihrer gesamten CL-Karriere (3).

Der Star des Spiels: Jose Sa (Olympiakos Piräus)

Brachte die Bayern mit seinen Weltklasse-Reflexen über weite Strecken der Partie zur Verzweiflung. Parierte insgesamt neun Schüsse auf sein Tor und avancierte damit zum wichtigsten Mann der offensiv inexistenten Gäste. Bei den Münchnern bis auf den einmal mehr zuverlässigen Goalgetter Lewandowski stark: Goretzka und Coman.

Der Flop des Spiels: Yassine Meriah (Olympiakos Piräus)

Machte seine Sache im Abwehrzentrum der Gäste eigentlich ordentlich, bis er in der 69. Minute einmal nicht nah genug an Lewandowski war und prompt dafür bestraft wurde.

Der Schiedsrichter: Pawel Raczkowski (Polen)

Stand kaum im Mittelpunkt, was für ihn sprach. Entschied nach einem zu leichten Kontakt an Coman in der 40. Minute korrekterweise nicht auf Strafstoß für die Bayern. Bekam ansonsten wenig zu tun. Souveräne Darbietung.