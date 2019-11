FC Bayern - News und Gerüchte: Auch Pep Guardiola Teil der Diskussion über die Trainerfrage?

Beim FC Bayern München wurde offenbar über drei mögliche Kandidaten für die vakante Trainerstelle diskutiert - darunter auch Pep Guardiola. Leon Goretzka erklärt die neue defensive Stabilität des deutschen Rekordmeisters.

FC Bayern auf Trainersuche: Auch Pep Guardiola ein Kandidat?

Auf der Suche nach einer langfristigen Lösung für den vakanten Trainerposten wird beim FC Bayern München offenbar auch der Name Pep Guardiola diskutiert. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch. Neben dem Katalanen soll man sich an der Säbener Straße auch Gedanken über Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) und Eric ten Hag (Ajax) machen.

Beide Trainer hatten dem deutschen Rekordmeister jedoch kurz nach der Entlassung von Niko Kovac bereits abgesagt. Während Tuchel betonte, "nicht interessiert" zu sein und aufgrund seines Vertrags bei PSG "nicht an einen anderen Klub" zu denken, sagte ten Hag, dass er zumindest in die aktuell laufende Spielzeit als Ajax-Trainer beenden werde.

Der Kontakt zu Guardiola werde nach Sport-Bild-Angaben hingegen "regelmäßig gepflegt". Auch seine Wohnung in München soll der 48-Jährige demnach noch besitzen. Bereits am Montag hatte The Athletic darüber berichtet, dass eine zweite Amtszeit des Katalanen beim FC Bayern zwar "unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich" sei.

Guardiola verlängerte seinen Vertrag bei Manchester City zwar erst im vergangenen Jahr bis 2021, allerdings häufen sich laut The Athletic die Anzeichen, dass die Zeit des Katalanen bei seinem aktuellen Arbeitgeber bald zu Ende gehen könnte. Mit den Cityzens holte Guardiola in drei Spielzeiten zweimal die englische Meisterschaft, kam in der Champions League jedoch nicht ein Mal über das Viertelfinale hinaus.

Nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Liverpool am Sonntag beträgt der Rückstand auf die Reds und die Tabellenspitze mittlerweile neun Punkte. Im vierten Jahr beim Premier-League-Klub droht Guardiola zumindest ein großes Ziel zu verpassen. Das passierte ihm bereits in seinem vierten Jahr beim FC Barcelona, als er am Ende lediglich die Copa del Rey gewann und anschließend als Trainer zurücktrat.

Das letzte Jahr sei ein Fehler gewesen sei, sagte Guardiola damals, drei Jahre bei einem Klub seien genug. Beim FC Bayern hielt er sich an seine selbst auferlegte Regel und verließ den Klub 2016 nach drei Meisterschaften und zwei Pokalsiegen als zweitbester Trainer der Vereinshistorie bezüglich Punkte pro Spiel (2,41).

Allerdings deutete Guardiola selbst zuletzt an, dass er sich nach seiner Zeit bei Manchester City auch ein Engagement in der Serie A vorstellen könne. Außerdem berichtet die Sport Bild, dass ihn eine Aufgabe als Nationaltrainer reize. Das habe das Blatt aus dem Umfeld Guardiolas erfahren. Das Blatt spekuliert darüber, dass Guardiola seine guten Beziehungen zu Katar nutzen und bei der WM 2022 als Trainer der Gastgeber fungieren könnte.

FC Bayern: Punktbeste FCB-Trainer der vergangene Jahre

Platz Trainer Amtszeit Spiele Punkte/Spiel 1 Jupp Heynckes 09.10.2017 - 30.06.2018 41 2,49 2 Jupp Heynckes 01.07.2911 - 30.06.2013 109 2,43 3 Pep Guardiola 01.07.2013 - 30.06.2016 161 2,41 4 Carlo Ancelotti 01.07.2016 - 28.09.2017 60 2,28 5 Niko Kovac 01.07.2018 - 03.11.2019 65 2,26

Bayern-Spieler Leon Goretzka erklärt neue defensive Stabilität

Leon Goretzka hat sich gegenüber Sport1 zur neuen defensiven Stabilität des FC Bayern München unter Hansi Flick geäußert und dabei betont, dass die Spieler, die in den zwei Spielen unter dem Interimstrainer im Mittelfeld gespielt hätten, "sich 100 Prozent unterstützen".

Gegen Olympiakos Piräus und Borussia Dortmund hatte Flick anstelle von Philippe Coutinho und Thiago im Zentrum auf eine Doppelsechs mit Goretzka und Joshua Kimmich sowie Thomas Müller auf der Zehnerposition gesetzt. In beiden Spielen kassierten die Bayern keinen Gegentreffer, beim 4:0 gegen den BVB ließ der FCB nur einen Torschuss zu.

Dass es ausgerechnet mit den drei deutschen Spielern im Mittelfeld besser laufe, sei jedoch "kein Thema, was das Deutsch betrifft", stellte Goretzka klar. Es sei viel mehr "die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten".

Goretzka hatte nach einer Oberschenkel-OP und Sprunggelenksproblemen eine Vielzahl der Spiele in der laufenden Saison verpasst und war erst Anfang Oktober ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Während er anschließend unter Niko Kovac nur auf Kurzeinsätze gekommen war, ist er unter Flick aktuell gesetzt.

