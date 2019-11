FC Bayern - News und Gerüchte: FCB plant offenbar fest mit HSV-Leihgabe Adrian Fein

Der FC Bayern München plant offenbar fest mit seiner Leihgabe Adrian Fein ab dem kommenden Sommer. Thomas Müller spricht derweil nach dem 4:0-Sieg über Fortuna Düsseldorf von einer bestandenen "Charakterprüfung". Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern rechnet mit Rückkehr von HSV-Leihgabe Adrian Fein

Der FC Bayern München plant offenbar fest mit einer Rückkehr des an den Hamburger SV ausgeliehenen U21-Nationalspielers Adrian Fein im Sommer. "Adrian ist für mich so weit, dass er auch bei unseren Profis eine Rolle spielen kann", sagte Holger Seitz, Mitglied der Leitung des FCB-Nachwuchsleistungszentrums, gegenüber der tz.

Fein, der im Alter von sieben Jahren aus der Jugend von 1860 zum deutschen Rekordmeister kam und dort alle Jugendmannschaften durchlief, wurde nach einer Leihe zu Jahn Regensburg in der vergangenen Saison im Sommer erneut verliehen. Beim HSV avancierte er gleich zu Beginn der Saison zum Stammspieler und Leistungsträger. Fein verpasste in der aktuellen Spielzeit noch keine einzige Spielminute in der 2. Bundesliga.

"Ohne Regensburg wäre der Schritt für Adrian zum HSV noch zu groß gewesen. Und den HSV ohne Adrian Fein könnte man sich aktuell nicht vorstellen, weil er dort so eine dominante Rolle hat", stellte Seitz fest. Den Weg, den der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler mit den Leihen zu Regensburg und zum HSV genommen habe, bezeichnete Seitz als "Paradebeispiel".

Von der Entwicklung Feins nahm man in den vergangenen Wochen bereits in der Führungsetage des Rekordmeisters Notiz. "Wir sind froh, dass Adrian konstant gute Spiele macht, und er sich stark in Hamburg präsentiert. Für ihn war es genau der richtige Weg, zum HSV zu gehen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Oktober gegenüber der Sport Bild. Während der HSV noch auf eine Ausweitung der Leihe hoffen soll, geht der FC Bayern fest von einer Rückkehr Feins aus, dessen Vertrag bei den Münchnern 2021 ausläuft.

Noten und Einzelkritiken zum FC Bayern beim Spiel bei Fortuna Düsseldorf © imago images 1/15 Der FC Bayern hat sich am 12. Spieltag der Bundesliga dank der Tore von Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Serge Gnabry und Philippe Coutinho mit 4:0 bei Fortuna Düsseldorf durchgesetzt. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars. © getty 2/15 Manuel Neuer: Im ersten Durchgang nicht geprüft, gleich nach dem Seitenwechsel mit seiner ersten Bewährungsprobe, die er souverän bestand. Kurz vor Schluss mit einem marginalen Patzer, der nicht bestraft wurde. Note: 3,5. © getty 3/15 Benjamin Pavard: Verteidigte auf der rechten Seite und durfte seinen dritten Saisontreffer bejubeln, als er einen Kimmich-Pass ins lange Eck bugsierte. Auch sonst mit Offensivdrang und gefährlichen Hereingaben. Stark! Note: 2. © getty 4/15 Javi Martinez: Der Spanier spielte bereits zum dritten Mal in Folge in der Innenverteidigung - und hielt zum dritten Mal die Null. Unaufgeregte Vorstellung von Martinez, der 75 Prozent seiner Zweikämpfe für sich entschied. Note: 3. © getty 5/15 David Alaba: Bestach abermals mit tollem Aufbauspiel und Umsichtigkeit in der Defensive. Der Österreicher scheint sich im Abwehrzentrum durchaus wohl zu fühlen. Note: 2,5. © imago images 6/15 Alphonso Davies: Mausert sich zu einem adäquaten Alaba-Ersatz. Vor allem in der Rückwärtsbewegung griffig und leidenschaftlich. Gewann mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe, könnte sich nach vorne aber etwas mehr zutrauen. Note: 3. © getty 7/15 Joshua Kimmich: Taktgeber und Kämpfer in Personalunion. Hatte die meisten Ballaktionen auf dem Platz und verlieh dem Spiel der Münchner Struktur. Note: 3. © getty 8/15 Corentin Tolisso: Rückte für Goretzka in die Startelf und legitimierte Flicks Entscheidung. Der Franzose zeigte sich sehr engagiert und passsicher. Belohnte sich mit einem schönen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. Note: 2,5. © getty 9/15 Serge Gnabry: Der DFB-Dreierpacker spielte nicht so auffällig wie zuletzt im Dress der Nationalmannschaft, steuerte aber dennoch ein Tor sowie eine Vorlage bei. Machte im zweiten Durchgang Platz für Perisic. Note: 2,5. © getty 10/15 Thomas Müller: Wieder auf der Zehn aufgeboten, machte Müller das, was er machen sollte: Löcher in den Defensivverbund der Hausherren reißen. Bereitete außerdem Gnabrys 3:0 vor. Note: 3. © getty 11/15 Philippe Coutinho: Ließ seine technische Brillanz ein ums andere Mal durchblitzen, hatte aber auch unglückliche Szenen. Immerhin: Der kleine Brasilianer, der zuletzt von der Bank kam, knipste zum 4:0. Note: 3. © getty 12/15 Robert Lewandowski: Im ersten Durchgang immer anspielbar und mit zwei sehenswerten Soli, für die sich der Pole nicht belohnte. Traf erstmals in dieser Bundesliga-Saison nicht, glänzte dafür als Vorbereiter für Coutinho. Note: 2,5. © getty 13/15 Ivan Perisic: Kam für Gnabry und leitete per Grätsche den Konter ein, der mit dem 4:0 abgeschlossen wurde. Note: 3. © getty 14/15 Thiago: Musste abermals auf der Bank Platz nehmen und wirkte nur 19 Minuten mit. Ohne großartige Auffälligkeiten. Note: Ohne Bewertung. © getty 15/15 Leon Goretzka: Ersetzte Kimmich kurz vor Schluss, hatte aber keinen Einfluss mehr aufs Ergebnis. Note: Ohne Bewertung.

Thomas Müller: FC Bayern hat "Charakterprüfung" bestanden

Mit dem 4:0-Sieg über Fortuna Düsseldorf hat der FC Bayern München nicht nur den dritten Sieg unter Interimstrainer Hansi Flick eingefahren, sondern auch "die Charakterprüfung" bestanden. Als solche bezeichnete Thomas Müller das Gastspiel in der rheinischen Landeshauptstadt.

"In der Spezialsituation vor der Länderspielpause waren wir absolut zur Leistung verdammt. Wer da nicht heiß war, der hat was verfehlt. Da waren wir richtig griffig", sagte Müller. Diesen Trend habe man in Düsseldorf nun "absolut bestätigt".

Müller, der unter Flick anders als bei dessen Vorgänger Niko Kovac gesetzt ist, sei sich darüber im Klaren, dass der FC Bayern "natürlich mehr Qualität als Düsseldorf" habe, "Aber darum geht es im Fußball nicht immer zu hundert Prozent. Wir haben sie eingeschnürt und vor allem in der ersten Hälfte klar den Ton angegeben."

Der deutsche Rekordmeister sorgte gegen die Fortuna nach Toren von Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und Serge Gnabry (auf Vorlage von Müller) bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach der Pause traf Philippe Coutinho zum 4:0-Endstand. Unter Flick haben die Münchner in drei Spielen noch kein Tor kassiert und rückten nach dem Auswärtssieg und der gleichzeitigen Niederlage von Borussia Mönchengladbach bei Union Berlin wieder bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze heran.

