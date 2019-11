FC Bayern - News und Gerüchte: Keine Freigabe für Boateng wegen Süle?

Jerome Boateng erhält im Winter wegen der Verletzung von Niklas Süle offenbar keine Freigabe für einen Wechsel. Hasan Salihamidzic war einem Medienbericht zufolge mit Bayerns Chefscout in England. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern: Keine Freigabe für Jerome Boateng im Winter?

Jerome Boateng muss wohl mindestens bis zum Sommer beim FC Bayern bleiben. Wie der kicker berichtet, wollen die Münchner den Innenverteidiger aufgrund der Verletzung von Niklas Süle, der mit einem Kreuzbandriss noch mehrere Monate ausfällt, nicht abgeben. Boateng erhalte demnach keine Freigabe für einen Wechsel im Winter.

Mit einem Abgang wurde der ehemalige Nationalspieler erst im Sommer in Verbindung gebracht. Ein Transfer zu Juventus habe sich nach kicker-Angaben kurz vor Ultimo zerschlagen.

Der 31-Jährige war unter Niko Kovac in der internen Rangordnung beim Rekordmeister schon länger deutlich nach hinten gerutscht. Auch der neue Trainer Hansi Flick plant mit Boateng eher als Backup. In den ersten beiden Begegnungen unter Flick besetzten Javi Martinez und David Alaba die Posten als Innenverteidiger.

FC Bayern München: Diese Spieler sind auf Länderspielreise

Spieler Nationalmannschaft Manuel Neuer Deutschland Joshua Kimmich Deutschland Leon Goretzka Deutschland Serge Gnabry Deutschland Benjamin Pavard Frankreich Corentin Tolisso Frankreich Robert Lewandowski Polen Ivan Perisic Kroatien David Alaba Österreich Thiago Spanien Philippe Coutinho Brasilien Alphonso Davies Kanada Kingsley Coman Frankreich (verletzt vorzeitig abgereist)

FCB-Gerücht: Salihamidzic mit Chefscout in England

Wenngleich der kicker berichtet, dass beim FC Bayern in der Wintertransferperiode mit keinen Transfers zu rechnen ist, laufen die Spekulationen um eine Verpflichtung von Leroy Sane wieder an. Sky Sport News berichtete zuletzt, dass Manchester Citys Trainer Pep Guardiola in Kingsley Coman den idealen Nachfolger sehe, falls Sane den Klub verlässt.

Nach Informationen der SportBild war nun Hasan Salihamidzic zusammen mit Bayerns Chefscout Marco Neppe in England vor Ort. Demnach habe der Besuch wegen den Personalien Coman und Sane stattgefunden, was die Bayern allerdings nicht kommentieren wollten.

Sane steht noch bis 2021 bei Manchester City unter Vertrag. Der ehemalige Schalker hatte zuletzt eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei den Skyblues abgelehnt. The Athletic berichtet darüber hinaus, dass sich ManCity bereits mit einem Abgang Sanes abgefunden hätte.

FC Bayern München nach dem Hoeneß-Abschied: Die Köpfe des "neuen" FCB © getty 1/13 Nach dem Abschied von Präsident Uli Hoeneß bekommt der FC Bayern München eine neue Hierarchie. Das sind die wichtigsten Köpfe des "neuen" FCB. © getty 2/13 PRÄSIDENT: Herbert Hainer. Der ehemalige adidas-Vorstandschef will Bayern München "im Geiste" seines Freundes Hoeneß führen, "mit seinem Rat und seiner Hilfe", wie er nach seiner Wahl betonte - dessen Marionette will der 65-Jährige nicht sein. © getty 3/13 Er will deutlich zurückhaltender auftreten als sein Vorgänger. "Aber wenn ich etwas zu sagen habe, werde ich das tun", versprach Hainer, dessen Antrittsrede ("Ich liebe diesen Verein") bei den Fans gut ankam. Sie wählten ihn mit 98,1 Prozent der Stimmen. © getty 4/13 VORSTANDSCHEF: Karl-Heinz Rummenigge. Mit Hoeneß geht ein Freund verloren - allerdings einer, an dem er sich immer wieder und teilweise heftig rieb. Der 64-Jährige könnte seine Macht im Klub auszuweiten, etwa bei der Trainersuche. © getty 5/13 Ende 2021 läuft dann auch seine Zeit beim FC Bayern ab, er habe "kein Problem damit", seinen Platz zu räumen, sagte er dem SID. Seinen Erben Oliver Kahn halte er für "fähig", sagte Rummenigge, aber: "Er muss ins kalte Wasser springen." © getty 6/13 VORSTANDSMITGLIED: Oliver Kahn. Der langjährige Kapitän kehrt zum 1. Januar als einfaches Vorstandsmitglied zu "seinem" Verein zurück, am 1. Januar 2022 soll er Boss Rummenigge ablösen. "Titan rostet nicht", sagte Rummenigge. © getty 7/13 Darauf hoffen auch die Fans, die Kahn in der Münchner Olympiahalle stürmisch feierten. In der Trainerfrage hat der 50-Jährige schon bewiesen, dass er klare Vorstellungen und einen eigenen Kopf hat. © getty 8/13 SPORTVORSTAND: Hasan Salihamidzic. Fast noch wichtiger als der für Kahn vorgesehene Posten ist das Amt, das Salihamidzic ab Juli bekleiden soll: Als Sportvorstand ist er dann noch stärker als bisher als Sportdirektor für die Strategie verantwortlich. © getty 9/13 Wie soll die Mannschaft aussehen? Welche Spieler holen wir zu welchem Preis? Für welche Spielphilosophie soll der FC Bayern stehen? Und welcher Trainer passt dazu? Viele Fans sind skeptisch, Hoeneß und Rummenigge verteidigten ihn wortgewaltig. © getty 10/13 Mister X: Die Trainerfrage ist die erste, die es zu klären gilt. Hansi Flick soll zwar "bis Weihnachten und möglicherweise darüber hinaus" bleiben, wie Rummenigge betonte. Spätestens im Sommer aber will der Rekordmeister einen neuen Mann präsentieren. © getty 11/13 Die Träumer, die auf eine Rückkehr von Pep Guardiola hoffen, dürften enttäuscht werden. Die aktuell wahrscheinlichste Variante scheint Erik ten Hag von Ajax Amsterdam. Auch Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain bleibt ein Kandidat. © getty 12/13 Uli Hoeneß: "Das war's. Ich habe fertig." So wirklich glauben kann man das nicht. Das wurde schon in der Nacht nach seinem Abschied deutlich, als er auf die "Krakeeler" unter den Mitgliedern los ging. © getty 13/13 Als Ehrenpräsident und nur noch einfaches Aufsichtsratsmitglied könne er seine Meinung sogar "deutlicher sagen", meinte Hoeneß. Diese Worte dürften seinen Nachfolgern, von denen er die meisten selbst ausgesucht hat, noch in den Ohren klingen.

FC Bayern: Erzgebirge Aue lädt Hoeneß zu Heimspiel ein

Nachdem sich Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern etwas despektierlich gegenüber dem SV Sandhausen und Erzgebirge Aue geäußert hat, wurde er von den Veilchen nun zu einem Heimspiel eingeladen.

"Natürlich laden wir Uli Hoeneß zu unserem Heimspiel gegen Sandhausen ein. Damit er Tore von uns nicht nur im Radio verfolgen muss. Den 26. Spieltag gibt es am Wochenende 12. bis 16. März", sagte Aues Geschäftsführer Michael Voigt der Bild.

Und Voigt weiter: "Der Uli hat Ahnung, er ist Profi durch und durch. Wir haben es als Aue in seine Rede geschafft. Das hat doch schon was. Und wir sind mit einem Torerfolg in seiner Erinnerung, nicht mit einem Gegentor. Was für eine Werbung für uns. Mal ehrlich, in dieser hektischen Zeit tun wir gut daran, auch mal über uns schmunzeln zu können."

Am Freitag hatte sich Hoeneß nach 49 Jahren beim FC Bayern verabschiedet und dabei in seiner Rede unter anderem die Zweitligisten erwähnt. "Wenn ich im Auto höre: Aue schießt ein Tor gegen Sandhausen. Muss ich das wissen? (...) Dass es in München Menschen gibt, die von ihrer Rente nicht leben können - das ist wichtig", sagte er dabei.

