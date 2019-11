FC Bayern München: Anzeichen für Wechsel von Leroy Sane zum FCB verdichten sich

Manchester City hat sich offenbar mit einem möglichen Abgang von Leroy Sane abgefunden. Der amtierende englische Meister hat Berichten zufolge bereits einen Ersatz für den deutschen Nationalspieler im Blick. Die Anzeichen für einen Wechsel von Sane zum FC Bayern verdichten sich.

Nach Informationen des City-Insiders Sam Lee von The Athletic will Manchester City Mikel Oyarzabal von Real Sociedad als Sane-Ersatz verpflichten. Bereits im vergangenen Sommer gab es Gerüchte um einen Wechsel zu den Skyblues. Laut Lee will City in den kommenden Monaten Kontakt zum spanischen Nationalspieler aufnehmen.

Mit einem Abgang von Sane habe sich der Klub von Pep Guardiola bereits abgefunden, schreibt Lee. Demnach hatte sich City bereits auf einen Wechsel im Sommer eingestellt, ehe sich Sane im Community Shield einen Kreuzbandriss zuzog.

Leroy Sane will wohl nicht bei City verlängern

City würde Sane zwar gern halten, der wolle seinen noch bis 2021 laufenden Vertrag jedoch nicht vorzeitig verlängern. Daher befinde sich der FC Bayern in einer gestärkten Verhandlungsposition.

Ein Wechsel im Winter gilt aufgrund der Verletzung von Sane aber weiterhin als unwahrscheinlich. Seine Rückkehr wird frühestens im Februar erwartet.