FC Bayern, News und Gerüchte: Massimiliano Allegri als Nachfolger von Niko Kovac im Gespräch

Niko Kovac bleibt vorerst Trainer des FC Bayern. Laut eines Medienberichts aus Italien wollen die Klub-Bosse allerdings Massimiliano Allegri von einem Engagement in München überzeugen. Derweil drückt Bastian Schweinsteiger dem aktuellen FCB-Coach die Daumen. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Kovac bleibt Trainer

Trotz der desaströsen 1:5-Klatsche am Samstag bei Eintracht Frankfurt bleibt Kovac vorerst Coach des FC Bayern. SPOX und Goal können einen entsprechenden Medienbericht der tz bestätigen. Hier gibt es alle Infos dazu.

FC Bayern, Gerücht: Allegri als Kovac-Nachfolger im Gespräch

Niko Kovac darf vorerst Trainer des FC Bayern bleiben. Dennoch werden bereits mögliche Nachfolger gehandelt. Wie die italienische Zeitung Corriere dello Sport berichtet, wollen die Bayern-Bosse um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß Massimiliano Allegri davon überzeugen, den FCB zu übernehmen.

Allegri trainierte von 2014 bis 2019 Juventus Turin und ist derzeit ohne Verein. Der 52-Jährige wäre nach Giovanni Trapattoni und Carlo Ancelotti bereits der dritte italienische Coach an der Säbener Straße.

© getty

FC Bayern, News: Schweinsteiger spricht über Kovac

Bastian Schweinsteiger hat sich zur Situation von Kovac beim FCB geäußert. "Ich schätze Niko und drücke ihm die Daumen. Er hat es letztes Jahr geschafft, noch das Double zu holen und ich hoffe, dass er es auch diesmal wieder hinbekommt. Aber ich weiß auch, dass das Arbeiten bei Bayern nicht einfach ist", sagte der Weltmeister von 2014 der Bild am Sonntag.

Und Schweinsteiger, der von 1998 bis 2015 das Bayern-Trikot trug, weiter: "Der Klub hat sich über die letzten Jahre einen großen Vorsprung erarbeitet. Den muss man aber auch nutzen. Am Ende setzt sich Qualität durch. Und die meiste Qualität sehe ich bei Bayern. Wenn noch an der ein oder anderen Schraube gedreht wird, wird Bayern auch wieder Meister."

FC Bayern, News: Kovac will Niederlage "abschütteln"

Kovac hat sich am Tag nach der Watschn von Frankfurt erneut geäußert. Die Niederlage sei ein "herber Schlag" gewesen, wird der 48-Jährige auf der Homepage des FC Bayern zitiert. Es sei nun wichtig, "dass man diese Niederlage abschüttelt", man wieder "die Köpfe frei" bekommt.

Viel Zeit zum Nachdenken hat der deutsche Rekordmeister nicht. Bereits am Mittwoch empfängt der FCB in der Champions League Olympiakos Piräus. "Wir haben am Mittwoch die Möglichkeit, in der Champions League den Sack zuzumachen", erklärte Kovac. Mit einem Sieg wären die Bayern bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert.

FC Bayern: Die kommenden Spiele im Überblick